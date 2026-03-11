NBA: Μυθικός Μπαμ Αντεμπάγιο με ιστορικό ρεκόρ – Πέτυχε 83 πόντους κόντρα στους Γουίζαρντς και ξεπέρασε τον Κόμπι Μπράιαντ (videos)

Ιστορία στο ΝΒΑ έγραψε τα ξημερώματα της Τετάρτης (11/3) ο Μπαμ Αντεμπάγιο, καθώς o φόργουορντ του Μαϊάμι πέτυχε 83 πόντους στον αγώνα με τους Γουίζαρντς!

Με την επίδοση αυτή, ο Αντεμπάγιο έγινε μόλις ο τρίτος παίχτης στην ιστορία του ΝΒΑ που πετυχαίνει περισσότερους από 80 πόντους σε ένα παιχνίδι.

Οι άλλοι δύο είναι ο Γουίλτ Τσάμπερλεϊν που πέτυχε 100 πόντους το 1962 και ο Κόμπι Μπράιαντ, ο οποίος το 2006 είχε πετύχει 81 πόντους.

Οι 83 πόντοι του Αντεμπάγιο είναι επίσης και ρεκόρ για περισσότερους πόντους από παίχτη των Χιτ με το προηγούμενο να είναι 62 πόντοι.

Για να πετύχει 83 πόντους στη νίκη των Χιτ με 150-129 επί των Γουίζαρντς στο Μαϊάμι, ο Αντεμπάγιο χρειάστηκε 20/43 σουτ – με 7 στα 22 τρίποντα – και 36 βολές από τις 43 που εκτέλεσε.

«Να φτάσω τους 83 πόντους και να ξεπεράσω τον Κόμπι, σκέφτομαι τι θα μου έλεγε;. Γιατί πάντα ήθελα να κάνω μια συζήτηση μαζί του. Αλλά είναι απλά μια σουρεαλιστική στιγμή να βρίσκεσαι στην παρέα με κάποιον που θαύμαζες όταν μεγάλωνες. Όπως είπα, μακάρι να μπορούσα να το ξαναζήσω δύο φορές. Είναι μια ξεχωριστή στιγμή. Ο Γουίλτ, εγώ και μετά ο Κόμπι. Ακούγεται τρελό», δήλωσε στους δημοσιογράφους μετά το ρεκόρ ο Μπαμ Αντεμπάγιο.

