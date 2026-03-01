search
01.03.2026 08:25

Εγκλωβισμένη στο Αμπού Ντάμπι η ομάδα μπάσκετ Κ18 του Άρη

01.03.2026 08:25
aris monaco (1)

Εγκλωβισμένοι στο Άμπου Ντάμπι είναι οι παίκτες της ομάδας μπάσκετ του Άρη.

Η αναμέτρηση των Κ18 του Άρη με τη Μονακό διακόπηκε, λόγω βομβαρδισμών στην περιοχή, γεγονός που προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των διοργανωτών και των τοπικών αρχών.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, οι υπεύθυνοι ενημερώθηκαν για την ιρανική επίθεση σε αμερικανική βάση περίπου 20 χιλιόμετρα από το γήπεδο.

Η αναμέτρηση διακόπηκε προσωρινά, οι ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια και, παρά τη σύντομη επανέναρξη, ο αγώνας δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.

Λίγες ώρες αργότερα, η EuroLeague ανακοίνωσε την οριστική ακύρωση της διοργάνωσης, κρίνοντας ότι η συνέχιση των αγώνων δεν μπορούσε να διασφαλίσει την ασφάλεια των συμμετεχόντων.

