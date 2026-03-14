ΣΑΒΒΑΤΟ 14.03.2026 18:03
14.03.2026 16:38

Τραμπ: «Πολλές χώρες θα στείλουν πολεμικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ»

Ο αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, προανήγγειλε ευρεία στρατιωτική κινητοποίηση στα Στενά του Ορμούζ, με τη συμμετοχή των ΗΠΑ και πολλών άλλων κρατών.

Επιπλέον, ισχυρίστηκε πως οι ΗΠΑ έχουν ήδη καταστρέψει «το 100% των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν» προσθέτοντας ωστόσο πως «είναι εύκολο γι’ αυτούς να στείλουν ένα ή δύο drones, να ρίξουν μια νάρκη ή να εκτοξεύσουν έναν πύραυλο μικρού βεληνεκούς κάπου κατά μήκος, ή μέσα σε, αυτή τη θαλάσσια οδό, όσο βαριά κι αν έχουν ηττηθεί».

«Ελπίζουμε ότι η Κίνα, η Γαλλία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλοι, που επηρεάζονται από αυτόν τον τεχνητό περιορισμό, θα στείλουν πλοία στην περιοχή ώστε τα Στενά του Ορμούζ να μην αποτελούν πλέον απειλή από ένα έθνος που έχει αποκεφαλιστεί πλήρως», πρόσθεσε.

Μέχρι αυτό να συμβεί οι ΗΠΑ «θα βομβαρδίζουν ανελέητα την ακτογραμμή και θα βυθίζουν συνεχώς ιρανικά σκάφη και πλοία».

«Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, σύντομα θα καταφέρουμε να είναι τα Στενά του Ορμούζ ΑΝΟΙΧΤΑ, ΑΣΦΑΛΗ και ΕΛΕΥΘΕΡΑ!» κατέληξε ο Τραμπ στην ανάρτησή του.

Περισσότερα σε λίγο…

ΚΟΣΜΟΣ

«Αυτό που έκαναν είναι σφαγή»: Τέσσερις νεκροί από ισραηλινό βομβαρδισμό πολυκατοικίας στα περίχωρα της Σιδώνας

ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία 20χρονου Θεσσαλονίκη: Σε ιδιώτη γιατρό για πρώτες βοήθειες έσπευσε ο 23χρονος κατηγορούμενος

ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Αμάξι αναποδογύρισε στη μέση του δρόμου – Ηλικιωμένος εγκλωβίστηκε μέσα στο όχημα (Videos)

ΚΟΣΜΟΣ

Κούβα: Κτίριο του Κομμουνιστικού Κόμματος δέχθηκε επίθεση κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων για τα μπλάκ αουτ (Videos)

ΚΟΣΜΟΣ

Fars: Ακόμη τρία μέλη της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν αποσύρουν αιτήματα ασύλου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βίκυ Σάφρα: Από τη Θεσσαλονίκη στη λίστα του Forbes – Ποια είναι η πλουσιότερη Ελληνίδα με περιουσία  27 δισ. δολαρίων

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σάλος με την ατάκα του Δημάρχου Φυλής: «Μόνο ένας μ@λ@κ@ς μπορεί να λέει, φαντάσου τι θα γίνει αν έρθουν τα Logistics στα Λιόσια»

MEDIA

ANT1: Πρόωρο φινάλε για το στεγαστικό ριάλιτι «Flat Hunters»

ΚΟΣΜΟΣ

Ποιοι δεν θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή - Η «πυραμίδα συμφερόντων» και το παράδοξο των Στενών του Ορμούζ

ΚΟΣΜΟΣ

Κούβα: Κομβόι θα μεταφέρει 20 τόνους τροφίμων, φαρμάκων και ενεργειακού εξοπλισμού στην Αβάνα στις 21 Μαρτίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

