ΚΟΣΜΟΣ

13.03.2026 07:27

Αφγανιστάν: Τέσσερις νεκροί και 15 τραυματίες από αεροπορικούς βομβαρδισμούς του Πακιστάν στην Καμπούλ

13.03.2026 07:27
kabul_new

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δεκαπέντε τραυματίστηκαν στο Αφγανιστάν σε αεροπορικούς βομβαρδισμούς του Πακιστάν, οι οποίες έπληξαν «σπίτια πολιτών» στο ανατολικό τμήμα της Καμπούλ.

«Συνεχίζοντας την επίθεσή του, το πακιστανικό στρατιωτικό καθεστώς βομβάρδισε για ακόμη μια φορά την Καμπούλ, την Κανταχάρ (νότια) καθώς και τις παραμεθόριες επαρχίες Πάκτια και Πάκτικα», ανέφερε μέσω X ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Ζαμπιουλά Μουτζάχιντ.

«Στον τομέα Γκουζάρ, στο 21ο διαμέρισμα της Καμπούλ, σπίτια πολιτών χτυπήθηκαν σε βομβαρδισμό του πακιστανικού καθεστώτος, που σκότωσε τέσσερις ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους δεκαπέντε», ανακοίνωσε o εκπρόσωπος της αστυνομίας των Ταλιμπάν Χαλίντ Ζαντράν μέσω X, συμπληρώνοντας πως στα θύματα συγκαταλέγονται γυναίκες και παιδιά.

Ανώτερος αξιωματικός των πακιστανικών δυνάμεων ασφαλείας επιβεβαίωσε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Γαλλικό Πρακτορείο, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, ότι διεξήχθησαν αεροπορικοί βομβαρδισμοί στο Αφγανιστάν από την πολεμική αεροπορία του Πακιστάν.

«Επλήγησαν συγκεκριμένοι στόχοι, συνδεόμενοι με τους πακιστανούς Ταλιμπάν» (ΚΤΠ), ανέφερε σε μήνυμά της η πηγή αυτή, αναφερόμενη σε ένοπλη οργάνωση η οποία έχει αναλάβει την ευθύνη για σειρά πολύνεκρων επιθέσεων στο Πακιστάν, χωρίς να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Διαβάστε επίσης:

Τραμπ για Ιράν: Έθνος τρόμου και μίσους που πληρώνει μεγάλο τίμημα

ΗΠΑ: Δύο νεκροί σε πυροβολισμους σε πανεπιστήμιο στη Βιρτζίνια – Πρώην μέλος της Εθνοφρουράς με δεσμούς με ISIS ο δράστης

Economist: Ο πόλεμος στο Ιράν αναταράσσει την παγκόσμια οικονομία – Η νέα εποχή ενεργειακής αστάθειας

