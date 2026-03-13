ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.03.2026 17:23
Η Κούβα επιβεβαιώνει ότι βρίσκεται σε συνομιλίες με τις ΗΠΑ για την άρση του αποκλεισμού

Ο πρόεδρος της Κούβας, Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, επιβεβαίωσε ότι είναι σε εξέλιξη συνομιλίες με τις ΗΠΑ για την άρση τoυ αποκλεισμού, που έχει γονατίσει το κράτος της καραϊβικής.

«Οι συνομιλίες έχουν στόχο την εξεύρεση λύσεων, μέσω του διαλόγου, στις διμερείς διαφορές που υπάρχουν με», δήλωσε ο Ντίαζ-Κανέλι ενώ η κομμουνιστική κυβέρνηση δέχεται εντενόμενη πίεση από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ντίας τόνισε ότι οι κουβανοί διπλωμάτες συμμετέχουν στις συνομιλίες στη βάση ισότητας, σεβασμού στα πολιτικά συστήματα και την αυτοδιάθεση των δύο κρατών.

Το νησιωτικό κράτος δεν έχει εφοδιαστεί με καύσιμα εδώ και τρεις μήνες λόγω του αποκλεισμού από τις ΗΠΑ.

Στο δυτικό άκρο εκατομμύρια πολίτες έχουν μείνει χωρίς ρεύμα. Η Κούβα εξαρτάται από εισαγωγές για το 60% των καυσίμων της. Αν και παράγει τη δική της ενέργεια, αυτή τη στιγμή επαρκεί για να καλύψει τη ζήτηση. 

Ο Ντίας επεσήμανε οι διακοπές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης έχουν επηρεάσει σε τεράστιο βαθμό τις επικοινωνίες, την εκπαίδευση και τις μεταφορές.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα αναφέρει ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε προχωρημένες συνομιλίες με την Κούβα, αλλά η κυβέρνηση το αρνιόταν.

Ο Ροντρίγκεζ Κάστρο ανιψιός του Ραούλ Κάστρο καθόταν πίσω από τον Ντίαζ-Κανέλ και μεταξύ άλλων στελεχών του Κομμουνιστικού Κόμματος.

