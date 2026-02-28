Έγραψε ιστορία ο Καραλής: Πανελλήνιο ρεκόρ ανοιχτού και κλειστού στίβου με 6,17μ

Ο «ιπτάμενος» Εμμανουήλ Καραλής… πέταξε στα 6,17μ. στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κάνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ ανοιχτού και κλειστού στίβου κι ενώ σε προηγούμενη προσπάθειά του είχε κάνει πανελλήνιο ρεκόρ κλειστού με 6.07μ. Ο «Μανόλο» συνεχίζει να γράφει ιστορία!

O Έλληνας Ολυμπιονίκης ξεπέρασε τον Σεργκέι Μπούμπκα με 6,15μ και τον Ρενό Λαβιλενί με 6,16μ, όντας πλέον ο αθλητής με τη δεύτερη μεγαλύτερη επίδοση όλων των εποχών στο άθλημα. Μπροστά του βρίσκεται μόνο ο Αρμάντ Ντουπλάντις, που κατέχει και το παγκόσμιο ρεκόρ 6,30μ.

Ο Καραλής χρειάστηκε ουσιαστικά… πέντε προσπάθειες για να γράψει ιστορία. Αφού πέρασε με άνεση τα 5,70μ. και τα 5,90μ., αποφάσισε να ανεβάσει τον πήχη στα 6,07μ. και τον καθάρισε με την πρώτη, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του κατάσταση στο ξεκίνημα της νέας χρονιάς!

Με αυτό το άλμα, ο «Μανόλο» κατέρριψε το πανελλήνιο ρεκόρ κλειστού στίβου, βελτιώνοντας το 6,05μ. που είχε καταγράψει ο ίδιος, και ταυτόχρονα σημείωσε την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο, αφήνοντας πίσω του το 6,06μ. που είχε ο κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ, Αρμάντ Ντουπλάντις.

Ο Καραλής όμως δεν σταμάτησε εκεί. Ανέβασε τον πήχη στα 6,17μ. και μετά το πρώτο αποτυχημένο του άλμα κατάφερε να τον περάσει με άνεση, καταγράφοντας αυτή την ιστορική επίδοση. Ο ίδιος δεν μπορούσε να το πιστέψει και το πανηγύρισε έξαλλα με το κοινό στην Παιανία.

