Οι «παραδοσιακοί» έμφυλοι ρόλοι γνωρίζουν μεγάλη απήχηση στα social media χάρη σε δεξιούς influencers, όπως για παράδειγμα ο Άντριου Τέιτ, παρ’ ότι ο τελευταίος βρίσκεται υπό έρευνα για κακοποίηση και βιασμό διαφόρων γυναικών.

Μια νέα παγκόσμια μελέτη επιβεβαιώνει, όπως αναφέρει η dw, πως οι «παραδοσιακές αξίες» επανέρχονται. Και μάλιστα, σχεδόν το ένα τρίτο των ανδρών της Generation Z, δηλαδή όσων γεννήθηκαν μεταξύ 1997 και 2012, πιστεύει ότι οι γυναίκες σύζυγοι πρέπει «πάντα να υπακούουν» τους άνδρες συζύγους τους.

Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από την Ipsos και το Global Institute for Women’s Leadership στο King’s College London, ανέλυσε τις αντιλήψεις 23.000 ανθρώπων σε 29 διαφορετικές χώρες, μεταξύ των οποίων η Μεγάλη Βρετανία, οι ΗΠΑ, η Βραζιλία, η Αυστραλία και η Ινδία.

Η μελέτη διαπιστώνει ότι οι άνδρες της Gen Z έχουν τις πιο παραδοσιακές αντιλήψεις για τους ρόλους των φύλων από οποιαδήποτε άλλη ηλικιακή ομάδα.

Ενώ το 31% από αυτούς αναμένει οι γυναίκες να είναι… υπάκουες, μόνο το 13% των ανδρών της γενιάς των baby boomers (γεννημένοι στο διάστημα 1946–1964) συμμερίζεται τέτοιες απόψεις. Παρόμοια εικόνα προκύπτει και όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων στις σχέσεις.

Το ένα τρίτο των νέων ανδρών πιστεύει ότι οι άνδρες πρέπει να έχουν τον τελικό λόγο. Αυτή η πεποίθηση είναι πολύ λιγότερο συνηθισμένη στις μεγαλύτερες γενιές.

«Τα ψηφιακά οικοσυστήματα εντείνουν την πόλωση, επειδή οι αλγόριθμοι των κοινωνικών δικτύων ανταμείβουν τα ακραία μηνύματα», εξηγεί ο Ρόμπερτ Γκριμ, επικεφαλής πολιτικής έρευνας της Ipsos Γερμανίας.

Οι πιο ριζοσπαστικές απόψεις των influencers τείνουν να έχουν τη μεγαλύτερη προβολή και προώθηση στα κοινωνικά δίκτυα, σύμφωνα με τον Γκριμ. Και οι νέοι άνδρες, όπως προσθέτει, είναι πιο πιθανό να έχουν πρόβλημα με το να είναι οι γυναίκες πολύ ανεξάρτητες ή να κερδίζουν περισσότερα χρήματα από αυτούς.

Παρόμοιες διαφοροποιήσεις και στις γυναίκες

Παράλληλα, το 18% των γυναικών της Gen Z συμφωνεί με την ιδέα ότι μια σύζυγος πρέπει να υπακούει στον σύζυγό της, ενώ μόνο το 6% των γυναικών της γενιάς των baby boomers συμμερίζεται αυτή την άποψη.

Η έρευνα διαπιστώνει μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των διαφορετικών ηλικιακών ομάδων ως προς το πώς αντιλαμβάνονται αυτές τους έμφυλους ρόλους, αλλά αποκαλύπτει επίσης αποκλίνουσες απόψεις μέσα στην ίδια τη Gen Z μεταξύ ανδρών και γυναικών.

«Ιδιαίτερα στη Gen Z, τα δεδομένα μας δείχνουν μια ενδιαφέρουσα δυαδικότητα: είναι ταυτόχρονα η ομάδα που είναι πιο πιθανό να συμφωνεί ότι οι γυναίκες που έχουν επιτυχημένη καριέρα είναι πιο ελκυστικές για τους άνδρες, αλλά συγχρόνως είναι και η ομάδα που είναι πιο πιθανό να συμφωνεί πως μια σύζυγος πρέπει πάντα να υπακούει στον σύζυγό της και ότι μια γυναίκα δεν πρέπει ποτέ να φαίνεται υπερβολικά αυτάρκης ή ανεξάρτητη», τονίζει η Κέλι Μπίβερ, διευθύνουσα σύμβουλος της Ipsos στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία.

Παρόμοιος διχασμός υπάρχει και σε ζητήματα σεξουαλικότητας: το 21% των ανδρών της Gen Z πιστεύει ότι μια «πραγματική γυναίκα» δεν πρέπει ποτέ να κάνει την πρώτη κίνηση ενώ μόνο το 7% των ανδρών της γενιάς των baby boomers συμμερίζεται αυτή την άποψη, μαζί με το 12% των γυναικών της Gen Z.

Υπάρχει επίσης αισθητή πίεση γύρω από τις αντιλήψεις για τον ανδρισμό. Τρεις στους δέκα νέους άνδρες πιστεύουν ότι δεν πρέπει να λες «σ’ αγαπώ» στους φίλους σου, ενώ το 43% θεωρεί ότι ένας άνδρας πρέπει να φαίνεται σκληρός όσον αφορά την εξωτερική του εμφάνιση.

Το 21% θεωρεί τους άνδρες που συμμετέχουν στη φροντίδα των παιδιών «λιγότερο ανδρικούς» – ένα ποσοστό που τοποθετείται αντιθέτως μόλις στο 8% μεταξύ των ανδρών της γενιάς των baby boomers.

Ένα «βαθιά ανησυχητικό» φαινόμενο

«Είναι βαθιά ανησυχητικό να βλέπουμε ότι οι παραδοσιακοί κανόνες για τα φύλα επιμένουν σήμερα», λέει η Χίτσουνγκ Τσανγκ, διευθύντρια του Global Institute for Women’s Leadership στο King’s Business School στο Λονδίνο.

Την ίδια στιγμή, το 61% των νέων ανδρών αισθάνεται πως έχουν ήδη γίνει αρκετά για την ισότητα των φύλων ενώ το 57% λέει ότι νιώθει πως οι άνδρες πλέον είναι θύματα διακρίσεων.

«Πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε περισσότερα για να διαλύσουμε την ιδέα ενός παιγνίου μηδενικού αθροίσματος στο οποίο οι γυναίκες είναι οι μόνες ωφελημένες από έναν κόσμο ισότητας των φύλων», λέει η Τζούλια Γκίλαρντ, πρόεδρος του Global Institute for Women’s Leadership.

«Πρέπει να διασφαλίσουμε πως όλοι συμμετέχουν στο ταξίδι προς την έμφυλη ισότητα, με σαφή κατανόηση του γιατί αυτό ωφελεί ολόκληρη την κοινωνία». Ως εκ τούτου «πρέπει ως κοινωνία να αντισταθούμε στην πίεση οπισθοδρόμησης και να επιταχύνουμε τον ρυθμό της αλλαγής», επιμένει η ίδια.

