Εξελίξεις στην ευρωπαϊκή άμυνα: Η επιτάχυνση λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και η ελληνική συμβολή

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επιταχύνουν την εφαρμογή της ενιαίας ευρωπαϊκής άμυνας. Η συνάντηση των Προέδρων Κύπρου, Γαλλίας και του Έλληνα πρωθυπουργού στην Κύπρο αναδεικνύουν τις ευρωπαϊκές αποφάσεις και τη σημασία της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης.

Η ευρωπαϊκή βιβλιογραφία υπογράμμιζε ήδη από τη δεκαετία του 1980 την αξία της ολοκλήρωσης, κυρίως όταν η Ε.Ε. θα εμφανιζόταν με κοινό νόμισμα, κοινή εξωτερική και αμυντική πολιτική. Από εκείνη την εποχή υπογραμμιζόταν ότι κάθε απειλή κατά κράτους – μέλους (κ – μ) στρέφεται ενάντια στο συνολικό ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Καθυστέρησε πολύ η Ε.Ε. να εφαρμόσει την κοινή αμυντική πολιτική, αλλά τα γεγονότα μάς υποχρέωσαν να αντιδράσουμε με ταχύτητα.

Η Ελλάδα ηγήθηκε για την υλοποίηση των αναγκαίων δράσεων με αξιοσημείωτη μεθοδικότητα. Ακολούθησαν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, κράτη – μέλη, η βραδυπορούσα Ισπανία, ακόμη και το αρχικά αμήχανο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ολοκληρώνεται ο σχεδιασμός

Η απειλή εναντίον της κυπριακής κυριαρχίας εκδηλώθηκε με την επίθεση στην αγγλική αεροπορική βάση του Ακρωτηρίου (RAF Akrotiri). Τα drones που στόχευσαν τις αγγλικές βάσεις παραβίασαν την κυπριακή κυριαρχία και τον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο.

Η Αθήνα, συνεπής στις ευρωπαϊκές και ΝΑΤΟϊκές δεσμεύσεις της, ενεργοποίησε αμέσως με ξεχωριστή ψυχραιμία όλους τους μηχανισμούς και διέθεσε εθνικά μέσα, ώστε να εκφραστούμε όλοι με ταυτόσημη αμυντική διάθεση.

Απαιτήθηκε χρόνος προκειμένου σύμμαχοι και εταίροι να συμπληρώσουν την ελληνική επιχειρησιακή παρουσία στην περιοχή της Κύπρου. Η ευρωατλαντική δύναμη σύντομα ανέδειξε την επιχειρησιακή της αξία όταν αμυνόμενη απέτρεψε ακόμη και τις επιθέσεις εχθρικών εισβολέων που στοχεύουν στην Τουρκία, τις βάσεις των Αδάνων και του Ιντσιρλίκ.

Με αυξανόμενες τις διεθνείς προκλήσεις, ό,τι αμυντικά δομείται στην περιοχή περί την Κυπριακή Δημοκρατία, την ανατολική Μεσόγειο και την περιοχή ΜΕΝΑ θα συνεχίσει να υφίσταται και να στηρίζεται από την Ε.Ε. και το ΝΑΤΟ ακόμη και μετά τη λήξη της κρίσης.

● Το συνολικό αμυντικό πλέγμα των ευρωατλαντικών συμφερόντων δομείται με σημαντικές επενδύσεις σε κεφάλαια και ανθρώπινο δυναμικό.

● Ολοκληρώνεται ο αμυντικός σχεδιασμός με την εγκατάσταση οπλικών συστημάτων στην Κάρπαθο, στη Λήμνο, στη Θράκη, στην Αλεξανδρούπολη για να ικανοποιηθούν και τα αιτήματα Βαλκανίων εταίρων, όπως η Βουλγαρία, που ζήτησε τη σχετική συνδρομή.

Η Ε.Ε., αξιοποιώντας τις ένοπλες δυνάμεις των κρατών – μελών, με αποφασιστικότητα αποτρέπει κάθε εισβολέα στον χώρο κυριαρχίας συμμάχων και εταίρων, στον οποίο φιλοξενούνται βάσεις. Με ισχυρό μήνυμα ενημερώνονται όλες οι τρίτες προς την Ε.Ε. χώρες για την απόφαση άμεσης αποτροπής επιθέσεων που στρέφονται κατά της κυριαρχίας κρατών – μελών και του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου.

Εξάλλου οι κοινές ασκήσεις χωρών της Ε.Ε., του ΝΑΤΟ και χωρών του Κόλπου, κυρίως στην περιοχή περί την Κύπρο και στην ανατολική Μεσόγειο, αναδεικνύουν συναντίληψη για ευρύτερη συνεργασία και αλληλεγγύη. Η εφαρμογή των αποφάσεων για αποτελεσματική άμυνα περιλαμβάνει τη Μεσόγειο, το Αιγαίο και όλη την περιοχή από το Γιβραλτάρ μέχρι την ακρότατη κυπριακή κυριαρχία.

Η αδυναμία της Τουρκίας

Αντιλαμβανόμαστε, αλλά δεν συμμεριζόμαστε την αδυναμία της Τουρκίας να κατανοήσει τις ταχύτατες εξελίξεις παρά τις διαβεβαιώσεις συμπεριληψιμότητας που εκπέμπονται από τον αμυντικό σχεδιασμό της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ.

Η Άγκυρα αδυνατεί να ξεφύγει από την παγίδα που έστησε εις βάρος του λαού της και των στρατηγικών της σχεδιασμών, με αποτέλεσμα να νιώθει στριμωγμένη και με την πλάτη στον τοίχο τώρα που η Ελλάδα ηγείται μίας σημαντικής πολιτικής πρωτοβουλίας

● χωρίς να παραβιάζει τους όρους των διεθνών της δεσμεύσεων,

● χωρίς να κερδοσκοπεί πολιτικά εκμεταλλευόμενη τη συμμετοχή της στο Συμβούλιο Ασφαλείας,

● χωρίς να εξωθεί την Κυπριακή Προεδρία σε αντιθεσμικές ενέργειες, τις οποίες ούτως ή αλλέως έχει αποκλείσει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αρκετό καιρό πριν αναλάβει την προεδρία της Ε.Ε.

● Όταν οι ΗΠΑ διατηρούν ανοιχτό το θέμα της Halk Bank,

● όταν η Ε.Ε. αναπτύσσει την Ενιαία Αμυντική Πολιτική της,

● όταν η Ελλάδα, η Γαλλία, η Κύπρος, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ολλανδία, η διστακτική Ισπανία και η αργοπορημένη Αγγλία αυξάνουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην ευρύτατη Μεσόγειο και στο Αιγαίο,

● όταν στρατοί της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ συμπράττουν με τις χώρες του Κόλπου για να αμυνθούν και να ακυρώσουν τις ιρανικές επιχειρήσεις,

● όταν η Βουλγαρία αποζητά την επέκταση της ευρωπαϊκής αμυντικής ομπρέλας και στα Βαλκάνια,

● όταν η Ελλάδα, με αποδοχή πολλών συμμάχων και εταίρων, ηγείται στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Άμυνα μετακινώντας σύγχρονες δυνάμεις σε περιοχές κλειδιά απαραίτητες για τη σταθερότητα της κοινής άμυνας,

τότε σίγουρα δεν αποτελεί ορθή πολιτική επιλογή η μονομερής απόφαση της Άγκυρας να μετακινήσει δυνάμεις στην περιοχή που παράνομα κατέχει. Η Τουρκία εισβάλλει εκ νέου στην κυπριακή επικράτεια δημιουργώντας πόλωση και πολιτική ένταση, δυναμιτίζοντας την αμυντική στρατηγική της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ.

Οι Κύπριοι, ανεξαρτήτως θρησκείας και καταγωγής, κάθε επισκέπτης που βρέθηκε στην Κύπρο για τουρισμό ή επιχειρηματική δραστηριότητα, προστατεύονται απολύτως από τη νόμιμη κυπριακή κυβέρνηση και την Ε.Ε.

Η ρωγμή που επιδιώκει να δημιουργήσει η Τουρκία στο ενιαίο μέτωπο αμύνης των χωρών της Ε.Ε. στρέφεται κατά των δυνάμεων που αγωνίζονται να εξασφαλίσουν τους πολίτες τους, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται χριστιανοί, μουσουλμάνοι, Άραβες, Εβραίοι, βουδιστές και άθεοι.

Η αγωνία που προκύπτει από εσφαλμένες τουρκικές πολιτικές επιλογές δεν διευκολύνει την Άγκυρα να αντιληφθεί δύο σημαντικές πραγματικότητες:

1. Κανένας δεν αποβλέπει σε αποκλεισμό της Τουρκίας από τον συμμαχικό και εταιρικό αμυντικό σχεδιασμό.

2. Οι συνθήκες που διαμορφώνονται διεθνώς δεν ευνοούν πλέον τις ηγετικές επιδιώξεις της Τουρκίας.

Ακόμη μια φορά εισβολέας

Ο Ερντογάν, πολύ πριν ξεσπάσει η σύγκρουση με το Ιράν, διαπίστωσε τη ριζική αλλαγή των γεωστρατηγικών προτεραιοτήτων. Παρά την πολιτική του εμπειρία, ο εναγκαλισμός με τη Ρωσία και ακρότατες εθνικιστικές δυνάμεις στη χώρα του συνέχισαν να απομακρύνουν την Τουρκία από την Ε.Ε., κυρίως μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ταυτοχρόνως η τουρκική εμμονή στην αγορά των S-400, στα προνομιακά συμβόλαια για εγκατάσταση ρωσικών πυρηνικών εργοστασίων σε χώρα του ΝΑΤΟ, η ταύτιση με τους Αδελφούς Μουσουλμάνους και με τρομοκρατικές οργανώσεις αυξήσαν τη δυσπιστία όλων έναντι της Τουρκίας, ακόμη και των Αράβων, εντείνοντας τον ανταγωνισμό με τη Σαουδική Αραβία.

Στον πολιτικό του ισολογισμό ο Πρόεδρος Ερντογάν διαπιστώνει ότι δεν έχει χρόνο για μία ήπια και ανώδυνη κυβίστηση όταν ο κόσμος αντιμετωπίζει ακρότατη πρόκληση που μπορεί από στιγμή σε στιγμή να οδηγήσει σε ολική καταστροφή.

Με απόγνωση ο Τούρκος ηγέτης επιλέγει να εισβάλει ξανά με αεροσκάφη και φρεγάτες στην Κυπριακή Δημοκρατία. Δεν εκλήθη η Τουρκία να προσέλθει σε αμυντική αρωγή, από την Κύπρο και τον ευρωπαϊκό αμυντικό συνασπισμό. Η Άγκυρα συμπεριφέρεται για μία φορά ακόμη ως εισβολέας.

Παρά τις διακηρυγμένες ευρωπαϊκές επιλογές ο Πρόεδρος Ερντογάν με τη μονομερή κίνησή του στρέφεται πρωτίστως κατά της ευρωπαϊκής προεδρίας, της θεσμικής Ευρώπης, των κρατών – μελών και ειδικότερα κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η πίεση των ακραίων κυβερνητικών του εταίρων δεν του επιτρέπει να αξιοποιήσει τα θετικά μηνύματα που εκπέμπει η Ε.Ε. και κυρίως η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία.

Η Τουρκία και ειδικά ο Πρόεδρος Ερντογάν αντιλαμβάνονται πλέον ότι η ευρωπαϊκή άμυνα δεν εξαρτάται από τη διάρκεια παραμονής των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στην περιοχή. Η αμυντική συναντίληψη που οικοδομήθηκε από την πλειοψηφία των κρατών – μελών προβλέπει, όποτε οι ανάγκες το απαιτούν, συντονισμό στρατιωτικών δυνάμεων ακόμα και όταν το ΝΑΤΟ καθυστερεί και οι ΗΠΑ επικεντρώνονται στη δική τους ημερήσια διάταξη.

Η σωστή επιλογή της Αθήνας

Οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν ότι η Ελλάδα επιλέγει σωστά έχοντας ξεπεράσει προβλήματα και αδυναμίες της οικονομικής κρίσης, της πανδημίας και μάλλον της πόλωσης σε ουσιαστικά θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Η παγιοποίηση των ευρωπαϊκών επιλογών που αφορούν στην άμυνα των κρατών – μελών, του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου, των ενεργειακών προτεραιοτήτων της Ε.Ε. και του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (ΘΧΣ) δεν εξαρτάται ευτυχώς από την αγωνία όσων απαιτούν μόνιμη παρουσία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Η άμυνα της Ευρώπης δεν επιτυγχάνεται με αποκλεισμούς, αλλά ούτε με απαιτήσεις συμμάχων να αποστρατιωτικοποιηθούν περιοχές που έχουν αναδειχθεί κομβικές για την υπεράσπιση του ευρωπαϊκού χώρου. Επίσης αναφορές σε ξεπερασμένες από την πραγματικότητα θέσεις, όπως το ανενεργό Αμυντικό Δόγμα Ελλάδας – Κύπρου, αποδυναμώνουν τον ρόλο της Ελλάδος και της Κύπρου στην περιοχή και αντανακλαστικά ο Ερντογάν αναζητά τη «στοργή» των ακραίων πολιτικών του εταίρων.

Ελλάδα και Κυπριακή Δημοκρατία, χωρίς να δίνουν συγχωροχάρτι στην Τουρκία, προωθούν συμπεριληπτική στρατηγική διευκολύνοντας την Άγκυρα να αποφύγει την ολισθηρότητα του δρόμου που επιλέγει. Απαιτείται ταχύτατη αξιοποίηση της στιγμής, με συναίνεση που επιβάλλουν οι διεθνείς προκλήσεις, προκειμένου να ξεπεραστούν προβλήματα που ταλαιπωρούν την Ευρώπη και τη διεθνή σταθερότητα. Ελλάδα, Κύπρος, Τουρκία (;) επιλέγουν την Ε.Ε. μεταφέροντας τη μεταξύ τους συζήτηση σε ασφαλέστερο και σταθερότερο περιβάλλον.

Κάθε συνεργασία απαιτεί αποφάσεις παρόμοιες με αυτές που προωθούν Ελλάδα και Κύπρος εξασφαλίζοντας τη στήριξη πολλών χωρών. Διαπιστώνεται ότι μόνο συγκλίσεις εξυπηρετούν τις ανάγκες της σταθερότητας και δικαίως Ε.Ε., ΝΑΤΟ, αραβικά κράτη, G7, ΟΗΕ κινούνται με προσεκτική και μεθοδική «βραδυπορία».

Η Ελλάδα, διατηρώντας την αυτονομία της, κινείται ταχύτερα, όπως απαιτείται επιχειρησιακά, δημιουργώντας εμπιστοσύνη μεταξύ εταίρων, συμμάχων και φίλων, κερδίζοντας σεβασμό και από τους ανταγωνιστές.

* Ο Θεόδωρος Ι. Θεοδώρου είναι πρέσβης ε.τ.

Διαβάστε επίσης:

