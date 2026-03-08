Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός 1-4: Κλείδωσε την 4αδα με εξαιρετικό ποδόσφαιρο

Το ντέρμπι της 4ης θέσης για τα play off μεταξύ Λεβαδειακού και Παναθηναϊκού, αποδείχθηκε παράσταση για έναν ρόλο.

Οι «πράσινοι» επικράτησαν με το εντυπωσιακό 1-4 και δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε της κανονικής περιόδου της Super League, εξασφάλισαν κατά… 99.9% την 4η θέση και την παρουσία τους στα play off του τίτλου (και κυρίως μια θέση στην Ευρώπη και του χρόνου), καθώς βρίσκονται στο +6 πλέον από την ομάδα της Βοιωτίας.

Τα γκολ των Ερνάντεθ (38’), Μπακασέτα (45’+3’ πέν.), Κοντούρη (50’) και Κυριακόπουλου (70’) «σφράγισαν» την τέταρτη σερί νίκη των «πράσινων», ενώ για τον Λεβαδειακό μείωσε προσωρινά σε 1-2 ο Πεντρόζο.

Οι Βοιωτοί είχαν την πρώτη ευκαιρία στο ματς στο 9’ με την κεφαλιά του Πεντρόσο από κόρνερ του Βήχου που πέρασε πάνω απ’ τα δοκάρια, ενώ στο 26’ σε φάση διαρκείας έξω απ’ την περιοχή του Λεβαδειακού, ο Ερνάντεθ έπιασε ένα πολύ καλό σουτ που κόντραρε και πέρασε κόρνερ.

Ο Παναθηναϊκός ανέβασε… στροφές κι άρχισε να επιτίθεται πολύ πιο ορθολογικά, κρατώντας περισσότερο την μπάλα μετά το ημίωρο και στο 33’ ο Ταμπόρδα βρέθηκε σε θέση βολής από πλάγια δεξιά κι «έσπασε» την μπάλα προς τον Τεττέη αντί να σουτάρει, με τον Τσοκάι να προλαβαίνει και να διώχνει προ του επιθετικού του «τριφυλλιού».

Στο 36’ από σέντρα του Κυριακόπουλου, ο Καλάμπρια στο δεύτερο δοκάρι έκανε προβολή που πέρασε άουτ, ενώ στο 37’ ήρθε το γκολ για τον Παναθηναϊκό, όταν από εκτέλεση κόρνερ και σέντρα του Καλάμπρια, ο Τεττέη πήρε την κεφαλιά, ο Λοντίγκιν απέκρουσε εντυπωσιακά, αλλά ο Ταμπόρδα γύρισε την μπάλα προς τον Ερνάντεθ που με κοντινή προβολή έκανε το 1-0 για τον Παναθηναϊκό.

Στο 45’ ο Τσοκάι πάτησε στην περιοχή τον Τεττέη. Ο διαιτητής Τσακαλίδης στην αρχή έδειξε επιθετικό φάουλ, όμως κλήθηκε απ’ τον VAR Γιάννη Παπαδόπουλο για να προχωρήσει σε on field review κι ο διαιτητής απ’ τη Χαλκιδική έδειξε την άσπρη βούλα. Ο Μπακασέτας ανέλαβε την εκτέλεση της εσχάτης των ποινών και δεν αστόχησε κάνοντας στο 45’+3’ το 2-0 για τον Παναθηναϊκό.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός συνέχισε να είναι το ίδιο επιθετικός και στο 50’ έφτασε σε τρίτο γκολ. Σε νέα φάση διαρκείας στην περιοχή του Λεβαδειακού, ο Τεττέη έκλεψε την μπάλα απ’ τον Τσοκάι, πάσαρε στον Κοντούρη κι ο νεαρός μέσος με δυνατό σουτ (που κόντραρε σε πόδι αμυντικού) έκανε το 3-0.

Στο 58’ ο Λαφόν απέκρουσε το κοντινό πλασέ του Μάγκνουσον από φάουλ του Κωστή, ενώ στο 61’ ο Λεβαδειακός μείωσε σε 1-3 με την κοντινή κεφαλιά του Πεντρόζο, μετά απ’ τη σέντρα του Βήχου.

Στο 70’, ωστόσο ο Παναθηναϊκός βρήκε ξανά δίχτυα όταν από πολύ ωραία συνεργασία των Τεττέη, Καλάμπρια, Πελίστρι και σέντρα του Ουρουγουανού, ο Κυριακόπουλος με τρομερή εκτέλεση έκανε το 4-1.

Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)

Κίτρινες: 25’ Παλάσιος, 59’ Μπάλτσι – 33’ Κοντούρης, 54’ Καλάμπρια, 88’ Σφιντέρσκι

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας (87’ Μανθάτης), Φίλων, Μάγκνουσον, Βήχος, Τσοκάι (75’ Νίκας), Κωστή (65’ Λαμαράνα), Μπάλτσι (75’ Συμελίδης), Παλάσιος, Όζμπολτ (75’ Λαγιούς), Πεντρόζο.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Κάτρης, Γεντβάι, Ερνάντεθ, Καλάμπρια, Μπακασέτας (84’ Τσέριν), Κοντούρης (66’ Σισοκό), Κυριακόπουλος, Ζαρουρί (66’ Αντίνο), Ταμπόρδα (65’ Πελίστρι), Τεττέη (75’ Σφιντέρσκι).

