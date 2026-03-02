Euroleague: Αναβολή σε δύο αγώνες λόγω πολέμου στο Ιράν

Στις 5 και 6 Μαρτίου θα διεξαχθεί η 30η στροφή στην κανονική περίοδο της Euroleague, όμως οι αναμετρήσεις Μακάμπι Τελ Αβίβ – Χάποελ Τελ Αβίβ και Παρτίζαν – Ντουμπάι θα γίνουν σε μεταγενέστερη ημερομηνία, καθώς η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε την αναβολή τους.

Η έκρυθμη κατάσταση που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες στη Μέση Ανατολή, δεν έχει αφήσει ανεπηρέαστο το ευρωπαϊκό μπάσκετ, που παρακολουθεί με αγωνία της εξελίξεις, καθώς διαμορφώνονται νέα δεδομένα στην Euroleague κι ενώ υπάρχει σε εξέλιξη μεγάλη “μάχη” ενόψει των πλέι οφ της διοργάνωσης, καθώς πλησιάζουμε προς το φινάλε της κανονικής περιόδου.

Τα τελευταία γεγονότα οδήγησαν την Euroleague στο να αποφασίσει την αναβολή των αγώνων Μακάμπι Τελ Αβίβ – Χάποελ Τελ Αβίβ και Παρτίζαν – Ντουμπάι, οι οποίοι επρόκειτο να γίνουν την προσεχή Πέμπτη (5/3), στο πλαίσιο της 30ης αγωνιστικής.

