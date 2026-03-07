Βόλεϊ γυναικών: Κυπελλούχος Ελλάδας ο Πανιώνιος

Κυπελλούχος Ελλάδας για πρώτη φορά στην ιστορία της στέφθηκε η γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Πανιωνίου.

Οι «κυανέρυθρες», στη δεύτερη διαδοχική παρουσία τους σε τελικό στο θεσμό, επικράτησαν άνετα με 3-1 σετ του ΑΟ Θήρας και σήκωσαν το παρθενικό τους τρόπαιο στο κλειστό γυμναστήριο της Κανήθου «Τάσος Καμπούρης», όπου φιλοξενήθηκε το φετινό final four.

Τα σετ: 17-25, 15-25, 27-25, 20-25.

Διαβάστε επίσης:

Καραλής σε τροχιά… 6,20 μ.: Πρώτος στη Ρουέν με 6,06 μ. και νέο ρεκόρ μίτινγκ

Super League: Δύσκολη νίκη για την ΑΕΚ, 1-0 την ΑΕΛ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Όταν μας σέβονται θα τους σεβόμαστε»





