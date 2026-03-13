Οι ΗΠΑ μετακινούν κι άλλα πλοία και χιλιάδες πεζοναύτες στη Μέση Ανατολή

Οι ΗΠΑ στέλνουν πρόσθετα πολεμικά πλοία και πεζοναύτες στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους που επικαλείται η Wall Street Journal.

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ενέκρινε αίτημα της Κεντρικής Διοίκησης, που είναι υπεύθυνη για τα αμερικανικά στρατεύματα, για την αποστολή μονάδας αμφιβίων και μίας δύναμη κρούσης, που αποτελείται από πολλά πλοία και 5.000 πεζοναύτες.

Στη Μέση Ανατολή κατευθύνεται το USS Tripoli, που η βάση του κανονικά βρίσκεται στην Ιαπωνία, και οι πεζοναύτες που υπηρετούν σε αυτό.

Οι επιθέσεις του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ έχουν παραλύσει τη ναυσιπλοΐα, διαταράσσοντας την παγκόσμια οικονομία. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο δυνάμεις των ΗΠΑ να συνοδέουν τα πλοία, προκειμένου να αποκατασταθεί η κίνηση στα στενά.

Νωρίτερα ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ απείλησε με κλιμάκωση της επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν τονίζοντας ότι δεν θα δείξουν έλεος.

10.000 drones αναχαίτισης για την αντιμετώπιση ιρανικών επιθέσεων

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μεταφέρει 10.000 drones αναχαίτισης στη Μέση Ανατολή για την αντιμετώπιση ιρανικών επιθέσεων με drones, δήλωσε ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ.

Τα drones στάλθηκαν στην περιοχή εντός πέντε ημερών από την έναρξη του πολέμου Ισραήλ-ΗΠΑ στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Αξιωματούχοι λένε ότι τα drones προσφέρουν έναν φθηνότερο τρόπο αναχαίτισης εισερχόμενων απειλών χωρίς να βασίζονται σε ακριβά συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας.

Ο Ντρίσκολ δήλωσε ότι κάθε αναχαίτιση Merops κοστίζει σήμερα 14.000-15.000 δολάρια.

Αυτό θα τα καθιστούσε δυνητικά διπλάσια ακριβότερα από τα drones Shahed-136 του Ιράν, τα οποία ο Ιρανός αναλυτής Esfandyar Batmanghelidj έχει εκτιμήσει ότι κοστίζουν περίπου 7.000 δολάρια.

Δεν μπορούν να προστατεύσουν τα πλοία στο Στενό του Ορμούζ

Το Στενό του Χορμούζ είναι «ένα από από τακτικής απόψεως πολύπλοκο περιβάλλον» για να διασφαλισθεί, δήλωσε νωρίτερα ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων στρατηγός Νταν Κέιν, παραδεχόμενος ότι δεν θα είναι δυνατόν να παρεμποδισθούν σύντομα οι ιρανικές επιθέσεις κατά των πλοίων που θα διέρχονται από την ζώνη.

«Είναι ένα από τακτικής απόψεως πολύπλοκο περιβάλλον», απάντησε ο στρατηγός Κέιν σε ερώτηση που διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου που έδωσε μαζί με τον υπουργό Αμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ. Εξήγησε δε ότι θα πρέπει να προηγηθούν άλλες στρατιωτικές δράσεις πριν γίνει δυνατόν να αντιμετωπισθεί το ενδεχόμενο της προστασίας των πλοίων κατά την διέλευσή τους από το Στενό.

Ο Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε από την πλευρά του ότι τα αμερικανικά πολεμικά σχέδια προέβλεπαν εξ αρχής την διασφάλιση του Στενού του Χορμούζ.

«Δεν είναι ένα στενό όπου θα επιτρέψουμε την αμφισβήτηση του ελέγχου ή θα επιτρέψουμε τον αποκλεισμό των ροών των αγαθών», πρόσθεσε επίσης χωρίς να εξηγήσει με ποιον τρόπο θα επιτευχθεί αυτός ο στόχος.

Πάντως, ο αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Γουάιτ δήλωσε χθες ότι ο στρατός «δεν είναι έτοιμος» προς το παρόν να συνοδεύσει τα τάνκερ που θα διασχίζουν το Στενό του Χορμούζ, αλλά θεωρεί «πιθανόν» ότι τέτοιες επιχειρήσεις θα γίνουν μέχρι το τέλος του μήνα.

