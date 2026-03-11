search
11.03.2026
11.03.2026

Το Ιράν αποσύρει τη συμμετοχή του από το Παγκόσμιο Κύπελλο

Το Ιράν δεν θα συμμετάσχει τελικά στο Παγκόσμιο Κύπελλο του ερχόμενου καλοκαιριού, σύμφωνα σχετική ανακοίνωση του υπουργού Αθλητισμού της χώρας.

Η απόφαση συνδέεται άμεσα με την εμπόλεμη κατάσταση που βρίσκεται σε εξέλιξη με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, η οποία επηρεάζει και τον αθλητικό σχεδιασμό της χώρας.

Ο Ιρανός υπουργός Αθλητισμού, Αχμάντ Ντονιαμάλι, ξεκαθάρισε ότι υπό τις παρούσες συνθήκες η συμμετοχή της εθνικής ομάδας στο Μουντιάλ δεν αποτελεί επιλογή.

Σε δηλώσεις του σε τηλεοπτική συνέντευξη, ο Ντονιαμάλι τόνισε: «Δεδομένου ότι αυτή η διεφθαρμένη κυβέρνηση δολοφόνησε τον ηγέτη μας, δεν υπάρχουν συνθήκες υπό τις οποίες μπορούμε να συμμετάσχουμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο, λαμβάνοντας υπόψη τα κακόβουλα μέτρα που έχουν ληφθεί εναντίον του Ιράν, το γεγονός ότι μας έχουν επιβληθεί δύο πόλεμοι σε οκτώ ή εννέα μήνες και ότι έχουν σκοτωθεί αρκετές χιλιάδες πολίτες μας. Επομένως, σίγουρα δεν έχουμε καμία πιθανότητα να συμμετάσχουμε με αυτόν τον τρόπο».

Σημειώνεται ότι το Ιράν ήταν η μοναδική χώρα που απουσίασε από το σεμινάριο της FIFA στην Ατλάντα.

