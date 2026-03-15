Μέση Ανατολή: «Το Ιράν είναι έτοιμο να συμφωνήσει για εκεχειρία, εγώ όμως όχι» λέει ο Τραμπ και στέλνει Β-52 – Με μπαράζ επιθέσεων κατά του Ισραήλ «απαντά» η Τεχεράνη

Χωρίς σημάδια αποκλιμάκωσης συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με επιθέσεις σε πολλές χώρες του Κόλπου με τον απολογισμό να κάνει λόγο για περισσότερους από 2.000 νεκρούς.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε τηλεφωνικά στο NBC News και μεταδόθηκε χθες Σάββατο ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του μπορεί να βομβαρδίσουν εκ νέου το νησί Χαργκ του Ιράν, μείζονα πετρελαιοεξαγωγικό κόμβο, ενώ απέρριψε το ενδεχόμενο συμφωνίας για να τερματιστεί ο πόλεμος που ξέσπασε με τα αμερικανοϊσραηλινά αεροπορικά πλήγματα της 28ης Φεβρουαρίου διότι «οι όροι δεν είναι αρκετά καλοί ακόμη».

Ο ρεπουμπλικάνος είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο ότι παρότι οι βομβαρδισμοί «κατεδάφισαν εντελώς» το νησί Χαργκ, «μπορεί να το πλήξουμε μερικές φορές ακόμη για πλάκα». Ωστόσο, αυτές οι καταστροφές δεν αφορούσαν τις κύριες ενεργειακές υποδομές. «Δεν έκανα τίποτα που να έχει σχέση με τα ενεργειακά δίκτυα, γιατί η ανοικοδόμησή τους θα χρειαζόταν χρόνια», πρόσθεσε.

Trump said U.S. forces heavily damaged Iran’s key oil export hub, Kharg Island, during recent strikes.



“We totally demolished Kharg Island.”



He added the U.S. could strike it again:



“We may hit it a few more times just for fun.”



Trump also said the attack avoided major energy… — Clash Report (@clashreport) March 14, 2026

Είπε ακόμη πως δεν είναι σαφές αν οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν έχουν ποντίσει νάρκες στο στενό του Χορμούζ ακόμη.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε πως απέρριψε τη βοήθεια που πρόσφερε η Ουκρανία για τα drone και την αντιμετώπισή του, σχολιάζοντας απαξιωτικά: «Ο τελευταίος άνθρωπος από τον οποίο χρειαζόμαστε βοήθεια είναι ο Ζελένσκι». Ο Τραμπ προέτρεψε τον Ουκρανό πρόεδρο «να κάνει συμφωνία, γιατί ο Πούτιν είναι πρόθυμος να κάνει συμφωνία». Μάλιστα, σε ερώτηση για αν η Μόσχα παρέχει πληροφορίες στο Ιράν απάντησε: «Ίσως ναι, ίσως όχι».

Σε ό,τι αφορά τις τιμές της βενζίνης, ο Τραμπ δήλωσε ότι «δεν ανησυχεί καθόλου» για την άνοδο των τιμών εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Πρόβλεψε μάλιστα ότι οι τιμές θα πέσουν.

Δήλωσε επίσης πως «ακούει» ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζταμπά Χαμενεΐ μπορεί να μην βρίσκεται στη ζωή, κάτι που χαρακτήρισε «φήμη».

Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς μετέδωσε χθες ότι η κυβέρνηση Τραμπ απέρριψε εγχειρήματα με σκοπό να αρχίσουν διαπραγματεύσεις ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος.

Μάλιστα η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με στρατηγικά βομβαρδιστικά B-52 να απογειώνονται για πλήγματα στο εσωτερικό του Ιράν.

Η Τεχεράνη απάντησε με νέα κύματα επιθέσεων, εξαπολύοντας μπαράζ από βαλλιστικούς πυραύλους και drones κατά του Ισραήλ, του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Στα ΗΑΕ, η αεράμυνα δίνει μάχη για την αναχαίτιση των εισερχόμενων απειλών, με το Υπουργείο Άμυνας να επιβεβαιώνει εκρήξεις στον ουρανό από την κατάρριψη στόχων από μαχητικά αεροσκάφη.

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε λίγο πριν από τις 06:00 (ώρα Ελλάδας) ότι αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν δέκα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στους αιθέρες του Ριάντ και ανατολικών περιοχών του βασιλείου, καθώς το Ιράν συνεχίζει τα πλήγματα σε κράτη του Κόλπου σε αντίποινα για τον πόλεμο που εξαπέλυσαν εναντίον του οι ΗΠΑ και το Ισραήλ την 28η Φεβρουαρίου.

Ισχυρές εκρήξεις στην πρωτεύουσα του Μπαχρέιν

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στη Μανάμα, την πρωτεύουσα του Μπαχρέιν.

Αφότου ξέσπασε ο πόλεμος, οι αρχές του βασιλείου του Μπαχρέιν λένε πως είχαν αναχαιτίσει μέχρι χθες 125 πυραύλους και 203 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που εξαπέλυσε το Ιράν κι έχουν καταγράψει δυο θανάτους.

Στα άλλα κράτη του Κόλπου, οι ιρανικές επιθέσεις έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 22 ανθρώπους, κατά επίσημα δεδομένα.

Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν ξανά τον Νετανιάχου

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, ορκίστηκαν ότι θα «κυνηγήσουν και θα σκοτώσουν» τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, τη 16η ημέρα του πολέμου ανάμεσα στην Ισλαμική Δημοκρατία, το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

Αν «αυτός ο εγκληματίας», ο «δολοφόνος παιδιών», ο «σιωνιστής πρωθυπουργός» βρίσκεται «ακόμη στη ζωή, θα συνεχίσουμε να τον κυνηγάμε και θα τον σκοτώσουμε», ανέφεραν οι Φρουροί της Επανάστασης μέσω του ιστοτόπου τους Sepah News.

Ιράν: Επίθεση με 15 νεκρούς σε εργοστάσιο στο Ισφαχάν

Tουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επίθεση στo Ισφαχάν του κεντρικού Ιράν, μετέδωσαν τα πρακτορεία Fars και SNN, επισημαίνοντας ότι τα θύματα είναι εργαζόμενοι σε εργοστάσιο.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι δεν είχε στοχεύσει την περιοχή και ο αμερικανικός στρατός αρνήθηκε να σχολιάσει.

Σφοδρές επιθέσεις αναφέρονται και στο Μπουσέχρ του Ιράν.

Πώς απαντούν Κίνα, Ιαπωνία, Γαλλία και Βρετανία στο αίτημα Τραμπ για άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

«Πολλές χώρες θα στείλουν πολεμικά πλοία, σε συνεργασία με τις ΗΠΑ, για να κρατήσουν τα στενά ανοικτά και ασφαλή», ανέφερε το Σάββατο ο Τραμπ, λίγες ώρες αφού διαβεβαίωνε ότι «πολύ σύντομα», το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό θα συνοδεύει πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ.

«Το στενό του Ορμούζ δεν πρέπει να απειλείται πλέον από μια χώρα εντελώς αποκεφαλισμένη», πρόσθεσε, την ώρα που το Ιράν κάλεσε εκκένωση λιμανιών κατά μήκος των αραβικών εμιράτων προειδοποιώντας για σκληρές επιθέσεις:

στο λιμάνι Jebel Ali του Ντουμπάι,

στο λιμάνι Khalifa του Αμπού Ντάμπι

και στο λιμάνι Fujairah, που ήδη αποτέλεσε στόχο και μετά το Στενό του Ορμούζ, είναι η διέξοδος για περίπου 1 εκατομμύριο βαρέλια αργού πετρελαίου την ημέρα.

Το Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζει αποστολή ναρκαλιευτικών drones απαντώντας «ότι εξετάζεται μια σειρά από επιλογές για την ασφάλεια της ναυτιλίας», σύμφωνα με εκπρόσωπο του Υπουργείου Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η Κίνα εκφράζει επιφυλάξεις, με εκπρόσωπο της κινεζικής πρεσβείας στην Ουάσινγκτον να επισημαίνει ότι απαιτείται άμεση παύση των εχθροπραξιών. Ο εκπρόσωπος δεν διευκρίνισε εάν το Πεκίνο θα αποδεχτεί το αίτημα του Τραμπ, αλλά δήλωσε ότι όλα τα μέρη έχουν την ευθύνη να διασφαλίσουν έναν σταθερό και απρόσκοπτο ενεργειακό εφοδιασμό.

Η Ιαπωνία, που αποκαλεί τις ΗΠΑ ως τον στενότερο σύμμαχο, αναφέρει ότι δέχεται πίεση για δύσκολες αποφάσεις ενώ δεν αποκλείει το θέμα να συμπεριληφθεί στην ατζέντα της επίσκεψης της πρωθυπουργού της χώρας στις ΗΠΑ, την ερχόμενη Τετάρτη.

Αξιωματούχος του υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι η Ιαπωνία δεν θα αποστείλει πολεμικά πλοία μόνο και μόνο επειδή το ζήτησε ο Τραμπ. «Η Ιαπωνία αποφασίζει η ίδια την αντίδρασή της και η ανεξάρτητη κρίση είναι θεμελιώδης», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η γαλλική κυβέρνηση δεν έχει εκδώσει άμεση απάντηση ενώ ο επίσημος λογαριασμός του υπουργείου Εξωτερικών στο X διέψευσε αναφορές ότι η χώρα θα στείλει πολεμικά πλοία στο Στενό του Ορμούζ. «Όχι, το γαλλικό αεροπλανοφόρο και η ομάδα του παραμένουν στην ανατολική Μεσόγειο. Η στάση του δεν έχει αλλάξει: είναι αμυντική», αναφέρει η ανάρτηση.

Επίσης δεν υπήρξε άμεση ανταπόκριση από τη Νότια Κορέα, την οποία επίσης κατονόμασε ο Ντόναλντ Τραμπ.

