ΣΑΒΒΑΤΟ 28.02.2026 16:37
28.02.2026 14:26

Euroleague: Διακόπηκε οριστικά το Μονακό – Άρης λόγω βομβαρδισμών στο Άμπου Ντάμπι (Video)

28.02.2026 14:26
aris monaco (1)

Το παιχνίδι του Άρη με τη Μονακό βρισκόταν σε εξέλιξη, σε εγκατάσταση κοντά σε αμερικανικές βάσεις, όταν κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου άρχισαν επιθέσεις από τον στρατό του Ιράν.

Οι σειρήνες ήχησαν άμεσα, με τους διαιτητές να σταματούν, αρχικά προσωρινά, την αναμέτρηση και στη συνέχεια να αποφασίζουν την οριστική διακοπή της.

