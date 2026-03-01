Αρχηγός αποστολής ομάδας μπάσκετ Άρη Κ18: «Κύριο μέλημά μας η ασφάλεια των παιδιών»

Συνολικά 46 άτομα είναι εγκλωβισμένα στο Αμπού Ντάμπι μετά την ακύρωση του χθεσινού αγώνα του Άρη με τη Μονακό λόγω των βομβαρδισμών στην περιοχή.

Η αποστολή πάντως είναι καλά και όπως αναφέρουν οι συνοδοί της είναι στο ξενοδοχείο, είναι σε ασφαλές περιβάλλον, οι άνθρωποι βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με το υπουργείο Εξωτερικών και περιμένουν την τελική έγκριση έτσι ώστε να ανοίξει ο εναέριος χώρος στο Αμπού Ντάμπι και να μπορέσει να πετάξει το τσάρτερ, το οποίο θα εξασφαλίσει το υπουργείο για την ομάδα του Άρη και για όλους τους Έλληνες, που βρίσκονται εκεί. Οι άνθρωποι γνωρίζουν ότι είναι σε προτεραιότητα για την αποχώρησή τους από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μόλις αυτό καταστεί δυνατό.

Η ομάδα μπάσκετ του Άρη συμμετέχει για τρίτη συνεχή φορά μαζί με κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες σε αυτό το τουρνουά για την κατηγορία κάτω των 18 ετών, που διοργανώνεται από την Ευρωλίγκα.

Ο αρχηγός της αποστολής, Νίκος Τζώρας δήλωσε στην ΕΡΤ:

«Το πιο σημαντικό, το κύριο μέλημά μας είναι η ασφάλεια των παιδιών. Αλλά όλοι είμαστε ασφαλείς και όλοι είμαστε καλά και ψυχολογικά και σε κατάσταση ηρεμίας όλοι. Η Ευρωλίγκα αυτό που μας είπε είναι ότι για όσο παραμένουμε εδώ, τα έξοδα της διαμονής είναι κανονισμένα από αυτούς και ότι με το που ανοίξει ο εναέριος χώρος, έχουν φροντίσει να μπουν τσάρτερ για να μας μεταφέρουν στις πόλεις μας. Ο εναέριος χώρος είναι κλειστός σίγουρα και πιθανών θα είναι κλειστός σίγουρα και σήμερα και αύριο. Τώρα περιμένουμε γιατί ενδεχομένως να υπάρξουν πολιτικές κινητοποιήσεις, οπότε είμαστε εν αναμονή.

Τα παιδιά είναι παιδιά, έχουν σίγουρα και τον προβληματισμό τους, αλλά τους έχουμε καθησυχάσει και όλα κυλούν ομαλά. Είμαστε όλη η αποστολή μαζί τους και προσπαθούμε να είμαστε ήρεμοι».

