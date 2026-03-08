Σκωτία: Ξύλο στη Γλασκώβη μεταξύ οπαδών της Ρέιντζερς και αστυνομικών στο ντέρμπι με την Σέλτικ (video)

Σοβαρά επεισόδια σκίασαν το παραδοσιακό ντέρμπι της Σκωτίας μεταξύ της Ρέιντζερς και της Σέλτικ, αυτή τη φορά για τα προημιτελικά του κυπέλλου.

Η Σέλτικ κατάφερε να πανηγυρίσει μία σπουδαία πρόκριση απέναντι στη «μισητή» αντίπαλό της, στη διαδικασία των πέναλτι, αλλά μετά το τελικό σφύριγμα μπήκαν στο γήπεδο οπαδοί με κουκούλες, προκαλώντας τρομερά επεισόδια.

Η αστυνομία αναγκάστηκε να κάνει χρήση δακρυγόνων για να εμποδίσει τους οπαδούς της Ρέιντζερς να μπουν στις κερκίδες των φίλων της Σέλτικ.

The FULL chaotic scenes at Ibrox after Celtic beat Rangers on pens.



Fans from both sides on the pitch! 😳😳😳



📹 @PremSportsTV pic.twitter.com/3hTdB1DQPE — Footy Accumulators (@FootyAccums) March 8, 2026

Για την ιστορία τόσο η κανονική διάρκεια, όσο και η παράταση έληξε χωρίς γκολ, με τους «Κέλτες» να παίρνουν την πρόκριση στα ημιτελικά του κυπέλλου με 4-2 στα πέναλτι.

