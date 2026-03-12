Φωτιά στο αεροπλανοφόρο USS ​Gerald Ford, δύο στρατιώτες τραυματίες

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δύο Αμερικανοί στρατιώτες τραυματίστηκαν από φωτιά που ξέσπασε στο αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford.
Το USS Gerald Ford συμμετέχει στην επίθεση των ΗΠΑ κατά του Ιράν, ωστόσο η φωτιά φαίνεται πως δεν συνδέεται με τον πόλεμο.
Το πλήρωμα αποτελείται από 5.000 ναυτικούς, ενώ το αεροπλανοφόρο διαθέτει περισσότερα από 75 στρατιωτικά αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων μαχητικών αεροσκαφών F-18 Super Horne.
