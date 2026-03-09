search
ΔΕΥΤΕΡΑ 09.03.2026 14:46
09.03.2026 14:06

Βραζιλία: Ασύλληπτο ξύλο μεταξύ παικτών της Κρουζέιρο και της Ατλέτικο Μινέιρο με κλωτσιές, μπουνιές και… 23 αποβολές (video)

09.03.2026 14:06
vrazilia-xylo-podosfairo

Σκηνές που η Βραζιλία είχε να δει πολλά χρόνια, εκτιλύχθηκαν στο παιχνίδι της Κρουζέιρο με την Ατλέτικο Μινέιρο (1-0 η Κρουζέιρο), με την πρώτη να κατακτά τον τίτλο μετά από έξι χρόνια κυριαρχίας της Μινέιρο στο πρωτάθλημα της Πολιτείας Μίνας Ζεράις.

Στις καθυστερήσεις του αγώνα οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων ξεκίνησαν επεισόδια με άφθονο ξύλο που κράτησε 10 λεπτά. Αφορμή ήταν το γεγονός ότι ο τερματοφύλακας της Ατλέτικο, Έβερσον, συγκρούστηκε στην περιοχή με τον Κριστιάν και στη συνέχεια τον έσπρωξε.

Οι παίκτες της Κρουζέιρο κινήθηκαν προς τον γκολκίπερ και μετά άρχισε η συμπλοκή με κλωτσιές, μπουνιές από τις δύο ενδεκάδες και τους παίκτες που ήταν στους δύο πάγκους και έτρεξαν μέσα στον αγωνιστικό χώρο μαζί με τα δύο προπονητικά επιτελεία.

Χρειάστηκε να επέμβει η αστυνομία μετά από 10 λεπτά, με τον διαιτητή να αποβάλει συνολικά 23 παίκτες από τις δύο ομάδες.

Δείτε το βίντεο:

