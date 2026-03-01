search
ΔΕΥΤΕΡΑ 02.03.2026 04:05
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.03.2026 18:29

Πανσερραϊκός-Ολυμπιακός 1-2: Το έκανε ντέρμπι αλλά επέστρεψε στις νίκες

01.03.2026 18:29
Ekabi1

Ο Ολυμπιακός έκανε τα εύκολα δύσκολα αλλά έφυγε νικητής με 2-1 από την έδρα του Πανσερραϊκού, στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της Super League, με σκόρερ τον Ελ Κααμπί ο οποίος επέστρεψε στα γκολ.

Η πειραϊκή ομάδα έφτασε στους 53 βαθμούς και τέθηκε επικεφαλής στη βαθμολογία όσο περίμενε το αποτέλεσμα της ΑΕΚ στον Βόλο, ενώ η μακεδονική ομάδα παρέμεινε στους 12 και την τελευταία θέση.

Η πίεση των «ερυθρόλευκων» ήταν ασφυκτική από το εναρκτήριο σφύριγμα του διαιτητή Πολυχρόνη κι εκδηλώθηκε πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό, με τον Μαρτίνς να κάνει την κάθετη και τον Ελ Κααμπί να σουτάρει πάνω στον Τιναλίνι.

Στο 4΄ σουτ του Νασιμέντο έφυγε άουτ, στο 5΄ ο Ουρουγουανός τερματοφύλακας των «λιονταριών» μπλόκαρε στην προσπάθεια του Μαρτίνς, ενώ στο 20΄ απέκρουσε και την κεφαλιά-ψαράκι του Τσικίνιο, μετά από σέντρα του Μπρούνο.

Δύο λεπτά αργότερα ο Μαρτίνς απέφυγε με ζογκλερική κίνηση δύο αμυντικούς στη μεγάλη περιοχή του Πανσερραϊκού αλλά έχασε την ισορροπία του τη στιγμή της εκτέλεσης, ενώ οι… υπερωρίες του Τιναλίνι είχαν συνέχεια στο 28΄, σε νέα προσπάθεια του Μαρτίνς.

Ο κύκλος των χαμένων ευκαιριών συνεχίστηκε στο 36΄, με τον Μπρούνο να σεντράρει και με τον Αντρέ Λουίς να πλασάρει στην κίνηση λίγο πάνω από το δοκάρι, ενώ στο 45΄+4 ο Τιναλίνι έβγαλε και την κεφαλιά-ψαράκι του Κοστίνια, σε ένα πρώτο ημίχρονο που οι τελικές ήταν 15-0!

Στο ημίχρονο ο Μεντιλίμπαρ πέρασε Μουζακίτη και Ροντινέι αντί Σιπιόνι και Κοστίνια για να κάνει την ομάδα του πιο δημιουργική, αλλά το γκολ δεν ερχόταν. Στο 49΄ ο Τιναλίνι αρνήθηκε ξανά το γκολ στον Τσικίνιο, με τον Ολυμπιακό να έχει συνεχώς την μπάλα στα πόδια αλλά όχι ιδέες και καθαρό μυαλό.

Τελικά, τον Γόρδιο δεσμό του γκολ έλυσε ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί με τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα. Στο 60ό λεπτό ο Ροντινέι σέντραρε εξαιρετικά και ο επερχόμενος Μαροκινός έγραψε με κεφαλιά το 1-0, επιστρέφοντας στο σκοράρισμα μετά από μια περίοδο «αφλογιστίας».

Δέκα λεπτά αργότερα ο πρώτος «γκολεαδόρ» του πρωταθλήματος ξαναχτύπησε! Ο Ολυμπιακός έφυγε στην αντεπίθεση με τον Μαρτίνς από αριστερά να δίνει έτοιμο γκολ στον Αφρικανό επιθετικό, ο οποίος παραλίγο να μπει με την μπάλα στα δίχτυα για το 0-2.

Το σκορ έφερε εφησυχασμό στους φιλοξενούμενους και ο Πανσερραϊκός, μην έχοντας πια να χάσει τίποτα, βγήκε μπροστά και προειδοποίησε κάνοντας δυο τελικές σε δυο λεπτά (80΄ Δοϊρανλής, 81΄ Μπρουκς). Οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ δεν έδωσαν σημασία και το πλήρωσαν, καθώς στην τρίτη τελική τους οι γηπεδούχοι μείωσαν με τον Ντε Μάρκο στο 82΄ επιστρέφοντας στο παιχνίδι.

Διαιτητής: Φώτης Πολυχρόνης

Κίτρινες: Ίβαν – Μπρούνο

Συνθέσεις:

Πανσερραϊκός (Ζεράρ Σαραγόσα): Τιναλίνι, Γεωργιάδης, Γκελασβίλι, Φέλτες (46΄ Καρασαλίδης), Ντε Μάρκο, Τσαούσης, Ομεονγκά, Μπεν Σαλάμ (39΄ Δοϊρανλής), Ριέρα (66΄ Σοφιανός), Ίβαν (46΄ Μπρουκς), Τεϊσέιρα (79΄ Καρέλης).

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια (46΄ Ροντινέι), Ρέτσος (80΄ Μπιανκόν), Πιρόλα, Μπρούνο, Σιπιόνι (46΄ Μουζακίτης), Νασιμέντο, Αντρέ Λουίζ (75΄ Γιαζιτζί), Τσικίνιο, Μαρτίνς (75΄ Ταρέμι), Ελ Κααμπί.

Διαβάστε επίσης:

Αρχηγός αποστολής ομάδας μπάσκετ Άρη Κ18: «Κύριο μέλημά μας η ασφάλεια των παιδιών»

Μουντιάλ 2026: Ο αστάθμητος παράγοντας Τραμπ, οι γεωπολιτικές αβεβαιότητες και το Ιράν

Εγκλωβισμένη στο Αμπού Ντάμπι η ομάδα μπάσκετ Κ18 του Άρη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
volley11
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Ιράν: Νεκρές 20 νεαρές αθλήτριες του βόλεϊ μετά από πυραυλική επίθεση σε γήπεδο

kipros1
ΚΟΣΜΟΣ

Kύπρος: Αναφορές για έκρηξη κοντά στην αεροπορική βάση του Ακρωτηρίου

donald_trump_diaggelma (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Διάγγελμα Τραμπ: «Με πλήρη ισχύ οι επιθέσεις στο Ιράν μέχρι τέλους – Θα εκδικηθούμε για τους θανάτους των Αμερικανών στρατιωτών» (Video)

kolwnos
ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή στην υπόθεση του Κολωνού: Σε αναζήτηση δομής φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών βρισκόταν η 31χρονη (Video)

usa aeroplanoforo
ΚΟΣΜΟΣ

Centcom:Τα οπλικά συστήματα της επιχείρησης «Επική Οργή» και οι στόχοι που χτύπησαν οι ΗΠΑ στο Ιράν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karystianou-larisa
ΕΛΛΑΔΑ

Ρήξη Συλλόγου Τεμπών με Καρυστιανού: Γιατί δεν επιτράπηκε στη μητέρα της Μάρθης να μιλήσει στο Σύνταγμα, πού οδηγεί η κόντρα

oikonomia_2602_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα των δύο ταχυτήτων - Το 2,8% κατέχει το 60% των καταθέσεων, το 42% δηλώνει οικονομική αδυναμία

kipros1
ΚΟΣΜΟΣ

Kύπρος: Αναφορές για έκρηξη κοντά στην αεροπορική βάση του Ακρωτηρίου

Charles De Gaulle Faliro
ΚΟΣΜΟΣ

Οι Γάλλοι στέλνουν το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle στην ανατολική Μεσόγειο

routsi-karistianou1
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Παρακαλούσα τη Μαρία Καρυστιανού να μιλήσει», λέει τώρα - Η εκδοχή του για τον αποκλεισμό (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 02.03.2026 03:24
volley11
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Ιράν: Νεκρές 20 νεαρές αθλήτριες του βόλεϊ μετά από πυραυλική επίθεση σε γήπεδο

kipros1
ΚΟΣΜΟΣ

Kύπρος: Αναφορές για έκρηξη κοντά στην αεροπορική βάση του Ακρωτηρίου

donald_trump_diaggelma (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Διάγγελμα Τραμπ: «Με πλήρη ισχύ οι επιθέσεις στο Ιράν μέχρι τέλους – Θα εκδικηθούμε για τους θανάτους των Αμερικανών στρατιωτών» (Video)

1 / 3