ΚΟΣΜΟΣ

12.03.2026 23:51

ΗΠΑ: Δύο νεκροί σε πυροβολισμους σε πανεπιστήμιο στη Βιρτζίνια – Πρώην μέλος της Εθνοφρουράς με δεσμούς με ISIS ο δράστης

12.03.2026 23:51
olddominion university

Ένοπλος άνοιξε πυρ στο πανεπιστήμιο Old Dominion (ODU) στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια στις ΗΠΑ, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας άλλους δύο.

Ο δράστης έπεσε νεκρός αφού πυροβολήθηκε, ενώ το FBI εξετάζει την επίθεση ως τρομοκρατική ενέργεια.

Η επίθεση στο Old Dominion

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 10:49 το πρωί τοπική ώρα (16:49 ώρα Ελλάδας) στο κτίριο Constant Hall του πανεπιστημίου Old Dominion.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ο ένοπλος άνοιξε πυρ μέσα στο κτίριο, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι δύο.

Ο δράστης εξουδετερώθηκε αφού πυροβολήθηκε.

Η παρέμβαση φοιτητών

Ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ εξήρε το θάρρος ορισμένων φοιτητών που παρενέβησαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης και συνέβαλαν στην εξουδετέρωση του ενόπλου.

«Σε συνδυασμό με την ταχεία αντίδραση των δυνάμεων επιβολής του νόμου, αδιαμφισβήτητα έσωσαν ζωές», δήλωσε.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το FBI αντιμετωπίζει την επίθεση ως «τρομοκρατική ενέργεια».

Πρώην μέλος της Εθνοφρουράς ο δράστης

Σύμφωνα με πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, δράστης της επίθεσης ήταν ο Μοχάμεντ Μπέιλορ Τζάλοχ, 36 ετών, πρώην μέλος της Εθνοφρουράς.

Το 2016 ο Τζάλοχ είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 11 ετών για δεσμούς με την τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ISIS).

Ωστόσο, αποφυλακίστηκε τον Δεκέμβριο του 2024.

aek tselie
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Conference League: Θρίαμβος της ΑΕΚ στη Σλοβενία, 4-0 την Τσέλιε και αγκαλιά με τα προημιτελικά

beirut-897234
ΚΟΣΜΟΣ

Οι Φρουροί απειλούν με χτυπήματα στα κοιτάσματα φυσικού αερίου της Μεσογείου – Μπαράζ επιθέσεων σε Βηρυτό και Τεχεράνη – Όλες οι εξελίξεις

olddominion university
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Δύο νεκροί σε πυροβολισμους σε πανεπιστήμιο στη Βιρτζίνια – Πρώην μέλος της Εθνοφρουράς με δεσμούς με ISIS ο δράστης

