search
ΣΑΒΒΑΤΟ 07.03.2026 20:30
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.03.2026 20:17

Super League: Δύσκολη νίκη για την ΑΕΚ, 1-0 την ΑΕΛ

07.03.2026 20:17
aek-ael

Η ΑΕΚ δυσκολεύτηκε απέναντι στην ΑΕΛ, ωστόσο με γκολ του Μουκουντί στο 5ο λεπτό πήρε τη νίκη και έμεινε στην κορυφή της Super League.

Η Ένωση έχασε και πέναλτι στο δεύτερο ημίχρονο με τον Γιόβιτς, με την ΑΕΛ να απειλεί σοβαρά σε μια-δυο περιπτώσεις, χωρίς ωστόσο να βρίσκει το γκολ της ισοφάρισης.

Διαβάστε επίσης:

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Όταν μας σέβονται θα τους σεβόμαστε»

Ξύλο στο Πανιώνιος – Καλαμάτα: Αποβλήθηκε ο Κολοβός για χτύπημα σε αντίπαλο (Video)

Super League: «Εκκίνηση» της 24ης αγωνιστικής με δύο ματς


google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
aek-ael
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: Δύσκολη νίκη για την ΑΕΚ, 1-0 την ΑΕΛ

missile_iran_new
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Μαζική επίθεση Ιράν στο Ισραήλ, εκρήξεις σε Ντουμπάι, Μπαχρέιν και Άμπου Ντάμπι – Live οι εξελίξεις

us-b1-lancer
ΚΟΣΜΟΣ

Στη Βρετανία τρία αμερικανικά βομβαρδιστικά, λίγο πριν το «μεγάλο χτύπημα» Τραμπ στο Ιράν

tsipras_ithaki_0403_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Στην Κοζάνη για την παρουσίαση της «Ιθάκης», μετά τα μηνύματα από Θεσσαλονίκη (Live)

londino
ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στο Λονδίνο: Βίαιες συγκρούσεις υποστηρικτών και αντιπάλων του ιρανικού καθεστώτος έξω από τζαμί (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
recycling_new
ΕΛΛΑΔΑ

Απίθανο: Πολίτης πλήρωσε πρόστιμο 150 ευρώ επειδή πέταξε χάρτινο κουτί στην ανακύκλωση χωρίς να μειώσει τον όγκο του

traino new
ΕΛΛΑΔΑ

ΗΣΑΠ: Γιατί έβαψαν τα βαγόνια ροζ

akinita
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μεταβιβάσεις ακινήτων χωρίς ταλαιπωρία: οι συμβολαιογράφοι αναλαμβάνουν όλες τις διαδικασίες ως «one stop shop»

nadia-kontogeorgi-new
LIFESTYLE

Νάντια Κοντογεώργη: «Είχα ατελείς γονείς, ήμουν ατελές παιδί, ήμασταν ατελής οικογένεια» (Video)

triantafillos-new
LIFESTYLE

Τριαντάφυλλος: Χώρισε μετά από 19 χρόνια γάμου - «Δεν ήμουν κι ο καλύτερος σύζυγος» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 07.03.2026 20:29
aek-ael
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: Δύσκολη νίκη για την ΑΕΚ, 1-0 την ΑΕΛ

missile_iran_new
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Μαζική επίθεση Ιράν στο Ισραήλ, εκρήξεις σε Ντουμπάι, Μπαχρέιν και Άμπου Ντάμπι – Live οι εξελίξεις

us-b1-lancer
ΚΟΣΜΟΣ

Στη Βρετανία τρία αμερικανικά βομβαρδιστικά, λίγο πριν το «μεγάλο χτύπημα» Τραμπ στο Ιράν

1 / 3