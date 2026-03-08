Ηρακλής – Παναθηναϊκός 76-74: «Ροπαλιά» από το -21 στο «Ιβανώφειο»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Βρέθηκε με την… πλάτη στον τοίχο στο 23’, βλέποντας τον αντίπαλό του να είναι μπροστά στο σκορ με 21 πόντους (29-50), ο Ηρακλής, ωστόσο, δεν έσκυψε το… κεφάλι.
Έκανε δυναμική αντεπίθεση και κέρδισε σήμερα, στο Ιβανώφειο, για την 20ή αγωνιστική της Greek Basketball League, τον Παναθηναϊκό με 76-74.
Παιχνίδι στο οποίο κλήθηκε να ανταποκριθεί παίζοντας για πρώτη φορά μετά τον προημιτελικό για το Final 8 του Κυπέλλου κόντρα στον Παναθηναϊκό (19/2). Το αποτέλεσμα του έδωσε την 8η επιτυχία του στο πρωτάθλημα και την πρώτη κόντρα στους «πράσινους» μετά από 21 χρόνια.
Ο «Γηραιός» κυριάρχησε στη ρακέτα (41 ριμπάουντ, 20 εκ των οποίων επιθετικά, με τον Παναθηναιϊκό να μαζεύει 36), έπαιξε εξαιρετική άμυνα, βγάζοντας αντανακλαστικά στην τελευταία περίοδο και είχε κορυφαίους τους Τζάστιν Έντλερ-Ντέιβις (20 πόντοι,7 ριμπάουντ, 6 από τα οποία επιθετικά, 1 κλέψιμο), Ντι Τζέι Φάντερμπερκ (17 πόντοι, 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ).
Τέταρτη ήττα στο πρωτάθλημα για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος αγωνίστηκε μιάμισι, σχεδόν, μέρα μετά το ντέρμπι της Ευρωλίγκα με τον Ολυμπιακό (6/3), έχοντας δεκάδα στην αποστολή του (δεν είχε μάχιμους τους Τσέντι Όσμαν, Κένεθ Φαρίντ, Κώστας Σλούκας, Αλέξανδρος Σαμοντούροφ). Πρώτος σκόρερ του ήταν ο Κέντρικ Ναν (21 πόντοι).
Τα δεκάλεπτα: 18-20, 28-43, 50-59, 76-74
Ανταγωνιστικό το πρώτο δεκάλεπτο, στη μεγαλύτερη διάρκεια του οποίου οι ομάδες πίεσαν αμυντικά, εναλλάσσονταν στο προβάδισμα στο σκορ (3’ 6-3, 5’ 8-11), με τον Φάντερμπεργκ να αποτελεί επιθετική αιχμή για τον Ηρακλή και τον Ναν να έχει τον αντίστοιχο ρόλο για τον Παναθηναϊκό.
Ο «Γηραιός» ήταν στο 7’ στο +3 (16-13), όταν οι «πράσινοι», με τον Μήτογλου να μπαίνει στην εξίσωσή τους, «έγραψαν» επιμέρους 6-23 και ξέφυγαν στο 17’ με +14 (22-36). Διαφορά την οποία «ανέβασαν» στο +15 (28-43), στην ολοκλήρωση του δεύτερου δεκαλέπτου, με τους γηπεδούχους, επιμένοντας σχεδόν εμμονικά στο σουτ τρίποντο (3/19 στο πρώτο δεκάλεπτο), να μην μπορούν να βάλουν την μπάλα στο καλάθι.
Με διαδοχικά δίποντα από τον Σορτς και ένα τρίποντο από τον Ρογκαβόπουλο, ο Παναθηναϊκός ξέφυγε στο 23’ με +21 (29-50). Ο Ηρακλής δεν έριξε… λευκή πετσέτα. Βελτιώνοντας την άμυνά του και με κινητήριους επιθετικούς μοχλούς τους Μωραΐτη, Σμιθ, Έντλερ-Ντέιβις, «απάντησε» με επιμέρους 23-9 και «έριξε» τη διαφορά στους 7 πόντους (52-59), στην εκκίνηση του τέταρτου δεκαλέπτου και στο 36’ στους 3 (63-66).
Με 2/2 βολές του Σορτς και ένα δίποντο από τον Ναν, ο Παναθηναϊκός πήγε στο +7 (63-70) στο 37’, διαφορά που εξανέμισε ο Ηρακλής και έφερε το ματς στα ίσια (70-70), με 1’31’’ να απομένουν για τη λήξη.
Ισοπαλία που υπήρχε και στα 36’’ πριν το φινάλε, με βολές από τον Μωραΐτη, με 74-74. Στην επίθεση που ακολούθησε ο Ναν αστόχησε για τους «πράσινους», με τον Έντλερ-Ντέιβις να βρίσκει στόχο, ελάχιστα αργότερα, και να δίνει τη νίκη στον Ηρακλή με 76-74.
Διαιτητές: Καρπάνος, Σκανδαλάκης, Τσάνταλη
Οι συνθέσεις:
ΗΡΑΚΛΗΣ (Ζόραν Λούκιτς): Φάντερμπεργκ 17 (1), Ντάρκο-Κέλι, Τσιακμάς 8 (1), Γουέρ 2, Έντλερ-Ντέιβις 20 (2), Στρονγκ 8 (2), Σμιθ 8, Μωραΐτης 11, Καμπουρίδης, Χρηστίδης 2.
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Έργκιν Άταμαν): Σορτς 16, Χολμς 5, Χέις-Ντέιβις 9 (1), Ρογκαβόπουλος 10 (2), Ναν 21 (1), Καλαϊτζάκης, Γκραντ 3 (1), Τολιόπουλος, Ερνανγκόμεθ 2, Μήτογλου 8.
