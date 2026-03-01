search
ΔΕΥΤΕΡΑ 02.03.2026 04:23
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.03.2026 16:19

Αρχηγός αποστολής ομάδας μπάσκετ Άρη Κ18: «Κύριο μέλημά μας η ασφάλεια των παιδιών»

01.03.2026 16:19
aris monaco (1)

Συνολικά 46 άτομα είναι εγκλωβισμένα στο Αμπού Ντάμπι μετά την ακύρωση του χθεσινού αγώνα του Άρη με τη Μονακό λόγω των βομβαρδισμών στην περιοχή.

Η αποστολή πάντως είναι καλά και όπως αναφέρουν οι συνοδοί της είναι στο ξενοδοχείο, είναι σε ασφαλές περιβάλλον, οι άνθρωποι βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με το υπουργείο Εξωτερικών και περιμένουν την τελική έγκριση έτσι ώστε να ανοίξει ο εναέριος χώρος στο Αμπού Ντάμπι και να μπορέσει να πετάξει το τσάρτερ, το οποίο θα εξασφαλίσει το υπουργείο για την ομάδα του Άρη και για όλους τους Έλληνες, που βρίσκονται εκεί. Οι άνθρωποι γνωρίζουν ότι είναι σε προτεραιότητα για την αποχώρησή τους από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μόλις αυτό καταστεί δυνατό.

Η ομάδα μπάσκετ του Άρη συμμετέχει για τρίτη συνεχή φορά μαζί με κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες σε αυτό το τουρνουά για την κατηγορία κάτω των 18 ετών, που διοργανώνεται από την Ευρωλίγκα.

Ο αρχηγός της αποστολής, Νίκος Τζώρας δήλωσε στην ΕΡΤ:

«Το πιο σημαντικό, το κύριο μέλημά μας είναι η ασφάλεια των παιδιών. Αλλά όλοι είμαστε ασφαλείς και όλοι είμαστε καλά και ψυχολογικά και σε κατάσταση ηρεμίας όλοι. Η Ευρωλίγκα αυτό που μας είπε είναι ότι για όσο παραμένουμε εδώ, τα έξοδα της διαμονής είναι κανονισμένα από αυτούς και ότι με το που ανοίξει ο εναέριος χώρος, έχουν φροντίσει να μπουν τσάρτερ για να μας μεταφέρουν στις πόλεις μας. Ο εναέριος χώρος είναι κλειστός σίγουρα και πιθανών θα είναι κλειστός σίγουρα και σήμερα και αύριο. Τώρα περιμένουμε γιατί ενδεχομένως να υπάρξουν πολιτικές κινητοποιήσεις, οπότε είμαστε εν αναμονή.

Τα παιδιά είναι παιδιά, έχουν σίγουρα και τον προβληματισμό τους, αλλά τους έχουμε καθησυχάσει και όλα κυλούν ομαλά. Είμαστε όλη η αποστολή μαζί τους και προσπαθούμε να είμαστε ήρεμοι».

Διαβάστε επίσης:

Μουντιάλ 2026: Ο αστάθμητος παράγοντας Τραμπ, οι γεωπολιτικές αβεβαιότητες και το Ιράν

Super league: Η περιφέρεια «απειλεί» την πρώτη τριάδα

Εγκλωβισμένη στο Αμπού Ντάμπι η ομάδα μπάσκετ Κ18 του Άρη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
volley11
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Ιράν: Νεκρές 20 νεαρές αθλήτριες του βόλεϊ μετά από πυραυλική επίθεση σε γήπεδο

kipros1
ΚΟΣΜΟΣ

Kύπρος: Αναφορές για έκρηξη κοντά στην αεροπορική βάση του Ακρωτηρίου

donald_trump_diaggelma (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Διάγγελμα Τραμπ: «Με πλήρη ισχύ οι επιθέσεις στο Ιράν μέχρι τέλους – Θα εκδικηθούμε για τους θανάτους των Αμερικανών στρατιωτών» (Video)

kolwnos
ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή στην υπόθεση του Κολωνού: Σε αναζήτηση δομής φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών βρισκόταν η 31χρονη (Video)

usa aeroplanoforo
ΚΟΣΜΟΣ

Centcom:Τα οπλικά συστήματα της επιχείρησης «Επική Οργή» και οι στόχοι που χτύπησαν οι ΗΠΑ στο Ιράν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karystianou-larisa
ΕΛΛΑΔΑ

Ρήξη Συλλόγου Τεμπών με Καρυστιανού: Γιατί δεν επιτράπηκε στη μητέρα της Μάρθης να μιλήσει στο Σύνταγμα, πού οδηγεί η κόντρα

oikonomia_2602_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα των δύο ταχυτήτων - Το 2,8% κατέχει το 60% των καταθέσεων, το 42% δηλώνει οικονομική αδυναμία

kipros1
ΚΟΣΜΟΣ

Kύπρος: Αναφορές για έκρηξη κοντά στην αεροπορική βάση του Ακρωτηρίου

Charles De Gaulle Faliro
ΚΟΣΜΟΣ

Οι Γάλλοι στέλνουν το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle στην ανατολική Μεσόγειο

routsi-karistianou1
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Παρακαλούσα τη Μαρία Καρυστιανού να μιλήσει», λέει τώρα - Η εκδοχή του για τον αποκλεισμό (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 02.03.2026 03:24
volley11
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Ιράν: Νεκρές 20 νεαρές αθλήτριες του βόλεϊ μετά από πυραυλική επίθεση σε γήπεδο

kipros1
ΚΟΣΜΟΣ

Kύπρος: Αναφορές για έκρηξη κοντά στην αεροπορική βάση του Ακρωτηρίου

donald_trump_diaggelma (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Διάγγελμα Τραμπ: «Με πλήρη ισχύ οι επιθέσεις στο Ιράν μέχρι τέλους – Θα εκδικηθούμε για τους θανάτους των Αμερικανών στρατιωτών» (Video)

1 / 3