search
ΚΥΡΙΑΚΗ 15.03.2026 11:58
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

15.03.2026 10:43

Αραγτσί: Καλοδεχούμενη κάθε πρωτοβουλία για τερματισμό του πολέμου – Έδειξε το Ισραήλ για τις επιθέσεις σε αραβικές χώρες

aragtsi

Ο ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι η Τεχεράνη καλωσορίζει οποιαδήποτε πρωτοβουλία που οδηγεί στον πλήρη τερματισμό του πολέμου, επισημαίνοντας ότι συνεχίζονται οι διπλωματικές επαφές με το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία, το Ομάν και τις γειτονικές χώρες.

Εκτίμησε δε πως είναι πιθανό το Ισραήλ να βρίσκεται πίσω από επιθέσεις σε αμάχους σε αραβικές χώρες, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων FARS, τονίζοντας: «Δεν έχουμε στοχεύσει καμία αστική ή κατοικημένη περιοχή σε χώρες της περιοχής».

Ο ιρανός ΥΠΕΞ είπε ότι το αμερικανικής κατασκευής drone Lucas μπορεί να βρίσκεται πίσω από επιθέσεις σε περιφερειακούς στόχους.

Διαβάστε επίσης:

Λίβανος: Νέο ισραηλινό σφυροκόπημα στα νότια προάστια της Βηρυτού – Αναφορές για προσπάθεια απευθείας συνομιλιών με το Ισραήλ

Το Ιράν συνέλαβε 20 άτομα για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ

Επίθεση με μαχαίρι στην Αυστρία: Συνθήματα κατά των μουσουλμάνων φώναζε ο δράστης, ένας νεκρός και ένας τραυματίας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Χωρίς κατηγορία

Θάνος Πλεύρης: «Τον Μάιο του 2021 παγιδεύτηκα με το Predator» (Video)

toni sfinos (1)
LIFESTYLE

Τόνι Σφήνος σε Μικρούτσικο: «Δεν είπα ποτέ ότι είμαι ο Παβαρότι ή ο Έλτον Τζον» (Video)

tasoulas-24-6-25
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κώστας Τασούλας: «Θέλω να εμπνεύσω πνεύμα συνεννόησης στο πολιτικό τοπίο» – Νέα αμιγώς πολιτική παρέμβαση από τον ΠτΔ

zelenskyy-234
ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: «Θέλουμε χρήματα και τεχνολογία για να βοηθήσουμε στη Μέση Ανατολή»

elegxoi troxaia 77- new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Θεσσαλονίκη: 22χρονος «έσπασε» το κοντέρ Έτρεχε με 179χλμ/ώρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xristos pappous dimarxow fylis – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σάλος με την ατάκα του Δημάρχου Φυλής: «Μόνο ένας μ@λ@κ@ς μπορεί να λέει, φαντάσου τι θα γίνει αν έρθουν τα Logistics στα Λιόσια»

Vicky-Safra
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βίκυ Σάφρα: Από τη Θεσσαλονίκη στη λίστα του Forbes – Ποια είναι η πλουσιότερη Ελληνίδα με περιουσία  27 δισ. δολαρίων

stena tou omrouz iran usa
ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Ο Τραμπ πιέζει Συμμάχους και Κίνα για στρατωτική εμπλοκή - Αρνήθηκαν Γαλλία και Γερμανία

piesi-new
ΥΓΕΙΑ

Πίεση: Οι ιδανικές τιμές ανά ηλικία (Πίνακας)

HAE
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Το Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ να αποσύρουν τις βιομηχανίες από την περιοχή - Επίθεση με drones σε στρατιωτική βάση στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

