Θρίλερ με το αμερικανικό ιπτάμενο τάνκερ που συνετρίβη: Εμείς το ρίξαμε λέει φιλοραϊνική οργάνωση του Ιράκ

Διαστάσεις θρίλερ έχει πάρει η συντριβή αμερικανικού ιπτάμενου τάνκερ KC-135 στο Ιράκ που ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης η CENTCOM.

H CENTCOM στην ανακοίνωση της αναφέρει ότι η συντριβή «δεν οφείλεται σε εχθρικά ή φίλια πυρά», ωστόσο ώρες αργότερα φιλοϊρανική οργάνωση στο Ιράκ ανέλαβε την ευθύνη για την κατάρριψη, σύμφωνα με το Reuters.

Η Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ φέρεται να δήλωσε σε ανάρτηση στο Telegram ότι κατέρριψε το αεροσκάφος «για την υπεράσπιση της κυριαρχίας και του εναέριου χώρου της χώρας μας».

Σύμφωνα με το CNN στο αεροσκάφος που συνετρίβη στο δυτικό Ιράκ επέβαιναν τουλάχιστον πέντε μέλη πλήρωμα.

Σε δήλωση του Αμερικανικού Κεντρικού Στρατηγείου (CENTCOM) αναφέρεται ότι οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται, χωρίς όμως να διευκρινίζεται εάν υπάρχουν τραυματίες ή νεκροί μεταξύ των μελών του αμερικανικού στρατού.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση των Αμερικανών, «στο περιστατικό εμπλέκονταν δύο αεροσκάφη. Το ένα από τα αεροσκάφη κατέπεσε στο δυτικό Ιράκ, ενώ το δεύτερο προσγειώθηκε με ασφάλεια. Το περιστατικό δεν οφείλεται σε εχθρικά πυρά ή φιλικά πυρά».

Σύμφωνα με την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ, το πλήρωμα ενός KC-135 περιλαμβάνει συνήθως τρία έως τέσσερα μέλη των ενόπλων δυνάμεων: έναν πιλότο, έναν συγκυβερνήτη και έναν χειριστή του βραχίονα ανεφοδιασμού, ο οποίος ανεφοδιάζει άλλα αεροσκάφη εν πτήσει. Ορισμένες αποστολές απαιτούν επίσης την παρουσία πλοηγών στο πλήρωμα.

Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ δεν ανέφερε ποια συγκεκριμένη αποστολή εκτελούσαν τα αεροσκάφη που εμπλέκονται στο περιστατικό της Πέμπτης.

Τα KC-135 είναι από τα παλαιότερα αεροσκάφη του στόλου της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, με την τελευταία μονάδα να έχει παραδοθεί το 1965. Τα τετρακινητήρια αεροσκάφη βασίζονται στο επιβατικό αεροσκάφος Boeing 707, με 376 τέτοια να είναι σε ενεργό υπηρεσία από πέρυσι έχοντας υποστεί σημαντικές αναβαθμίσεις με την πάροδο των ετών, συμπεριλαμβανομένων νέων κινητήρων.

Αυτό είναι το τέταρτο αμερικανικό αεροσκάφος που συνετρίβη κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν που ξεκίνησε την 28η Φεβρουαρίου καθώς την περασμένη εβδομάδα, τρία μαχητικά αεροσκάφη F-15E Strike Eagle καταρρίφθηκαν πάνω από το Κουβέιτ σε ένα περιστατικό λανθασμένου φιλίων πυρών με τους έξι πιλότους να εκτινάσσονται από τα μαχητικά με επιτυχία.

Διαβάστε επίσης

Ντόναλντ Τραμπ: «Μεγάλο χτύπημα σήμερα στο Ιράν, δείτε τι θα συμβεί στα παρανοϊκά καθάρματα»

Αφγανιστάν: Τέσσερις νεκροί και 15 τραυματίες από αεροπορικούς βομβαρδισμούς του Πακιστάν στην Καμπούλ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ακραίες απειλές από τον Τραμπ, «δείτε τι θα συμβεί σήμερα σε αυτούς τους τρελούς αλήτες» – Νεκρός Γάλλος στρατιωτικός στο Ιράκ – Όλες οι εξελίξεις