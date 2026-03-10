search
10.03.2026 23:44

Βασίλης Σπανούλης: Παραιτήθηκε από τη Μονακό – Στον τελικό του Κυπέλλου Γαλλίας με άλλο προπονητή η ομάδα του Πριγκιπάτου

10.03.2026 23:44
spanoulis

Ο Βασίλης Σπανούλης αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της Μονακό, καθώς η διοίκηση του συλλόγου αποδέχθηκε το αίτημά του για παραίτηση, με την επίσημη ανακοίνωση της λύσης της συνεργασίας να θεωρείται θέμα ωρών.

Την ίδια στιγμή, η ομάδα του Πριγκιπάτου, αγωνιζόμενη χωρίς τον Έλληνα τεχνικό στον πάγκο, επικράτησε εκτός έδρας της Ναντέρ με 88-83 και προκρίθηκε στον τελικό του Κυπέλλου Γαλλίας.

Η παραίτηση Σπανούλη από τη Μονακό

Η διοίκηση της Μονακό αποδέχθηκε το αίτημα του Βασίλη Σπανούλη να αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία της ομάδας, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η επίσημη ανακοίνωση της λύσης της συνεργασίας των δύο πλευρών αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες.

Ο Έλληνας προπονητής δεν βρέθηκε στον πάγκο της ομάδας ούτε στο παιχνίδι πρωταθλήματος απέναντι στη Σαλόν, με την απουσία του να αποδίδεται αρχικά σε προβλήματα υγείας. Ωστόσο, έγινε πλέον γνωστό ότι η απουσία του συνδέεται με την απόφασή του να παραιτηθεί από την τεχνική ηγεσία του συλλόγου.

Πρόκριση στον τελικό χωρίς τον Έλληνα τεχνικό

Παρά τις εξελίξεις στο προπονητικό μέτωπο, η Μονακό κατάφερε να πάρει σημαντική νίκη στα ημιτελικά του Κυπέλλου Γαλλίας.

Η ομάδα του Πριγκιπάτου επικράτησε εκτός έδρας της Ναντέρ με 88-83 και εξασφάλισε την παρουσία της στον τελικό της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει τη Λε Μαν.

Η πρόκριση ήρθε χωρίς την παρουσία του Σπανούλη στον πάγκο, με τους Μονεγάσκους να δείχνουν ότι δεν επηρεάστηκαν αγωνιστικά από τις εξελίξεις.

Η δύσκολη φετινή σεζόν

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο ο Βασίλης Σπανούλης είχε οδηγήσει τη Μονακό μέχρι τον τελικό της Euroleague, γράφοντας μία από τις σημαντικότερες στιγμές στην ιστορία του συλλόγου.

Η φετινή χρονιά, ωστόσο, εξελίχθηκε πολύ πιο δύσκολα για την ομάδα του Πριγκιπάτου. Τα οικονομικά προβλήματα του συλλόγου αποτέλεσαν επανειλημμένα αντικείμενο αναφοράς στις συνεντεύξεις Τύπου, με τον Έλληνα προπονητή να επισημαίνει δημόσια τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Η κατάσταση στη Euroleague

Αυτή τη στιγμή η Μονακό βρίσκεται στις θέσεις 9-10 της βαθμολογίας της Euroleague, έχοντας καταφέρει να σημειώσει μόλις μία νίκη στα τελευταία οκτώ παιχνίδια της διοργάνωσης.

Η αγωνιστική κάμψη και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο σύλλογος φαίνεται πως συνέβαλαν στο τέλος της συνεργασίας με τον Βασίλη Σπανούλη, σε μια περίοδο που η ομάδα παραμένει σε κρίσιμο σημείο της σεζόν.

