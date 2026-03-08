Ηρακλής – Παναθηναϊκός 76-74: «Ροπαλιά» από το -21 στο «Ιβανώφειο»

Βρέθηκε με την… πλάτη στον τοίχο στο 23’, βλέποντας τον αντίπαλό του να είναι μπροστά στο σκορ με 21 πόντους (29-50), ο Ηρακλής, ωστόσο, δεν έσκυψε το… κεφάλι.

Έκανε δυναμική αντεπίθεση και κέρδισε σήμερα, στο Ιβανώφειο, για την 20ή αγωνιστική της Greek Basketball League, τον Παναθηναϊκό με 76-74.

Παιχνίδι στο οποίο κλήθηκε να ανταποκριθεί παίζοντας για πρώτη φορά μετά τον προημιτελικό για το Final 8 του Κυπέλλου κόντρα στον Παναθηναϊκό (19/2). Το αποτέλεσμα του έδωσε την 8η επιτυχία του στο πρωτάθλημα και την πρώτη κόντρα στους «πράσινους» μετά από 21 χρόνια.

Ο «Γηραιός» κυριάρχησε στη ρακέτα (41 ριμπάουντ, 20 εκ των οποίων επιθετικά, με τον Παναθηναιϊκό να μαζεύει 36), έπαιξε εξαιρετική άμυνα, βγάζοντας αντανακλαστικά στην τελευταία περίοδο και είχε κορυφαίους τους Τζάστιν Έντλερ-Ντέιβις (20 πόντοι,7 ριμπάουντ, 6 από τα οποία επιθετικά, 1 κλέψιμο), Ντι Τζέι Φάντερμπερκ (17 πόντοι, 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ).

Τέταρτη ήττα στο πρωτάθλημα για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος αγωνίστηκε μιάμισι, σχεδόν, μέρα μετά το ντέρμπι της Ευρωλίγκα με τον Ολυμπιακό (6/3), έχοντας δεκάδα στην αποστολή του (δεν είχε μάχιμους τους Τσέντι Όσμαν, Κένεθ Φαρίντ, Κώστας Σλούκας, Αλέξανδρος Σαμοντούροφ). Πρώτος σκόρερ του ήταν ο Κέντρικ Ναν (21 πόντοι).

Τα δεκάλεπτα: 18-20, 28-43, 50-59, 76-74

Το παιχνίδι

Ανταγωνιστικό το πρώτο δεκάλεπτο, στη μεγαλύτερη διάρκεια του οποίου οι ομάδες πίεσαν αμυντικά, εναλλάσσονταν στο προβάδισμα στο σκορ (3’ 6-3, 5’ 8-11), με τον Φάντερμπεργκ να αποτελεί επιθετική αιχμή για τον Ηρακλή και τον Ναν να έχει τον αντίστοιχο ρόλο για τον Παναθηναϊκό.

Ο «Γηραιός» ήταν στο 7’ στο +3 (16-13), όταν οι «πράσινοι», με τον Μήτογλου να μπαίνει στην εξίσωσή τους, «έγραψαν» επιμέρους 6-23 και ξέφυγαν στο 17’ με +14 (22-36). Διαφορά την οποία «ανέβασαν» στο +15 (28-43), στην ολοκλήρωση του δεύτερου δεκαλέπτου, με τους γηπεδούχους, επιμένοντας σχεδόν εμμονικά στο σουτ τρίποντο (3/19 στο πρώτο δεκάλεπτο), να μην μπορούν να βάλουν την μπάλα στο καλάθι.

Με διαδοχικά δίποντα από τον Σορτς και ένα τρίποντο από τον Ρογκαβόπουλο, ο Παναθηναϊκός ξέφυγε στο 23’ με +21 (29-50). Ο Ηρακλής δεν έριξε… λευκή πετσέτα. Βελτιώνοντας την άμυνά του και με κινητήριους επιθετικούς μοχλούς τους Μωραΐτη, Σμιθ, Έντλερ-Ντέιβις, «απάντησε» με επιμέρους 23-9 και «έριξε» τη διαφορά στους 7 πόντους (52-59), στην εκκίνηση του τέταρτου δεκαλέπτου και στο 36’ στους 3 (63-66).

Με 2/2 βολές του Σορτς και ένα δίποντο από τον Ναν, ο Παναθηναϊκός πήγε στο +7 (63-70) στο 37’, διαφορά που εξανέμισε ο Ηρακλής και έφερε το ματς στα ίσια (70-70), με 1’31’’ να απομένουν για τη λήξη.

Ισοπαλία που υπήρχε και στα 36’’ πριν το φινάλε, με βολές από τον Μωραΐτη, με 74-74. Στην επίθεση που ακολούθησε ο Ναν αστόχησε για τους «πράσινους», με τον Έντλερ-Ντέιβις να βρίσκει στόχο, ελάχιστα αργότερα, και να δίνει τη νίκη στον Ηρακλή με 76-74.

Διαιτητές: Καρπάνος, Σκανδαλάκης, Τσάνταλη

Οι συνθέσεις:

ΗΡΑΚΛΗΣ (Ζόραν Λούκιτς): Φάντερμπεργκ 17 (1), Ντάρκο-Κέλι, Τσιακμάς 8 (1), Γουέρ 2, Έντλερ-Ντέιβις 20 (2), Στρονγκ 8 (2), Σμιθ 8, Μωραΐτης 11, Καμπουρίδης, Χρηστίδης 2.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Έργκιν Άταμαν): Σορτς 16, Χολμς 5, Χέις-Ντέιβις 9 (1), Ρογκαβόπουλος 10 (2), Ναν 21 (1), Καλαϊτζάκης, Γκραντ 3 (1), Τολιόπουλος, Ερνανγκόμεθ 2, Μήτογλου 8.

