Euroleague: Διακόπηκε οριστικά το Μονακό – Άρης λόγω βομβαρδισμών στο Άμπου Ντάμπι (Video)

Το παιχνίδι του Άρη με τη Μονακό βρισκόταν σε εξέλιξη, σε εγκατάσταση κοντά σε αμερικανικές βάσεις, όταν κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου άρχισαν επιθέσεις από τον στρατό του Ιράν.
Οι σειρήνες ήχησαν άμεσα, με τους διαιτητές να σταματούν, αρχικά προσωρινά, την αναμέτρηση και στη συνέχεια να αποφασίζουν την οριστική διακοπή της.
