27.02.2026 21:59

Απρόσμενη ήττα από το Μαυροβούνιο με 65-67 στα προκριματικά Μουντομπάσκετ

ethniki

Η Εθνική Ανδρών «πλήρωσε» την αστοχία από τα 6,75 (6/34 τρίποντα) και την κακή αμυντική προσέγγιση του αγώνα και υπέστη την πρώτη ήττα της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα «έπεσε» με το τελικό 65-67 από το Μαυροβούνιο στη Sunel Arena, για την 3η αγωνιστική του 2ου προκριματικού ομίλου, με τους φιλοξενούμενους να βελτιώνουν το ρεκόρ τους σε 2-1 και να «πιάνουν» τη «γαλανόλευκη». Επόμενο ραντεβού για το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη τη Δευτέρα 2 Μαρτίου (20:00) στην Ποντγκόριτσα, ξανά απέναντι στο Μαυροβούνιο.

Η αναμέτρηση ήταν ισορροπημένη στο πρώτο ημίχρονο (17-19, 38-40), με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στο προβάδισμα. Στο τρίτο δεκάλεπτο οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με επτά πόντους, όμως η «γαλανόλευκη» παρέμεινε κοντά στο σκορ (52-55 στο 30΄).

Στην τελευταία περίοδο το παιχνίδι κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Η Ελλάδα ισοφάρισε σε 57-57 στο 32΄ και, μετά από διαδοχικές ισοπαλίες, προηγήθηκε 65-63 στο 38΄29΄΄, έπειτα από κλέψιμο και καλάθι στον αιφνιδιασμό. Το Μαυροβούνιο, όμως, απάντησε άμεσα (65-65) και στα 36,7΄΄ πριν από τη λήξη διαμόρφωσε το 65-67. Στην τελευταία επίθεση, ο Βασίλης Τολιόπουλος επιχείρησε το σουτ για την ισοφάριση, χωρίς όμως να βρει στόχο.

Πρώτος σκόρερ της ελληνικής ομάδας ο Κώστας Αντετοκούνμπο με 13 πόντους, ενώ 12 πρόσθεσε ο Κώστας Παπανικολάου. Από το Μαυροβούνιο ξεχώρισε ο Ζόραν Νίκολιτς με 19 πόντους και 6 ριμπάουντ. 

Τα δεκάλεπτα: 17-19, 38-40, 52-55, 65-67

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Κόντε (Ισπανία), Αουνκρότζερς (Λετονία), Μπαρκάουσκας (Λιθουανία)/Καλινάουσκας (Λιθουανία)

Οι συνθέσεις:

ΕΛΛΑΔΑ (Βασίλης Σπανούλης): Ρογκαβόπουλος 2, Λαρεντζάκης 6 (1), Μωραϊτης 2, Τολιόπουλος 5, Καλαϊτζάκης Π. 6, Χαραλαμπόπουλος 1, Παπανικολάου 12 (2), Χουγκάς 4 (1), Αντετοκούνμπο Κ. 13, Μήτογλου 6, Μήτρου Λονγκ 8 (2)

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ (Αντρέι Ζάκελι): Νίκολιτς 19, Χατζιμπέγκοβιτς 10 (2), Ντρόμπνιακ 7, Σιμόνοβιτς 6, Πόποβιτς 6, Βούτσελιτς 5, Γιοβάνοβιτς 5 (1), Νίνταμ 5 (1), Ράντοντσιτς 2, Ιβάνοβιτς 2, Ίλιτς.

