04.03.2026 00:03

Τραμπ για συμμετοχή Ιράν στο Μουντιάλ 2026: «Δεν με νοιάζει αν θα παίξει» – Η θέση της Τεχεράνης

04.03.2026 00:03
trump mundial

Το Ιράν ήταν η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, ωστόσο η απουσία του από συνάντηση προγραμματισμού της FIFA στην Ατλάντα πυροδοτεί ερωτήματα για το αν τελικά θα ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες, εν μέσω κλιμάκωσης της περιφερειακής σύγκρουσης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του στο POLITICO (3/3), εμφανίστηκε αδιάφορος για το ενδεχόμενο συμμετοχής του Ιράν.

«Πραγματικά δεν με νοιάζει. Πιστεύω ότι το Ιράν είναι μια πολύ ηττημένη χώρα. Τρέχει με τα τελευταία της αποθέματα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα και το ενδεχόμενο σύγκρουσης

Το Ιράν έχει προγραμματιστεί να αντιμετωπίσει:

  • Τη Νέα Ζηλανδία στο Λος Άντζελες (15 Ιουνίου)
  • Το Βέλγιο στο Λος Άντζελες (21 Ιουνίου)
  • Την Αίγυπτος στο Σιάτλ (26 Ιουνίου)

Σε περίπτωση που ΗΠΑ και Ιράν τερματίσουν δεύτερες στους ομίλους τους, θα μπορούσαν να αναμετρηθούν σε νοκ άουτ αγώνα στις 3 Ιουλίου στο Ντάλας.

Δηλώσεις από την ιρανική ομοσπονδία

Μετά τις αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ εντός του Ιράν, ο πρόεδρος της Ιρανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου Μεχντί Ταϊ δήλωσε στο ιρανικό μέσο Varzesh3 ότι η χώρα του ενδέχεται να μην στείλει ομάδα στο τουρνουά.

«Το βέβαιο είναι ότι μετά από αυτήν την επίθεση δεν μπορούμε να περιμένουμε να δούμε το Παγκόσμιο Κύπελλο με ελπίδα», ανέφερε.

Βίζες και ταξιδιωτικοί περιορισμοί

Το Ιράν περιλαμβάνεται στις χώρες που καλύπτονται από αυστηρή ταξιδιωτική απαγόρευση που θεσπίστηκε με εκτελεστικό διάταγμα του Τραμπ τον Ιούνιο του προηγούμενου έτους.

Η απαγόρευση εξαιρεί τις ομάδες του Παγκοσμίου Κυπέλλου και το τεχνικό προσωπικό, ωστόσο η χορήγηση βίζας σε κυβερνητικούς αξιωματούχους ή στελέχη χορηγών παραμένει στη διακριτική ευχέρεια του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Τον Δεκέμβριο, δεν εγκρίθηκαν όλες οι αιτήσεις βίζας Ιρανών εκπροσώπων για την κλήρωση στην Ουάσινγκτον, με την Τεχεράνη να απειλεί με μποϊκοτάζ, προτού η FIFA μεσολαβήσει.

Γεωπολιτικές προκλήσεις για τη FIFA

Η τριήμερη εκδήλωση προγραμματισμού στην Ατλάντα περιελάμβανε συναντήσεις για ιατρικά θέματα, εγκαταστάσεις, οργάνωση αγώνων και εμπορικά ζητήματα. Αντιπροσωπείες από όλο τον κόσμο συμμετείχαν, ωστόσο το Ιράν ήταν η μόνη απούσα χώρα.

Η Ομάδα Εργασίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA, που συνεργάζεται με κυβερνητικές υπηρεσίες των διοργανωτριών χωρών, παρακολουθεί εδώ και μήνες τις γεωπολιτικές εξελίξεις που ενδέχεται να επηρεάσουν τη διοργάνωση.

