Κάτι τρέχει στη Μόσχα: Χωρίς ίντερνετ τα κινητά εδώ και μία εβδομάδα… «για λόγους ασφαλείας»

Το διαδίκτυο στην κινητή τηλεφωνία έχει διακοπεί στη Μόσχα και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Ρωσίας, εδώ και μια εβδομάδα, χωρίς προειδοποίηση.

Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι η απενεργοποίηση πρόσβασης γίνεται για λόγους ασφάλειας και είναι σύμφωνη με το νόμο, αλλά δεν έχει εξηγήσει τους λόγους, για τους οποίους κρίθηκε σκόπιμο το μέτρο αυτό.

Ενδεικτικά, σε τηλεφωνική επικοινωνία με δημοσιογράφους τη Δευτέρα, μετά τη συνομιλία του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, η σύνδεση του βοηθού του Κρεμλίνου για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Γιούρι Ουσάκοφ, διακόπηκε τουλάχιστον τρεις φορές.

Οι επιχειρήσεις έχουν χάσει περίπου 70 εκατομμύρια δολάρια σε διάστημα πέντε ημερών ενώ οι τομείς που έχουν πληγεί περισσότερο περιλαμβάνουν τα ταξί, τις υπηρεσίες κοινής χρήσης αυτοκινήτων, τις υπηρεσίες ταχυμεταφορών και τις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης.

Αναφορικά με τον αντίκτυπο στις επιχειρήσεις, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε η κυβέρνηση θα εκτιμήσει την κατάσταση και ότι θα προταθούν λύσεις στα προβλήματά τους.

Η τακτική της «λευκής λίστας»

Σύμφωνα με πηγές,, η Μόσχα φέρεται να δοκιμάζει την τακτική της «λευκής λίστας», όπου η πρόσβαση στο διαδίκτυο περιορίζεται μόνο σε ορισμένους ιστότοπους ή επαληθευμένα και καταχωρημένα τερματικά, ώστε να ελεγχεται οποιαδήποτε πληροφορία.

Οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι Beeline, MegaFon και T2 ανακοίνωσαν ότι οι διακοπές στο κινητό διαδίκτυο στη Μόσχα την περασμένη εβδομάδα προκλήθηκαν από «εξωτερικούς περιορισμούς», πέρα ​​από τον έλεγχό τους.

Πηγές στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών δήλωσαν στην εφημερίδα Kommersant ότι οι πάροχοι είχαν λάβει οδηγίες από τις αρχές να περιορίσουν το κινητό διαδίκτυο σε περιοχές της ρωσικής πρωτεύουσας.

Επιπλέον, τις τελευταίες εβδομάδες, το Κρεμλίνο έχει μπλοκάρει τις εφαρμογές messenger Telegram και WhatsApp, προωθώντας την κρατική υπηρεσία MAX, για την οποία ωστόσο οι επικριτές λένε ότι δεν είναι ασφαλής.

Σύμφωνα με αναλύσεις, το 2025, η Ρωσία κατέλαβε την πρώτη θέση παγκοσμίως στον αριθμό των διακοπών στο διαδίκτυο. Οι διακοπές σύνδεσης διήρκεσαν συνολικά 37.166 ώρες και εκτιμάται ότι κόστισαν 11,9 δισεκατομμύρια δολάρια.

Όπως αναφέρουν οι Moscow Times, ειδικοί εκτιμούν ότι πλέον εισάγονται περιορισμοί πρόσβασης καθημερινά, σε κατά μέσο όρο 63 περιοχές της χώρας.

