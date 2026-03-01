Παναθηναϊκός-Άρης 3-1: Πάτησαν ξανά τετράδα οι «πράσινοι»

Με γκολ των Ερνάντεθ (9’), Ταμπόρδα (65’) και Τεττέη (80’) ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Άρη με 3-1 στο «Απόστολος Νικολαΐδης» στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της Super League και «πάτησε» ξανά μετά από πολύ καιρό στην πρώτη τετράδα. Ο Άρης μείωσε στο 72’ με τον Ράτσιτς, σε ένα ματς με πολλές διαμαρτυρίες απ’ την πλευρά των φιλοξενούμενων προς τον Ούγγρο ρέφερι Ταμάς Μπόγκναρ. Οι «πράσινοι» έπιασαν πλέον τον Λεβαδειακό στους 39 βαθμούς, έχοντας κι ένα ματς λιγότερο (αυτό της Τετάρτης 4/3, με τον ΟΦΗ στη Λεωφόρο) και «μπήκαν» ξανά στη ζώνη των play off.

Με 7 αλλαγές στη σύνθεσή του σε σχέση με τη μεγάλη ρεβάνς της περασμένης Πέμπτης (26/2) στο Πλζεν κόντρα στη Βικτόρια, ο Παναθηναϊκός βρήκε απέναντί του έναν Άρη αρκετά διαφορετικό μετά την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία του και την πρόσληψη του Μιχάλη Γρηγορίου.

Οι «πράσινοι» μπήκαν καλά στο ματς και άνοιξαν το σκορ μόλις στο 9’ μετά από μία εξαιρετικά εκτελεσμένη «κομπίνα» σε κόρνερ. Ο Αντίνο εκτέλεσε δίπλα του στον Τσέριν, εκείνος εκτέλεσε χαμηλά στο πρώτο δοκάρι όπου ο Παντελίδης γύρισε όμορφα την μπάλα προς τα μέσα κι ο Ερνάντεθ στο πίσω δοκάρι από κοντά έκανε το 1-0.

Στο 23’ ο Σφιντέρσκι έκανε το κοντρόλ στην περιοχή έπειτα από σέντρα του Κυριακόπουλου αλλά το πλασέ του έφυγε άουτ, ενώ στο 27’ ο Άρης είχε τρομερή ευκαιρία για να φέρει το ματς στα όσα, όταν ο Καντεβέρε έπιασε ένα τρομερό ανάποδο «ψαλιδάκι» που χτύπησε στο δεξί δοκάρι της εστίας του Λαφόν κι εν συνεχεία η μπάλα απομακρύνθηκε από τους αμυντικούς.

Στο 30’ ο Κοντούρης έπιασε ένα τρομερό σουτ απ’ τα 35 μέτρα το οποίο έφυγε ελάχιστα δίπλα απ’ το αριστερό δοκάρι, ενώ στο 45’+1’ η κεφαλιά του Γεντβάι πέρασε πολύ άουτ πάνω απ’ τα δοκάρια των «κιτρινόμαυρων».

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Άρης είχε μία καλή στιγμή στο 49’ όταν από εκτέλεση φάουλ του Γκάρε, ο Καντεβέρε έπιασε την κεφαλιά στο πίσω δοκάρι που πέρασε λίγο άουτ, ενώ στο 65ο λεπτό ο Παναθηναϊκός έφτασε σε δεύτερο γκολ με τον Βισέντε Ταμπόρδα. Από εξαιρετική συνεργασία του Κυριακόπουλου με τον Τζούριτσιτς και χαμηλή σέντρα του Σέρβου μεσοεπιθετικού, ο Αργεντινός υποδέχθηκε την μπάλα κι εκτέλεσε με τη δεύτερη επαφή για το «πράσινο» 2-0.

Στο 72’, έπειτα από φάση διαρκείας στα καρέ του Λαφόν, ο Ράτσιτς μείωσε σε 2-1 με δυνατό σουτ απ’ το όριο της περιοχής. Ο VAR φώναξε για on field review τον διαιτητή Ταμάς Μπόγκναρ για πιθανό φάουλ του Αλφαρέλα στον Κοντούρη, αλλά ο Ούγγρος έπειτα από τσεκάρισμα της φάσης για δύο λεπτά, κατακύρωσε το γκολ για το 2-1 του Άρη.

Στο 80’ από φάουλ του Ταμπόρδα στην καρδιά της άμυνας του Άρη, ο Αθανασιάδης δεν έπιασε σταθερά την μπάλα μπάλα κι ο Τεττέη (που είχε μπει στον αγώνα λίγα δευτερόλεπτα πριν) έκανε το 3-1 για τους «πράσινους», μέσα σε έντονες διαμαρτυρίες των παικτών του Άρη που ζήτησαν φάουλ του σκόρερ στον γκολκίπερ.

Στο 84’ σε φάση διαρκείας μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού, ο Λαφόν έχασε την μπάλα και προσπάθησε να τη διώξει με τον Αλφαρέλα να πέφτει και να ζητάει πέναλτι και τον Χόνγκλα να πλασάρει στη συνέχεια λίγο άουτ. Ο διαιτητής Μπόγκναρ έδειξε να συνεχιστεί το ματς παρά τις νέες πολύ έντονες διαμαρτυρίες των παικτών του Άρη.

Διαιτητής: Ταμάς Μπογκνάρ (Ουγγαρία)

Κίτρινες: 31’ Παντελίδης, 85’ Κοντούρης – 24’ Μεντίλ, 79’ Τεχέρο, 84’ Αλφαρέλα

Αποβολές: –

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Παναθηναϊκος (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Κάτρης, Γεντβάι, Ερνάντεθ, Καλάμπρια, Κοντούρης (88’ Σισοκό), Τσέριν (88’ Μπακασέτας), Κυριακόπουλος, Παντελίδης (56’ Τζούριτσιτς), Αντίνο (56’ Ταμπόρδα), Σφιντέρσκι (79’ Τεττέη).

Άρης (Μιχάλης Γρηγορίου): Αθανασιάδης,. Φατινγκά (61’ λ.τρ. Φρίντεκ), Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Μεντίλ (46’ Τεχέρο), Χόνγκλα, Ράτσιτς, Γκάρε, Πέρεθ, Δώνης (46’ Αλφαρέλα), Καντεβέρε (83’ Κουαμέ).

