search
ΤΡΙΤΗ 03.03.2026 02:03
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.03.2026 18:03

Euroleague: Αναβολή σε δύο αγώνες λόγω πολέμου στο Ιράν

02.03.2026 18:03
euroleague-new

Στις 5 και 6 Μαρτίου θα διεξαχθεί η 30η στροφή στην κανονική περίοδο της Euroleague, όμως οι αναμετρήσεις Μακάμπι Τελ Αβίβ – Χάποελ Τελ Αβίβ και Παρτίζαν – Ντουμπάι θα γίνουν σε μεταγενέστερη ημερομηνία, καθώς η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε την αναβολή τους.

Η έκρυθμη κατάσταση που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες στη Μέση Ανατολή, δεν έχει αφήσει ανεπηρέαστο το ευρωπαϊκό μπάσκετ, που παρακολουθεί με αγωνία της εξελίξεις, καθώς διαμορφώνονται νέα δεδομένα στην Euroleague κι ενώ υπάρχει σε εξέλιξη μεγάλη “μάχη” ενόψει των πλέι οφ της διοργάνωσης, καθώς πλησιάζουμε προς το φινάλε της κανονικής περιόδου.

Τα τελευταία γεγονότα οδήγησαν την Euroleague στο να αποφασίσει την αναβολή των αγώνων Μακάμπι Τελ Αβίβ – Χάποελ Τελ Αβίβ και Παρτίζαν – Ντουμπάι, οι οποίοι επρόκειτο να γίνουν την προσεχή Πέμπτη (5/3), στο πλαίσιο της 30ης αγωνιστικής.

Διαβάστε επίσης:

Επί Κοντώ: Ο Βασιλιάς Ντουπλάντις έχει… αντίπαλο – Τι σημαίνει το 6.17 του Καραλή και πού οδηγεί τον πήχη ο ανταγωνισμός τους;

Βαθμολογία Super League: «Κόλαση» στην κορυφή – Πάτησε τετράδα ο Παναθηναϊκός, όλα τα αποτελέσματα

Μουντιάλ 2026: Ο αστάθμητος παράγοντας Τραμπ, οι γεωπολιτικές αβεβαιότητες και το Ιράν

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
roubio new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: Η στρατιωτική δράση των ΗΠΑ στοχεύει στους βαλλιστικούς πυραύλους μικρού βεληνεκούς και το ναυτικό του Ιράν

iran
ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ καλούν τους Αμερικανούς να αποχωρήσουν άμεσα από σειρά χωρών της Μέσης Ανατολής – Η λίστα

khamenei
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Πώς στήθηκε η επιχείρηση εξόντωσης του Χαμενεΐ – Χάκαραν ακόμη και τις κάμερες κυκλοφορίας

mesi-anatoli-23423
ΚΟΣΜΟΣ

Στο «τραπέζι» χερσαία εισβολή σε Ιράν και Λίβανο – «Θα επιτεθούμε στα πλοία στο Στενό του Ορμούζ» απειλούν οι Φρουροί της Επανάστασης, όλες οι εξελίξεις

meloni new
ΚΟΣΜΟΣ

Μελόνι για Μέση Ανατολή: «Με ανησυχεί η κρίση του διεθνούς δικαίου» – Αιχμές για ΗΠΑ και Ισραήλ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karystianou-larisa
ΕΛΛΑΔΑ

Ρήξη Συλλόγου Τεμπών με Καρυστιανού: Γιατί δεν επιτράπηκε στη μητέρα της Μάρθης να μιλήσει στο Σύνταγμα, πού οδηγεί η κόντρα

oikonomia_2602_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα των δύο ταχυτήτων - Το 2,8% κατέχει το 60% των καταθέσεων, το 42% δηλώνει οικονομική αδυναμία

routsi-karistianou1
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Παρακαλούσα τη Μαρία Καρυστιανού να μιλήσει», λέει τώρα - Η εκδοχή του για τον αποκλεισμό (Video)

erietta-kourkoulou
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου Λάτση: «Λυπήθηκα για τη κατάντια μας» έγραψε με αφορμή σχόλια για εγκλωβισμένους Έλληνες στο Ντουμπάι

Charles De Gaulle Faliro
ΚΟΣΜΟΣ

Οι Γάλλοι στέλνουν το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle στην ανατολική Μεσόγειο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 03.03.2026 01:06
roubio new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: Η στρατιωτική δράση των ΗΠΑ στοχεύει στους βαλλιστικούς πυραύλους μικρού βεληνεκούς και το ναυτικό του Ιράν

iran
ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ καλούν τους Αμερικανούς να αποχωρήσουν άμεσα από σειρά χωρών της Μέσης Ανατολής – Η λίστα

khamenei
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Πώς στήθηκε η επιχείρηση εξόντωσης του Χαμενεΐ – Χάκαραν ακόμη και τις κάμερες κυκλοφορίας

1 / 3