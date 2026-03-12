ΗΠΑ: Δύο νεκροί σε πυροβολισμους σε πανεπιστήμιο στη Βιρτζίνια – Πρώην μέλος της Εθνοφρουράς με δεσμούς με ISIS ο δράστης

Ένοπλος άνοιξε πυρ στο πανεπιστήμιο Old Dominion (ODU) στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια στις ΗΠΑ, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας άλλους δύο.

Ο δράστης έπεσε νεκρός αφού πυροβολήθηκε, ενώ το FBI εξετάζει την επίθεση ως τρομοκρατική ενέργεια.

Η επίθεση στο Old Dominion

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 10:49 το πρωί τοπική ώρα (16:49 ώρα Ελλάδας) στο κτίριο Constant Hall του πανεπιστημίου Old Dominion.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ο ένοπλος άνοιξε πυρ μέσα στο κτίριο, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι δύο.

Ο δράστης εξουδετερώθηκε αφού πυροβολήθηκε.

🚨 BREAKING: The shooter at Old Dominion University in Norfolk, VA today is reportedly Mohamed Jalloh, a former Army National Guardsman arrested in 2016 for providing material support to ISIS, per @karol



WHY IS SOMEONE CONVICTED OF SUPPORTING ISIS WALKING FREE?



Jalloh a… pic.twitter.com/YUgxIDnxmz March 12, 2026

Η παρέμβαση φοιτητών

Ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ εξήρε το θάρρος ορισμένων φοιτητών που παρενέβησαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης και συνέβαλαν στην εξουδετέρωση του ενόπλου.

«Σε συνδυασμό με την ταχεία αντίδραση των δυνάμεων επιβολής του νόμου, αδιαμφισβήτητα έσωσαν ζωές», δήλωσε.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το FBI αντιμετωπίζει την επίθεση ως «τρομοκρατική ενέργεια».

Federal officials have confirmed to Fox News that the suspected shooter at Old Dominion University has been identified as Mohamed Bailor Jalloh, who was previously sentenced to 11 years in federal prison, after pleading guilty to providing material support to ISIL. pic.twitter.com/9zSgKHXPBc — FOX 5 DC (@fox5dc) March 12, 2026

Πρώην μέλος της Εθνοφρουράς ο δράστης

Σύμφωνα με πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, δράστης της επίθεσης ήταν ο Μοχάμεντ Μπέιλορ Τζάλοχ, 36 ετών, πρώην μέλος της Εθνοφρουράς.

Το 2016 ο Τζάλοχ είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 11 ετών για δεσμούς με την τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ISIS).

🚨 BREAKING: The FBI says Old Dominion University shooter Mohamed Jalloh screamed "ALLAHU AKHBAR" when opening fire on students today



Jalloh was subdued by HEROIC Army ROTC cadets



Yet ANOTHER "naturalized citizen" who NEVER SHOULD'VE BEEN HERE



ESPECIALLY after supporting ISIS pic.twitter.com/FOCxX99qKL — Nick Sortor (@nicksortor) March 12, 2026

Ωστόσο, αποφυλακίστηκε τον Δεκέμβριο του 2024.

