ΑΘΛΗΤΙΚΑ

28.02.2026 22:26

Ατρόμητος-Παναιτωλικός 1-0: «Πέταξε» στην οκτάδα η ομάδα του Περιστερίου

28.02.2026 22:26
atromitos111

Δεύτερη στη σειρά νίκη για τον Ατρόμητο, που επιβλήθηκε με 1-0 του Παναιτωλικού στο Περιστέρι στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της Super League κι έφτασε στους 27 βαθμούς, προσπερνώντας τον Βόλο (παίζει αύριο με την ΑΕΚ) κι ανεβαίνοντας στην όγδοη θέση, με τους Αγρινιώτες να παραμένουν στους 21 πόντους.

Ο Παναιτωλικός ήταν ανώτερος στο πρώτο εικοσάλεπτο της αναμέτρησης και είχε ευκαιρίες για να προηγηθεί σε αυτό το διάστημα.

Στο 6ο λεπτό, μετά από λάθος του Μανσούρ, ο Μάτσαν μπήκε στη μεγάλη περιοχή και πλάσαρε αλλά ο Γκουγκεσασβίλι απέκρουσε, ενώ στο 11΄ από νέο λάθος (Σταυρόπουλος) ο Ρόσα έκλεψε και σούταρε από μακριά, για να μπλοκάρει ξανά ο Γεωργιανός τερματοφύλακας.

Μετά τα πρώτα 20 λεπτά ο Ατρόμητος άρχισε να βρίσκει τα πατήματά του, πήρε την κατοχή και απείλησε στο 23΄, όταν μετά την προσπάθεια και το γύρισμα του Μουντέ ο Γιουμπιτάνα σούταρε ελάχιστα δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Κουτσερένκο.

Το σκορ στο Περιστέρι άνοιξε στο 41ο λεπτό. Σε εκτέλεση φάουλ του Μίχορλ ο Κουτσερένκο απέκρουσε εντυπωσιακά, αλλά στην επαναφορά της μπάλας ο Μπάκου έκανε το 1-0 σε κενή εστία.

Με τη συμπλήρωση 57 λεπτών αγώνα, οι φίλοι του Ατρόμητου και του Παναιτωλικού φώναξαν μαζί σύνθημα για την τραγωδία των Τεμπών, σε ένα δεύτερο ημίχρονο που κυλούσε χωρίς κάτι ιδιαίτερο έως το 73ο λεπτό.

Σε εκείνο το σημείο ο Ουκάκι έκανε τάκλιν μπροστά στον Μάτσαν, η μπάλα βρήκε στο χέρι του παίκτη των γηπεδούχων και ύστερα από την εξέταση της φάσης στο βίντεο ο Βεργέτης έδειξε πέναλτι. Την εκτέλεσή του ανέλαβε ο Μάτσαν, αλλά ο Γκουγκεσασβίλι απέκρουσε (77΄).

Τα «Καναρίνια» συνέχισαν να πιέζουν αλλά ο Ατρόμητος ήταν καλά οργανωμένος και κράτησε, με τον Γκουγκεσασβίλι να μπλοκάρει στο 90΄+4 την κεφαλιά του Μασούρ στη σέντρα του Μίχαλακ.

Διαιτητής: Χρήστος Βεργέτης

Κίτρινες: Μουντές, Μουτουσαμί, Τσιγγάρας, Τσούμπερ – Σιέλης, Ρόσα, Μαυρίας

Συνθέσεις:

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Γκουγκεσασβίλι, Μουντές, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν, Μουτουσαμί, Τσιγγάρας (82΄ Καραμάνης), Γιουμπιτάνα (69΄ Ουκάκι), Μίχορλ (90΄+3 Μήτογλου), Μπάκου, Τσούμπερ (82΄ Τσαντίλας).

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας, Γκράναθ, Σιέλης (85΄ Γκαρσία), Αποστολόπουλος, Μπουχαλάκης, Εστεμπάν (66΄ Μπρέγκου), Μάτσαν, Λομπάτο (66΄ Άλεξιτς), Ρόσα (85΄ Μίχαλακ), Μπάτζι.

