Super League: Δύσκολη νίκη για την ΑΕΚ, 1-0 την ΑΕΛ

Η ΑΕΚ δυσκολεύτηκε απέναντι στην ΑΕΛ, ωστόσο με γκολ του Μουκουντί στο 5ο λεπτό πήρε τη νίκη και έμεινε στην κορυφή της Super League.

Η Ένωση έχασε και πέναλτι στο δεύτερο ημίχρονο με τον Γιόβιτς, με την ΑΕΛ να απειλεί σοβαρά σε μια-δυο περιπτώσεις, χωρίς ωστόσο να βρίσκει το γκολ της ισοφάρισης.

