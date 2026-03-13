Κρίση στον Λευκό Οίκο: Ο Βανς αντιτίθεται στον πόλεμο με το Ιράν

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ήταν επιφυλακτικός ως προς την επίθεση των ΗΠΑ κατά του Ιράν πριν από την απόφαση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να ξεκινήσει τον πόλεμο, όπως δήλωσαν δύο ανώτεροι αξιωματούχοι του Trump στο POLITICO.

Ο Βανς, ο οποίος από καιρό διαφωνεί με τις παρεμβάσεις των ΗΠΑ στο εξωτερικό, έχει υπερασπιστεί δημοσίως την επιχείρηση του Τραμπ στο Ιράν. Ωστόσο, αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου αποκάλυψαν ότι ο αντιπρόεδρος εξέφρασε την αντίθεσή του πριν από την έναρξη του πολέμου, αποκαλύπτοντας το μυστικό μετά από μήνες εικασιών ότι ο Βανς ήταν πολύ πιο επιφυλακτικός όσον αφορά τη στρατιωτική δράση σε σχέση με τον Τραμπ.

Ο Βανς είναι «προβληματισμένος», «ανησυχεί για την επιτυχία» και «απλώς αντιτίθεται» στον πόλεμο κατά του Ιράν, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του Τραμπ, o οποίος ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του για να μιλήσει για τις απόψεις του αντιπροέδρου. Ένας δεύτερος ανώτερος αξιωματούχος του Τραμπ δήλωσε ότι «ο ρόλος του είναι να παρέχει στον πρόεδρο και στην κυβέρνηση όλες τις απόψεις για το τι θα μπορούσε να συμβεί από πολλές διαφορετικές οπτικές γωνίες και, ξέρετε, το κάνει αυτό. Αλλά μόλις ληφθεί η απόφαση, την υποστηρίζει πλήρως».

Ο καλά τεκμηριωμένος σκεπτικισμός του Βανς για τη στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ, που διαμορφώθηκε από τις εμπειρίες του ως μέλος του Σώματος Πεζοναυτών στο Ιράκ, σε συνδυασμό με τον πιο συγκρατημένο τόνο του σχετικά με την επιτυχία της επιχείρησης, έχουν τροφοδοτήσει τις εικασίες για ρήξη μεταξύ του προέδρου και του αντιπροέδρου του. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Βανς φαίνεται να διαφωνεί με τον Τραμπ σχετικά με τις στρατιωτικές ενέργειες των ΗΠΑ.

Όταν οι ΗΠΑ βομβάρδισαν τους Χούθι στις αρχές του περασμένου έτους, ο Βανς έγραψε σε μια συνομιλία στο Signal, που θεωρείται μυστική, με άλλους αξιωματούχους της κυβέρνησης ότι θεωρούσε την κίνηση αυτή «λάθος». Και αυτό έρχεται εν μέσω μιας μακρόχρονης σειράς δημόσιων δηλώσεων που τεκμηριώνουν τους λόγους για τους οποίους δεν είναι προς το συμφέρον των ΗΠΑ να πολεμήσουν με το Ιράν.

Το πρόσφατο παράδειγμα της πολιτικής διαφοράς μεταξύ των δύο ανδρών έρχεται καθώς ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός ψηφοδελτίου για τις προδρικές εκλογές του 2028 με τον Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο – ο οποίος είναι δημοσίως πιο ευθυγραμμισμένος με τον πρόεδρο όσον αφορά το Ιράν.

Ακόμη και ο Τραμπ ανέφερε τη διαφοροποίηση τη Δευτέρα, αλλά δεν φάνηκε να τον ενοχλεί. Ο Βανς «ήταν, θα έλεγα, φιλοσοφικά λίγο διαφορετικός από μένα. Νομίζω ότι ήταν ίσως λιγότερο ενθουσιώδης για την αποστολή, αλλά ήταν ακόμα αρκετά ενθουσιώδης», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Μαρ-α-Λάγκο. Ο Βανς δεν έχει εξηγήσει αυτή τη «φιλοσοφική» διαφορά, και οι βοηθοί του δεν έδωσαν λεπτομέρειες σχετικά με τη σκέψη του για τη στρατιωτική δράση.

«Ο Αντιπρόεδρος έχει γίνει στόχος συνεχών διαρροών από ανθρώπους που προσπαθούν να προβάλλουν τις απόψεις τους μέσω αυτού», δήλωσε η εκπρόσωπος του Βανς, Τέιλορ Βαν Κερκ. «Ως αποτέλεσμα, έχουν δημοσιευτεί αμέτρητες ασυνεπείς αναφορές για τις απόψεις του Αντιπροέδρου, κάτι που δείχνει ότι τα mainstream μέσα ενημέρωσης δεν έχουν ιδέα για το τι μιλάνε», είπε προσθέτοντας ότι «ο Αντιπρόεδρος, περήφανο μέλος της ομάδας εθνικής ασφάλειας του Προέδρου, διατηρεί τις συμβουλές του προς τον Πρόεδρο εμπιστευτικές».

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, δήλωσε: «Οι προσπάθειες να δημιουργηθεί ρήξη μεταξύ του Προέδρου Τραμπ και του Αντιπροέδρου Βανς είναι εντελώς λανθασμένες. Ο Πρόεδρος ακούει μια σειρά από απόψεις της ταλαντούχης ομάδας εθνικής ασφάλειας και τελικά λαμβάνει αποφάσεις με βάση το τι είναι καλύτερο για τη χώρα μας και την εθνική ασφάλεια. Ο Αντιπρόεδρος Βανς είναι ένα τεράστιο πλεονέκτημα για τον Πρόεδρο και ολόκληρη την κυβέρνηση».

Πρόσωπο εξοικειωμένο με τον τρόπο σκέψης του Βανς, το οποίο ζήτησε να παραμείνει ανώνυμο, δήλωσε ότι ο Αντιπρόεδρος έβλεπε την ανάγκη να δράσει γρήγορα και ότι μια καθυστέρηση θα μπορούσε να προκαλέσει απώλειες στις ΗΠΑ λόγω πιθανών διαρροών των στρατιωτικών σχεδίων των ΗΠΑ. Κατά το πρώτο έτος της δεύτερης θητείας του Τραμπ, ο Βανς έχει συχνά εκφράσει τη σκεπτικιστική του στάση απέναντι στις στρατιωτικές ενέργειες.

Μετά τον βομβαρδισμό των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων από τις ΗΠΑ τον Ιούνιο και μετά τη σύλληψη του πρώην ηγέτη της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο, ο Βανς χρησιμοποίησε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να υπερασπιστεί τις κινήσεις αυτές, αλλά έδωσε δίκιο στους Αμερικανούς που «δικαίως ανησυχούν για την εμπλοκή της χώρας σε ξένες υποθέσεις», όπως έγραψε μετά τον βομβαρδισμό του Ιουνίου.

Από την έναρξη των επιθέσεων, ο Βανς έχει ακολουθήσει μια δημόσια γραμμή υποστήριξης των στρατιωτικών στόχων του προέδρου, χωρίς να επαναλαμβάνει τη θριαμβευτική του ρητορική, όπως η δήλωση του Τραμπ την Τετάρτη ότι «κερδίσαμε» τον πόλεμο. «Ο Τραμπ δεν θα εμπλέξει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια μακροχρόνια σύγκρουση χωρίς τέλος και χωρίς σαφή στόχο», δήλωσε ο Βανς στο Fox News στις 2 Μαρτίου, υποστηρίζοντας ότι ο «απλός» στόχος της καταστροφής της πυρηνικής ικανότητας του Ιράν θα αποτρέψει τις ΗΠΑ από να βυθιστούν σε τέλματα όπως στο Ιράκ ή το Αφγανιστάν.

Αν και τώρα εκφράζει δημόσια την υποστήριξή του για τις επιθέσεις, ο Βανς έχει ιστορικό σκεπτικισμού όσον αφορά την παρέμβαση των ΗΠΑ στο εξωτερικό, ειδικά στο Ιράν. Δύο ημέρες πριν ο Τραμπ ξεκινήσει τις επιθέσεις, δήλωσε στην Washington Post ότι θεωρεί τον εαυτό του «σκεπτικιστή όσον αφορά τις στρατιωτικές παρεμβάσεις στο εξωτερικό» και ότι «όλοι προτιμούμε τη διπλωματική λύση». Δύο χρόνια νωρίτερα, ως υποψήφιος για την αντιπροεδρία, δήλωσε στον podcaster Tιμ Ντίλον ότι «το συμφέρον μας, νομίζω, είναι να μην πάμε σε πόλεμο με το Ιράν» και ότι αυτό θα ήταν «τεράστια σπατάλη πόρων» και «εξαιρετικά δαπανηρό για τη χώρα μας».

