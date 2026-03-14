Τραμπ: «Πολλές χώρες θα στείλουν πολεμικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ»

Ο αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, προανήγγειλε ευρεία στρατιωτική κινητοποίηση στα Στενά του Ορμούζ, με τη συμμετοχή των ΗΠΑ και πολλών άλλων κρατών.

Επιπλέον, ισχυρίστηκε πως οι ΗΠΑ έχουν ήδη καταστρέψει «το 100% των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν» προσθέτοντας ωστόσο πως «είναι εύκολο γι’ αυτούς να στείλουν ένα ή δύο drones, να ρίξουν μια νάρκη ή να εκτοξεύσουν έναν πύραυλο μικρού βεληνεκούς κάπου κατά μήκος, ή μέσα σε, αυτή τη θαλάσσια οδό, όσο βαριά κι αν έχουν ηττηθεί».

«Ελπίζουμε ότι η Κίνα, η Γαλλία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλοι, που επηρεάζονται από αυτόν τον τεχνητό περιορισμό, θα στείλουν πλοία στην περιοχή ώστε τα Στενά του Ορμούζ να μην αποτελούν πλέον απειλή από ένα έθνος που έχει αποκεφαλιστεί πλήρως», πρόσθεσε.

Μέχρι αυτό να συμβεί οι ΗΠΑ «θα βομβαρδίζουν ανελέητα την ακτογραμμή και θα βυθίζουν συνεχώς ιρανικά σκάφη και πλοία».

«Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, σύντομα θα καταφέρουμε να είναι τα Στενά του Ορμούζ ΑΝΟΙΧΤΑ, ΑΣΦΑΛΗ και ΕΛΕΥΘΕΡΑ!» κατέληξε ο Τραμπ στην ανάρτησή του.

