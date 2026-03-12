ΗΠΑ: Δύο νεκροί σε πυροβολισμους σε πανεπιστήμιο στη Βιρτζίνια – Πρώην μέλος της Εθνοφρουράς με δεσμούς με ISIS ο δράστης

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ένοπλος άνοιξε πυρ στο πανεπιστήμιο Old Dominion (ODU) στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια στις ΗΠΑ, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας άλλους δύο.
Ο δράστης έπεσε νεκρός αφού πυροβολήθηκε, ενώ το FBI εξετάζει την επίθεση ως τρομοκρατική ενέργεια.
Το περιστατικό σημειώθηκε στις 10:49 το πρωί τοπική ώρα (16:49 ώρα Ελλάδας) στο κτίριο Constant Hall του πανεπιστημίου Old Dominion.
Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ο ένοπλος άνοιξε πυρ μέσα στο κτίριο, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι δύο.
Ο δράστης εξουδετερώθηκε αφού πυροβολήθηκε.
Ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ εξήρε το θάρρος ορισμένων φοιτητών που παρενέβησαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης και συνέβαλαν στην εξουδετέρωση του ενόπλου.
«Σε συνδυασμό με την ταχεία αντίδραση των δυνάμεων επιβολής του νόμου, αδιαμφισβήτητα έσωσαν ζωές», δήλωσε.
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το FBI αντιμετωπίζει την επίθεση ως «τρομοκρατική ενέργεια».
Σύμφωνα με πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, δράστης της επίθεσης ήταν ο Μοχάμεντ Μπέιλορ Τζάλοχ, 36 ετών, πρώην μέλος της Εθνοφρουράς.
Το 2016 ο Τζάλοχ είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 11 ετών για δεσμούς με την τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ISIS).
Ωστόσο, αποφυλακίστηκε τον Δεκέμβριο του 2024.
Διαβάστε επίσης:
Δριμύ κατηγορώ του Ιράν κατά της ΕΕ: «Είστε συνένοχοι για τις θηριωδίες ΗΠΑ και Ισραήλ»
Νέο ισραηλινό σφυροκόπημα στη Βηρυτό, 6.000 στόχοι έχουν πληγεί στο Ιράν λένε οι ΗΠΑ – Εκδίκηση ορκίζεται η Τεχεράνη – Live οι εξελίξεις
Φωτιά στο αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford, δύο στρατιώτες τραυματίες
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.