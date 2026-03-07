search
ΣΑΒΒΑΤΟ 07.03.2026
07.03.2026

Ασημένιος ο Πετρούνιας στο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Μπακού

07.03.2026 12:34
petrounias-krikoi

Ο Έλληνας πρωταθλητής Λευτέρης Πετρούνιας επέλεξε πρόγραμμα με βαθμό δυσκολίας 5.6, όπως και στον προκριματικό γύρο. Ωστόσο, η βαθμολογία στην εκτέλεση ήταν ελαφρώς χαμηλότερη (8.700 έναντι 8.877 στον προκριματικό), με αποτέλεσμα να συγκεντρώσει συνολικά 14.300 βαθμούς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμη και η επίδοση των προκριματικών (14.466) δεν θα ήταν αρκετή για την κορυφή. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Ρώσος Ίλια Ζάικα, ο οποίος παρουσίασε πρόγραμμα δυσκολίας 5.7 με πολύ καλή εκτέλεση (8.800) και συγκέντρωσε 14.600 βαθμούς, επιβεβαιώνοντας το μεγάλο του ταλέντο στο αγώνισμα.

Την τρίτη θέση κατέλαβε ο 24χρονος Ιάπωνας Κιίτσι Κανέτα με 14.233 βαθμούς (5.5 βαθμός δυσκολίας, 8.733 εκτέλεση), αφήνοντας τέταρτο τον Αζέρο Νικίτα Σιμόνοφ. Ο τελευταίος παρουσίασε επίσης πρόγραμμα δυσκολίας 5.5, όμως η εκτέλεσή του βαθμολογήθηκε με 8.533, με αποτέλεσμα να ολοκληρώσει τον τελικό με 14.133 βαθμούς.

