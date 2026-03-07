search
ΚΥΡΙΑΚΗ 08.03.2026 00:47
07.03.2026 23:37

Βόλεϊ γυναικών: Κυπελλούχος Ελλάδας ο Πανιώνιος

07.03.2026 23:37
Κυπελλούχος Ελλάδας για πρώτη φορά στην ιστορία της στέφθηκε η γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Πανιωνίου.

Οι «κυανέρυθρες», στη δεύτερη διαδοχική παρουσία τους σε τελικό στο θεσμό, επικράτησαν άνετα με 3-1 σετ του ΑΟ Θήρας και σήκωσαν το παρθενικό τους τρόπαιο στο κλειστό γυμναστήριο της Κανήθου «Τάσος Καμπούρης», όπου φιλοξενήθηκε το φετινό final four.

Τα σετ: 17-25, 15-25, 27-25, 20-25.

