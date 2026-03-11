search
ΤΕΤΑΡΤΗ 11.03.2026 14:10
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

11.03.2026 14:01

Και επίσημα τέλος από τη Μονακό ο Σπανούλης

11.03.2026 14:01
Παρελθόν από τη Μονακό αποτελεί και επίσημα ο Βασίλης Σπανούλης, όπως γνωστοποίησε η γαλλική ομάδα με ανακοίνωσή της.

Η συνεργασία των δύο πλευρών ολοκληρώθηκε πρόωρα, καθώς ο Έλληνας τεχνικός υπέβαλε την παραίτησή του από τον πάγκο της ομάδας του Πριγκιπάτου, με τη διοίκηση της Μονακό να επιβεβαιώνει το τέλος της κοινής τους πορείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα σημαντικά οικονομικά ζητήματα που αντιμετωπίζει ο σύλλογος φαίνεται να έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην απόφαση του Σπανούλη να αποχωρήσει, καθώς η κατάσταση στο εσωτερικό της ομάδας χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολη.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μάλιστα μία ημέρα πριν από την αναμέτρηση της Μονακό απέναντι στον Ολυμπιακό για την 31η αγωνιστική της EuroLeague.

Aναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Μονακό και ο Βασίλης Σπανούλης συμφώνησαν αμοιβαία να χωρίσουν τους δρόμους τους, με άμεση ισχύ. Ο σύλλογος ευχαριστεί τον Σπανούλη για το πάθος, την ενέργεια και την αφοσίωσή του στην ομάδα.

Η δέσμευσή του στην ομάδα και στις αξίες του συλλόγου θα παραμείνει ένα πολύτιμο κομμάτι της ιστορίας της Μονακό.

Η Μονακό είναι ευγνώμων για το έργο του και τη θετική στάση που μοιράστηκε με τους παίκτες, το προσωπικό και τους οπαδούς. Ο Βασίλης θα είναι πάντα ευπρόσδεκτος στην οικογένεια της Roca Team. Ο σύλλογος του εύχεται συνεχή επιτυχία στη μελλοντική του καριέρα.

Η Μονακό παραμένει ενωμένη και επικεντρωμένη στο να ολοκληρώσει τη σεζόν με την αποφασιστικότητα και την υπερηφάνεια που χαρακτηρίζουν το Μονεγάσκικο μπάσκετ»

