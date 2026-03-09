Βραζιλία: Ασύλληπτο ξύλο μεταξύ παικτών της Κρουζέιρο και της Ατλέτικο Μινέιρο με κλωτσιές, μπουνιές και… 23 αποβολές (video)

Σκηνές που η Βραζιλία είχε να δει πολλά χρόνια, εκτιλύχθηκαν στο παιχνίδι της Κρουζέιρο με την Ατλέτικο Μινέιρο (1-0 η Κρουζέιρο), με την πρώτη να κατακτά τον τίτλο μετά από έξι χρόνια κυριαρχίας της Μινέιρο στο πρωτάθλημα της Πολιτείας Μίνας Ζεράις.

Στις καθυστερήσεις του αγώνα οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων ξεκίνησαν επεισόδια με άφθονο ξύλο που κράτησε 10 λεπτά. Αφορμή ήταν το γεγονός ότι ο τερματοφύλακας της Ατλέτικο, Έβερσον, συγκρούστηκε στην περιοχή με τον Κριστιάν και στη συνέχεια τον έσπρωξε.

Οι παίκτες της Κρουζέιρο κινήθηκαν προς τον γκολκίπερ και μετά άρχισε η συμπλοκή με κλωτσιές, μπουνιές από τις δύο ενδεκάδες και τους παίκτες που ήταν στους δύο πάγκους και έτρεξαν μέσα στον αγωνιστικό χώρο μαζί με τα δύο προπονητικά επιτελεία.

Χρειάστηκε να επέμβει η αστυνομία μετά από 10 λεπτά, με τον διαιτητή να αποβάλει συνολικά 23 παίκτες από τις δύο ομάδες.

🚨 UNREAL SCENES! 🤯



A real WAR broke out between the players of Cruzeiro and Atletico Mineiro today. 🇧🇷



pic.twitter.com/XJgJTWv7qh March 9, 2026

