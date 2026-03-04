Αθηναϊκός: Στους τελικούς του EuroCup Γυναικών μετά από 16 χρόνια

Ο Αθηναϊκός υπερασπίστηκε επί γαλλικού εδάφους το +13 από τη νίκη του στον πρώτο αγώνα στον Βύρωνα και παρά την ήττα του με -8 (78-70) από τη Βιλνέβ Ντ’Ασκ, στη δεύτερη μεταξύ τους αναμέτρηση στην ημιτελική φάση, πήρε την πρόκριση στους τελικούς του EuroCup Γυναικών, επιστρέφοντας σε ευρωπαϊκή καταληκτική «μάχη» μετά από 16 χρόνια και τον ιστορικό άθλο της σεζόν 2009-10. Η ελληνική ομάδα θα αντιμετωπίσει στους αγώνες για τον δεύτερο τίτλο της στη διοργάνωση την ισχυρή Μερσίν, με τον πρώτο να διεξάγεται στις 2/4 στην Αθήνα και τον δεύτερο στις 9/4 στην Τουρκία.

Η αναμέτρηση στη Γαλλία ξεκίνησε νευρικά για τον Αθηναϊκό, που υπέπεσε σε πέντε λάθη στην πρώτη περίοδο, επιτρέποντας στις γηπεδούχες να ελέγχουν το παιχνίδι. Στο ημίχρονο το σκορ ήταν ισόπαλο, 32-32, ενώ η τρίτη περίοδος κύλησε με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στο προβάδισμα. Η Βιλνέβ προηγήθηκε με +4, όμως η ελληνική ομάδα διατήρησε την ψυχραιμία της στην τελική ευθεία.

Στην τέταρτη περίοδο η ένταση κορυφώθηκε. Παρά το σερί 9-0 των γηπεδούχων που πλησίασε τη διαφορά του πρώτου αγώνα (69-60 στο 36΄), η Πρινς απάντησε με προσωπικό σερί 8-0, σταθεροποιώντας την κατάσταση και εξασφαλίζοντας την πρόκριση για τον Αθηναϊκό.

Η Στέλλα Καλτσίδου που είχε κατακτήσει το EuroCup το 2024 ως προπονήτρια των Λόντον Λάιονς, είναι πλέον κοντά σε έναν ακόμα ευρωπαϊκό τίτλο από τον πάγκο.

Πρώτη σκόρερ του Αθηναϊκού η Αλέξις Πρινς με 24 πόντους (6/9 διπ., 6/8 βολές, 9 ριμπ.), με την Άνα Τάντιτς να προσθέτει άλλους 11 (8 ριμπ.).

Από την Βιλνέβ ξεχώρισε η Αμερίστ Άλστον με 18 πόντους, ενώ οι Εμμανουέλε Ταχάν και Αλέξις Πέτερσον πρόσθεσαν από 15.

Τα δεκάλεπτα: 18-17, 32-32, 54-50, 78-70

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ιβάνοβιτς, Τομάσεβιτς, Μπάλουν

Οι συνθέσεις:

Βιλνέβ Ντ’ Ασκ (Μπεζίν): Πίτερσον 15, Τσέρι 9 (1), Μιλαπί 10, Άλστον 18 (2), Γέιλ 3 (1), Ταχάν 15 (1), Παλενλικοβα, Φαλ, Παγκέτ 8 (2).

Αθηναϊκός (Καλτσίδου): Ράτζα 5 (1), Τσινέκε 2, Ουίντερμπερν 4, Παυλοπούλου 5 (1), Μίλερ 2, Τάντιτς 11, Πρινς 24 (2), Παρκς 7 (1), Ανίγκουε 4, Χρίστοβα 6.

Διαβάστε επίσης:

Τραμπ για συμμετοχή Ιράν στο Μουντιάλ 2026: «Δεν με νοιάζει αν θα παίξει» – Η θέση της Τεχεράνης

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έφυγε μέσα στη νύχτα από τη Σαουδική Αραβία με προορισμό τη Μαδρίτη (photos)

Euroleague: Αναβολή σε δύο αγώνες λόγω πολέμου στο Ιράν