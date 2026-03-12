Φωτιά στο αεροπλανοφόρο USS ​Gerald Ford, δύο στρατιώτες τραυματίες

Δύο Αμερικανοί στρατιώτες τραυματίστηκαν από φωτιά που ξέσπασε στο αεροπλανοφόρο USS ​Gerald Ford.

Το USS ​Gerald Ford συμμετέχει στην επίθεση των ΗΠΑ κατά του Ιράν, ωστόσο η φωτιά φαίνεται πως δεν συνδέεται με τον πόλεμο.

Το πλήρωμα αποτελείται από 5.000 ναυτικούς, ενώ το αεροπλανοφόρο διαθέτει περισσότερα από 75 στρατιωτικά αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων μαχητικών αεροσκαφών F-18 Super Horne.

Διαβάστε επίσης

«Θα εκδικηθούμε για τους μάρτυρές μας» – Η πρώτη δήλωση του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Ιράν: Χτυπήθηκαν από ΗΠΑ και Ισραήλ και ιστορικά μνημεία – Ζημιές στο παλάτι Γκολεστάν και στο Ισφαχάν – Τι λέει η UNESCO

Κάτι τρέχει στη Μόσχα: Χωρίς ίντερνετ τα κινητά εδώ και μία εβδομάδα… «για λόγους ασφαλείας»