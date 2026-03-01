Βαθμολογία Super League: «Κόλαση» στην κορυφή – Πάτησε τετράδα ο Παναθηναϊκός, όλα τα αποτελέσματα

Η γκέλα της ΑΕΚ στον Βόλο και το 2-2 με την ομάδα της Μαγνησίας έφερε ανακατατάξεις στην κορυφή της Super League.

Εκεί ισοβαθμεί πλέον ο Ολυμπιακός με την Ένωση στους 53 βαθμούς, με τους ερυθρόλευκους να υπερτερούν στην μεταξύ τους ισοβαθμία.

Ωστόσο, η κατάσταση στο ρετιρέ ενδέχεται να έχει ακόμα μεγαλύτερη πολυκοσμία σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ κερδίσει την Τετάρτη την Κηφισιά στο εξ’ αναβολής παιχνίδι που θα διεξαχθεί στην Νίκαια.

Τότε θα προκύψει τριπλή ισοβαθμία στους 53 βαθμούς, με τον Δικέφαλο του Βορρά να υπερτερεί στην τριπλή ισοβαθμία, τον Ολυμπιακό δεύτερο και την ΑΕΚ στην τρίτη θέση.

Όλα αυτά μία εβδομάδα πριν από το μεγάλο ντέρμπι της επόμενης Κυριακής ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, το τελευταίο ντέρμπι της κανονικής διάρκειας.

Φυσικά, όλα θα κριθούν στα πλέι οφ, εκεί όπου η τετράδα αναμένεται να αποτελείται από τους Big 4 μιας και ο Παναθηναϊκός «πάτησε» για τα καλά σε αυτή μετά τη νίκη επί του Άρη και με νίκη επί του ΟΦΗ μεσοβδόμαδα «εδραιώνεται» ως τέταρτος.

Τα αποτελέσματα (23η αγωνιστική)

ΟΦΗ – ΑΕΛ Νovibet 3-0

Ατρόμητος – Παναιτωλικός 1-0

Κηφισιά – Λεβαδειακός 1-0

Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός 1-2

Βόλος – ΑΕΚ 2-2

ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης 2-0

Παναθηναϊκός – Αρης 3-1

Αναλυτικά η βαθμολογία της Super League μετά τους αγώνες για την 23η αγωνιστική έχει ως εξής:

1. Ολυμπιακός 23 53 42-11 2. AEK 23 53 43-15 3. ΠΑΟΚ 22 50 44-14 4. Λεβαδειακός 23 39 49-30 5. Παναθηναϊκός 22 39 34-23 6. ΟΦΗ 22 28 30-37 7. Άρης 23 28 20-25 8. Ατρόμητος 23 27 24-27 9. Βόλος ΝΠΣ 23 27 23-34 10. Κηφισιά 22 24 28-33 11. Παναιτωλικός 23 21 22-37 12. ΑΕΛ Novibet 23 21 21-37 13. Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ 23 16 20-37 14. Πανσερραϊκός 23 12 15-55

** Εκκρεμούν οι αναμετρήσεις Παναθηναϊκού – ΟΦΗ, Κηφισιάς – ΠΑΟΚ, οι οποίες θα διεξαχθούν την Τετάρτη 4/3 στις 18:00 και στις 20:00 αντίστοιχα.

