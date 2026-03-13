Φρίκη στη Νέα Υόρκη: 75χρονος σκότωσε και διαμέλισε την 34χρονη σύζυγό του

Ένας 75χρονος άνδρας κατηγορείται για τη δολοφονία της 34χρονης συζύγου του, μετά την εύρεση των αποσυντεθειμένων μελών του σώματός της σε δύο διαφορετικές τοποθεσίες στο Κουίνς, σύμφωνα με την αστυνομία και άλλες πηγές.

Ο 75χρονος Ρουπτσάντ Σίμπου συνελήφθη και κατηγορήθηκε για τη δολοφονία της συζύγου του, Σαλίσα Άλι, 34 ετών, πέρυσι, σύμφωνα με την αστυνομία της Νέας Υόρκης και άλλες πηγές. Εργαζόμενοι του Τμήματος Καθαριότητας βρήκαν τα οστά της Άλι σε μια σακούλα σκουπιδιών κοντά στην 149η Λεωφόρο και την Μπρούκλιν Μπούλεβαρ γύρω στις 7 π.μ. στις 22 Σεπτεμβρίου 2025, σύμφωνα με την αστυνομία. Έξι μήνες αργότερα, το κεφάλι του θύματος ανακαλύφθηκε στο Jamaica Bay Wildlife Refuge στο Σπρίνγκφιλντ Γκάρντενς, γύρω στις 10:30 μ.μ. στις 5 Μαρτίου.

Οι αρχές ερευνούν αν αυτό που οδήγησε στον φόνο ήταν η ζήλια του 75χρονου για ένα ερωτικό τρίγωνο καθώς από τη γειτονιά που ζούσε το ζευγάρι μιλούν για εξωσυζυγική σχέση του θύματος, με γείτονες να περιγράφουν τον δράστη ως έναν οξύθυμο άνδρα. Σύμφωνα με πληροφορίες η σχέση των δύο ξεκίνησε το 2023 με την 34χρονη που καταγόταν από το Τρινιντάντ να παντρεύεται τον 75χρονο καθώς αναζητούσε μια νέα ζωή στις ΗΠΑ. Η 34χρονη μίλησε για τελευταία φορά με την οικογένειά της μέσω FaceTime στις 13 Ιουλίου του 2025 και δεν εμφανίστηκε στη δουλειά της ως βοηθός υγείας στο σπίτι την επόμενη μέρα.

Ο 75χρονος την ανέφερε ως αγνοούμενη στις 19 Ιουλίου, μετά από παρότρυνση της μητέρας της. Ωστόσο, όπως λένε γείτονές του, ο 75χρονος δεν έδειχνε κανένα σημάδι αγωνίας ή ανησυχίας για την εξαφάνιση της 33χρονης. Η εξαφάνιση πήρε φρικτή τροπή στις 22 Σεπτεμβρίου, όταν δύο εργάτες καθαριότητας είδαν μια μπλε κουβέρτα τυλιγμένη με κίτρινο σχοινί σε ένα έλος κοντά στο αεροδρόμιο JFK με τους αστυνομικούς να ταυτοποιούν μέσω DNA ότι ήταν της 34χρονης. Η ανακάλυψη οδήγησε σε ένταλμα έρευνας στο σπίτι του 75χρονου στο οποίο βρήκαν πλαστικό περιτύλιγμα και ένα κίτρινο σχοινί που ταιριάζει με το σχοινί που χρησιμοποιήθηκε για να δέσουν τον κορμό της 33χρονης.

