Euroleague: Διακόπηκε οριστικά το Μονακό – Άρης λόγω βομβαρδισμών στο Άμπου Ντάμπι (Video)

Το παιχνίδι του Άρη με τη Μονακό βρισκόταν σε εξέλιξη, σε εγκατάσταση κοντά σε αμερικανικές βάσεις, όταν κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου άρχισαν επιθέσεις από τον στρατό του Ιράν.

Οι σειρήνες ήχησαν άμεσα, με τους διαιτητές να σταματούν, αρχικά προσωρινά, την αναμέτρηση και στη συνέχεια να αποφασίζουν την οριστική διακοπή της.

El Next Gen Euroleague que se estaba disputando en Abu Dabi ha quedado suspendido.



El torneo se ha parado durante la disputa del AS Monaco – Aris ante los ataques ocurridos en bases militares próximas al lugar de disputa del torneo pic.twitter.com/sCKX9hUkJT — Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) February 28, 2026

