Έρημη πόλη το Ντουμπάι: Άδειες παραλίες και δημοφιλή θέρετρα μετά τη μαζική φυγή τουριστών και κατοίκων (Photos/Video)

Η εικόνα που παρουσιάζει σήμερα το Ντουμπάι απέχει δραματικά από τη χλιδάτη πραγματικότητα που χαρακτήριζε το εμιράτο μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες. Η ένταση στη Μέση Ανατολή και οι επιθέσεις από το Ιράν έχουν μετατρέψει τον άλλοτε λαμπερό προορισμό των κροίσων και των διάσημων influencers σε μια σχεδόν έρημη πόλη. Δύο εβδομάδες μετά την έναρξη των εχθροπραξιών, η ατμόσφαιρα πολυτέλειας που προσέλκυε πλούσιους επισκέπτες και αστέρες των social media μοιάζει πλέον με μακρινή ανάμνηση.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, το εμιράτο έχει εγκαταλειφθεί από μεγάλο μέρος των influencers, αλλά και από χιλιάδες κατοίκους. Οι πισίνες και οι ξαπλώστρες σε ξενοδοχεία και παραλιακά θέρετρα μένουν άδειες, την ώρα που το Ιράν συνεχίζει τις επιθέσεις του εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Μέχρι πρόσφατα, το Ντουμπάι θεωρείτο «παράδεισος» για δημιουργούς περιεχομένου και τουρίστες που αναζητούσαν υψηλό επίπεδο ασφάλειας, πολυτελή διαμονή και ηλιόλουστο κλίμα. Σήμερα, όμως, η εικόνα που είχε χτιστεί προσεκτικά επί χρόνια φαίνεται να καταρρέει, ενώ αρκετοί κάτοικοι εκτιμούν ότι «το πάρτι έχει τελειώσει».

Η αλλαγή είναι εμφανής και στους δρόμους της πόλης. Περιοχές που άλλοτε έσφυζαν από ζωή παρουσιάζουν πλέον ελάχιστη κίνηση, ενώ στις παραλίες –εκεί όπου πριν από λίγο καιρό δεν υπήρχε διαθέσιμη ξαπλώστρα– βρίσκονται μόνο καμήλες που λιάζονται στην άμμο. Ακόμη και οι πεζοί ή όσοι κινούνται με ηλεκτρικά πατίνια αποτελούν πλέον σπάνιο θέαμα.

Μαζική έξοδος κατοίκων από το εμιράτο

Η πόλη έχει αρχίσει να αδειάζει, καθώς χιλιάδες άνθρωποι εγκαταλείπουν την περιοχή που έχει πληγεί από τον πόλεμο και δηλώνουν ότι δεν σκοπεύουν να επιστρέψουν. Το Ιράν εξαπολύει συνεχώς πυραύλους και drones, πλήττοντας ακόμη και εμβληματικά σημεία του Ντουμπάι, όπως πολυτελείς ουρανοξύστες και πεντάστερα ξενοδοχεία. Μεταξύ των στόχων που επλήγησαν ήταν και το παγκοσμίως γνωστό ξενοδοχείο Fairmont, στο τεχνητό νησί Παλμ Τζουμέιρα.

Παραλιακά μπαρ και πολυσύχναστες ακτές, που συνήθως γεμίζουν με τουρίστες και διασημότητες από όλη την Ευρώπη, έχουν πλέον ερημώσει. Η έξοδος από το εμιράτο συνεχίζεται με γρήγορους ρυθμούς, με ολοένα και περισσότερους κατοίκους να αναζητούν ασφαλέστερους προορισμούς.

Το σκηνικό εγκατάλειψης έγινε ακόμη πιο έντονο την περασμένη Παρασκευή, όταν ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν την πόλη. Συντρίμμια από ιρανικά drones κατέστρεψαν κτίρια στο κέντρο της οικονομικής περιοχής, ενώ εκείνη την ημέρα η πόλη έμοιαζε σχεδόν έρημη.

Η λευκή αμμώδης παραλία Τζουμέιρα, που βρίσκεται κοντά στο πολυτελές θέρετρο Ατλαντίς και αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή σημεία της πόλης, είναι πλέον άδεια, καθώς αρκετές εγκαταστάσεις αναγκάστηκαν να κλείσουν λόγω της δραματικής μείωσης των επισκεπτών.

A Dubai resident shows empty beaches — no tourists, no crowds, just silence where there's usually chaos.



Dubai's famous shoreline looks unusually deserted as both residents and visitors seem to be missing. #Dubai #Irán March 11, 2026

Παραλιακά θέρετρα χωρίς επισκέπτες

Η εικόνα στα παραθαλάσσια θέρετρα είναι αποκαρδιωτική. Beach bars, πισίνες και ξαπλώστρες παραμένουν ανέγγιχτες, χωρίς σχεδόν κανέναν να τις χρησιμοποιεί, ενώ όσοι κάτοικοι έχουν απομείνει στην περιοχή προσπαθούν να συνεχίσουν τη ζωή τους υπό τη σκιά των επιθέσεων.

Οι ομπρέλες θαλάσσης στις παραλίες είναι κλειστές, δίπλα σε εκατοντάδες άδειες ξαπλώστρες. Τα τραπέζια στα εστιατόρια είναι στρωμένα, τα μενού έτοιμα και η μουσική συνεχίζει να ακούγεται στα ηχεία, όμως οι πελάτες είναι ελάχιστοι.

Παρότι τα περισσότερα παραλιακά κλαμπ και εστιατόρια παραμένουν ακόμη ανοιχτά, οι εργαζόμενοι που στέκονται έξω προσπαθώντας να προσελκύσουν περαστικούς δείχνουν εμφανώς ανήσυχοι. Πολλοί από αυτούς είναι χαμηλόμισθοι μετανάστες από την Ινδία, την Αφρική και την Άπω Ανατολή, οι οποίοι αποτελούν τη βασική κινητήρια δύναμη της οικονομίας του Ντουμπάι. Ωστόσο, η εργασία τους εξαρτάται άμεσα από τη συνεχή παρουσία εύπορων τουριστών από την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Φόβος και αβεβαιότητα για το μέλλον

Ένας διευθυντής καφέ από το Πακιστάν δήλωσε στην Daily Mail: «Δεν το έχω ξαναδεί έτσι και όλοι ανησυχούν για το τι επιφυλάσσει το μέλλον. Οι ανοιξιάτικες διακοπές για τα παιδιά σχολείου ξεκινούν σήμερα και δεν υπάρχει σχεδόν κανένα παιδί από τη Δύση πουθενά».

Κάτοικος της περιοχής με αφγανο-γερμανική υπηκοότητα περιέγραψε την κατάσταση λέγοντας: «Οι επιθέσεις είναι πολύ τρομακτικές, αλλά ενώ τις έχω συνηθίσει, τόσοι άλλοι άνθρωποι, ειδικά οικογένειες, αποφάσισαν να φύγουν, για παν ενδεχόμενο. Κανονικά την Παρασκευή, η κυκλοφορία θα ήταν μπλοκαρισμένη και τα εστιατόρια και τα καταστήματα θα ήταν πολύ γεμάτα, αλλά το μέρος είναι τώρα μια πόλη-φάντασμα».

After the night attacks in #Dubai, beaches have been closed – tourists are prohibited from accessing the sea in the area of Palm Jumeirah and other coastal zones.



There are hardly any cars on the roads, and the streets are empty. People are staying in their homes or… March 1, 2026

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Έχω ακούσει από φίλους ότι σε μερικά από τα μεγάλα ξενοδοχεία και θέρετρα, οι προϊστάμενοι έχουν πει στο προσωπικό τους ότι πρέπει να πάρουν την άδειά τους μετ’ αποδοχών τώρα επειδή δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου επισκέπτες, οπότε δεν υπάρχει τίποτα να κάνουν. Αν δεν τους έχει απομείνει άδεια, θα αναμένεται να ζήσουν με το τίποτα; Σχεδόν όλο το μεταναστευτικό προσωπικό έχει τις βίζες του συνδεδεμένες με τις δουλειές του, οπότε βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση».

«Το Ντουμπάι έχει τελειώσει»

Την αλλαγή του κλίματος περιγράφει και ένας Βρετανός διευθυντής σχολείου, που εργάζεται στο Ντουμπάι τα τελευταία 16 χρόνια. Μιλώντας στον Guardian, υπογράμμισε ότι «Η λάμψη έχει σίγουρα εξαφανιστεί». Στο σχολείο του εργάζονται περισσότεροι από 100 εκπαιδευτικοί από το Ηνωμένο Βασίλειο, ωστόσο –όπως υποστηρίζει– αρκετοί έχουν ήδη φύγει, καθώς είναι «βαθιά τραυματισμένοι και πραγματικά αγωνίζονται να αντιμετωπίσουν» την κατάσταση του πολέμου.

Την ίδια ώρα, ένας οδηγός ταξί, του οποίου το όχημα καταστράφηκε σε πυραυλική επίθεση, αποκάλυψε ότι η οικογένειά του τον πιέζει να επιστρέψει στο Πακιστάν. «Δεν θέλω να είμαι πια στο Ντουμπάι, δεν υπάρχει καμία δουλειά, δεν κερδίζουμε τίποτα από αυτόν τον πόλεμο και δεν βλέπω τον τουρισμό να επιστρέφει. Πολλοί οδηγοί ταξί σαν εμένα, σκεφτόμαστε να πάμε σε μια διαφορετική χώρα τώρα. Όλοι γνωρίζουν ότι το Ντουμπάι έχει τελειώσει», τόνισε.

