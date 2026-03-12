search
ΠΕΜΠΤΗ 12.03.2026 19:59
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

12.03.2026 17:46

Φωτιά στο αεροπλανοφόρο USS ​Gerald Ford, δύο στρατιώτες τραυματίες

12.03.2026 17:46
USS-Gerald-R.-Ford-1

Δύο Αμερικανοί στρατιώτες τραυματίστηκαν από φωτιά που ξέσπασε στο αεροπλανοφόρο USS ​Gerald Ford.

Το USS ​Gerald Ford συμμετέχει στην επίθεση των ΗΠΑ κατά του Ιράν, ωστόσο η φωτιά φαίνεται πως δεν συνδέεται με τον πόλεμο.

Το πλήρωμα αποτελείται από 5.000 ναυτικούς, ενώ το αεροπλανοφόρο διαθέτει περισσότερα από 75 στρατιωτικά αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων μαχητικών αεροσκαφών F-18 Super Horne.

