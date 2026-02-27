Απρόσμενη ήττα από το Μαυροβούνιο με 65-67 στα προκριματικά Μουντομπάσκετ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Η Εθνική Ανδρών «πλήρωσε» την αστοχία από τα 6,75 (6/34 τρίποντα) και την κακή αμυντική προσέγγιση του αγώνα και υπέστη την πρώτη ήττα της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.
Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα «έπεσε» με το τελικό 65-67 από το Μαυροβούνιο στη Sunel Arena, για την 3η αγωνιστική του 2ου προκριματικού ομίλου, με τους φιλοξενούμενους να βελτιώνουν το ρεκόρ τους σε 2-1 και να «πιάνουν» τη «γαλανόλευκη». Επόμενο ραντεβού για το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη τη Δευτέρα 2 Μαρτίου (20:00) στην Ποντγκόριτσα, ξανά απέναντι στο Μαυροβούνιο.
Η αναμέτρηση ήταν ισορροπημένη στο πρώτο ημίχρονο (17-19, 38-40), με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στο προβάδισμα. Στο τρίτο δεκάλεπτο οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με επτά πόντους, όμως η «γαλανόλευκη» παρέμεινε κοντά στο σκορ (52-55 στο 30΄).
Στην τελευταία περίοδο το παιχνίδι κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Η Ελλάδα ισοφάρισε σε 57-57 στο 32΄ και, μετά από διαδοχικές ισοπαλίες, προηγήθηκε 65-63 στο 38΄29΄΄, έπειτα από κλέψιμο και καλάθι στον αιφνιδιασμό. Το Μαυροβούνιο, όμως, απάντησε άμεσα (65-65) και στα 36,7΄΄ πριν από τη λήξη διαμόρφωσε το 65-67. Στην τελευταία επίθεση, ο Βασίλης Τολιόπουλος επιχείρησε το σουτ για την ισοφάριση, χωρίς όμως να βρει στόχο.
Πρώτος σκόρερ της ελληνικής ομάδας ο Κώστας Αντετοκούνμπο με 13 πόντους, ενώ 12 πρόσθεσε ο Κώστας Παπανικολάου. Από το Μαυροβούνιο ξεχώρισε ο Ζόραν Νίκολιτς με 19 πόντους και 6 ριμπάουντ.
Τα δεκάλεπτα: 17-19, 38-40, 52-55, 65-67
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Κόντε (Ισπανία), Αουνκρότζερς (Λετονία), Μπαρκάουσκας (Λιθουανία)/Καλινάουσκας (Λιθουανία)
Οι συνθέσεις:
ΕΛΛΑΔΑ (Βασίλης Σπανούλης): Ρογκαβόπουλος 2, Λαρεντζάκης 6 (1), Μωραϊτης 2, Τολιόπουλος 5, Καλαϊτζάκης Π. 6, Χαραλαμπόπουλος 1, Παπανικολάου 12 (2), Χουγκάς 4 (1), Αντετοκούνμπο Κ. 13, Μήτογλου 6, Μήτρου Λονγκ 8 (2)
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ (Αντρέι Ζάκελι): Νίκολιτς 19, Χατζιμπέγκοβιτς 10 (2), Ντρόμπνιακ 7, Σιμόνοβιτς 6, Πόποβιτς 6, Βούτσελιτς 5, Γιοβάνοβιτς 5 (1), Νίνταμ 5 (1), Ράντοντσιτς 2, Ιβάνοβιτς 2, Ίλιτς.
Διαβάστε επίσης
Κύπελλα Ευρώπης: Με Μπέτις ο Παναθηναϊκός στους «16» του Europa, με Τσέλιε η ΑΕΚ στο Conference League
NBA Europe: Ένα στοίχημα δισεκατομμυρίων και η μεγάλη πρόκληση για το ελληνικό μπάσκετ – Τα οικονομικά δεδομένα για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό
Παναθηναϊκός: Πέθανε ο παλαίμαχος τερματοφύλακας των «πρασίνων», Μιχάλης Βουτσαράς
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.