Super League: «Εκκίνηση» της 24ης αγωνιστικής με δύο ματς

Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα (7/3) η «αυλαία» της 24ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.



Εντελώς διαφορετικούς στόχους έχουν ΑΕΚ και ΑΕΛ που τίθενται αντιμέτωπες στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η εκ των πρωτοπόρων Ένωση συμπλήρωσε 15 αγωνιστικές αήττητη (11-4-0), αλλά το 2-2 με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό ως «γκέλα» λογίζεται.

Παράλληλα, ακολουθεί το πρώτο ματς με την Τσέλιε στη Σλοβενία (12/3, 22:00) για τους «16» του UEFA Conference League. Το «αλογάκι», από την άλλη, εξακολουθεί να κινδυνεύει καθώς μετράει πια τέσσερις αγωνιστικές δίχως νίκη (0-2-2), με το 3-0 από τον ΟΦΗ να φέρνει έντονες αντιδράσεις από τους οπαδούς. Ίδιοι στόχοι, εκ διαμέτρου αντίθετες πορείες διαγράφουν εσχάτως Άρης και Ατρόμητος που κοντράρονται στου Χαριλάου.

Οι «κίτρινοι», μετά και την ήττα 3-1 από τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο στο ντεμπούτο του Μιχάλη Γρηγορίου, συμπλήρωσαν τέσσερα ματς δίχως νίκη (0-3-1).

Στο ίδιο διάστημα, η ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ έχει συγκεντρώσει 10 βαθμούς, θέτοντας ισχυρή υποψηφιότητα για την οκτάδα.

