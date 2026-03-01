search
ΔΕΥΤΕΡΑ 02.03.2026 04:35
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.03.2026 23:05

Βαθμολογία Super League: «Κόλαση» στην κορυφή – Πάτησε τετράδα ο Παναθηναϊκός, όλα τα αποτελέσματα

01.03.2026 23:05
superleague

Η γκέλα της ΑΕΚ στον Βόλο και το 2-2 με την ομάδα της Μαγνησίας έφερε ανακατατάξεις στην κορυφή της Super League.

Εκεί ισοβαθμεί πλέον ο Ολυμπιακός με την Ένωση στους 53 βαθμούς, με τους ερυθρόλευκους να υπερτερούν στην μεταξύ τους ισοβαθμία.

Ωστόσο, η κατάσταση στο ρετιρέ ενδέχεται να έχει ακόμα μεγαλύτερη πολυκοσμία σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ κερδίσει την Τετάρτη την Κηφισιά στο εξ’ αναβολής παιχνίδι που θα διεξαχθεί στην Νίκαια.

Τότε θα προκύψει τριπλή ισοβαθμία στους 53 βαθμούς, με τον Δικέφαλο του Βορρά να υπερτερεί στην τριπλή ισοβαθμία, τον Ολυμπιακό δεύτερο και την ΑΕΚ στην τρίτη θέση.

Όλα αυτά μία εβδομάδα πριν από το μεγάλο ντέρμπι της επόμενης Κυριακής ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, το τελευταίο ντέρμπι της κανονικής διάρκειας.

Φυσικά, όλα θα κριθούν στα πλέι οφ, εκεί όπου η τετράδα αναμένεται να αποτελείται από τους Big 4 μιας και ο Παναθηναϊκός «πάτησε» για τα καλά σε αυτή μετά τη νίκη επί του Άρη και με νίκη επί του ΟΦΗ μεσοβδόμαδα «εδραιώνεται» ως τέταρτος.

Τα αποτελέσματα (23η αγωνιστική)

ΟΦΗ – ΑΕΛ Νovibet 3-0

Ατρόμητος – Παναιτωλικός 1-0

Κηφισιά – Λεβαδειακός 1-0

Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός 1-2

Βόλος – ΑΕΚ 2-2

ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης 2-0

Παναθηναϊκός – Αρης 3-1

Αναλυτικά η βαθμολογία της Super League μετά τους αγώνες για την 23η αγωνιστική έχει ως εξής:

1. Ολυμπιακός235342-11
2. AEK235343-15
3. ΠΑΟΚ225044-14
4. Λεβαδειακός233949-30
5. Παναθηναϊκός223934-23
6. ΟΦΗ222830-37
7. Άρης232820-25
8. Ατρόμητος232724-27
9. Βόλος ΝΠΣ232723-34
10. Κηφισιά222428-33
11. Παναιτωλικός232122-37
12. ΑΕΛ Novibet232121-37
13. Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ231620-37
14. Πανσερραϊκός231215-55

** Εκκρεμούν οι αναμετρήσεις Παναθηναϊκού – ΟΦΗ, Κηφισιάς – ΠΑΟΚ, οι οποίες θα διεξαχθούν την Τετάρτη 4/3 στις 18:00 και στις 20:00 αντίστοιχα.

Διαβάστε επίσης:

Παναθηναϊκός-Άρης 3-1: Πάτησαν ξανά τετράδα οι «πράσινοι»

ΠΑΟΚ-Αστέρας Τρίπολης 2-0: Επιστροφή στις νίκες για τον «Δικέφαλο»

Βόλος-ΑΕΚ 2-2: «Μπλόκο» στην Μαγνησία για την Ένωση

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
volley11
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Ιράν: Νεκρές 20 νεαρές αθλήτριες του βόλεϊ μετά από πυραυλική επίθεση σε γήπεδο

kipros1
ΚΟΣΜΟΣ

Kύπρος: Αναφορές για έκρηξη κοντά στην αεροπορική βάση του Ακρωτηρίου

donald_trump_diaggelma (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Διάγγελμα Τραμπ: «Με πλήρη ισχύ οι επιθέσεις στο Ιράν μέχρι τέλους – Θα εκδικηθούμε για τους θανάτους των Αμερικανών στρατιωτών» (Video)

kolwnos
ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή στην υπόθεση του Κολωνού: Σε αναζήτηση δομής φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών βρισκόταν η 31χρονη (Video)

usa aeroplanoforo
ΚΟΣΜΟΣ

Centcom:Τα οπλικά συστήματα της επιχείρησης «Επική Οργή» και οι στόχοι που χτύπησαν οι ΗΠΑ στο Ιράν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karystianou-larisa
ΕΛΛΑΔΑ

Ρήξη Συλλόγου Τεμπών με Καρυστιανού: Γιατί δεν επιτράπηκε στη μητέρα της Μάρθης να μιλήσει στο Σύνταγμα, πού οδηγεί η κόντρα

oikonomia_2602_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα των δύο ταχυτήτων - Το 2,8% κατέχει το 60% των καταθέσεων, το 42% δηλώνει οικονομική αδυναμία

kipros1
ΚΟΣΜΟΣ

Kύπρος: Αναφορές για έκρηξη κοντά στην αεροπορική βάση του Ακρωτηρίου

Charles De Gaulle Faliro
ΚΟΣΜΟΣ

Οι Γάλλοι στέλνουν το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle στην ανατολική Μεσόγειο

routsi-karistianou1
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Παρακαλούσα τη Μαρία Καρυστιανού να μιλήσει», λέει τώρα - Η εκδοχή του για τον αποκλεισμό (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 02.03.2026 03:24
volley11
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Ιράν: Νεκρές 20 νεαρές αθλήτριες του βόλεϊ μετά από πυραυλική επίθεση σε γήπεδο

kipros1
ΚΟΣΜΟΣ

Kύπρος: Αναφορές για έκρηξη κοντά στην αεροπορική βάση του Ακρωτηρίου

donald_trump_diaggelma (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Διάγγελμα Τραμπ: «Με πλήρη ισχύ οι επιθέσεις στο Ιράν μέχρι τέλους – Θα εκδικηθούμε για τους θανάτους των Αμερικανών στρατιωτών» (Video)

1 / 3