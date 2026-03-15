Το Ιράν συνέλαβε 20 άτομα για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ

Είκοσι άτομα συνελήφθησαν στο βορειοδυτικό Ιράν για απόπειρα συνεργασίας με το Ισραήλ, ανέφερε την Κυριακή το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, επικαλούμενο ανακοίνωση του γραφείου του εισαγγελέα της επαρχίας του Δυτικού Αζερμπαϊτζάν.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται ότι έστειλαν στο Ισραήλ στοιχεία για την τοποθεσία των στρατιωτικών και ασφαλιστικών περιουσιακών στοιχείων του Ιράν.

Το Ισραήλ ξεκίνησε μια νέα φάση της επίθεσής του στο Ιράν, στοχεύοντας σημεία ελέγχου ασφαλείας βάσει πληροφοριών από πληροφοριοδότες επί τόπου, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τη στρατηγική του ισραηλινού στρατού, αναφέρει το Reuters.

Διαβάστε επίσης:

