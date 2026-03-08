search
ΚΥΡΙΑΚΗ 08.03.2026 19:56
08.03.2026 19:40

Σκωτία: Ξύλο στη Γλασκώβη μεταξύ οπαδών της Ρέιντζερς και αστυνομικών στο ντέρμπι με την Σέλτικ (video)

08.03.2026 19:40
Σοβαρά επεισόδια σκίασαν το παραδοσιακό ντέρμπι της Σκωτίας μεταξύ της Ρέιντζερς και της Σέλτικ, αυτή τη φορά για τα προημιτελικά του κυπέλλου.

Η Σέλτικ κατάφερε να πανηγυρίσει μία σπουδαία πρόκριση απέναντι στη «μισητή» αντίπαλό της, στη διαδικασία των πέναλτι, αλλά μετά το τελικό σφύριγμα μπήκαν στο γήπεδο οπαδοί με κουκούλες, προκαλώντας τρομερά επεισόδια.

Η αστυνομία αναγκάστηκε να κάνει χρήση δακρυγόνων για να εμποδίσει τους οπαδούς της Ρέιντζερς να μπουν στις κερκίδες των φίλων της Σέλτικ.

Για την ιστορία τόσο η κανονική διάρκεια, όσο και η παράταση έληξε χωρίς γκολ, με τους «Κέλτες» να παίρνουν την πρόκριση στα ημιτελικά του κυπέλλου με 4-2 στα πέναλτι.

