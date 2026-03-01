ΠΑΟΚ-Αστέρας Τρίπολης 2-0: Επιστροφή στις νίκες για τον «Δικέφαλο»

Έπειτα από τρεις συνεχόμενες ισοπαλίες στο πρωτάθλημα και τον αποκλεισμό από το UEFA Europa League μετά τις δύο ήττες από τη Θέλτα, ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στις επιτυχίες κερδίζοντας με 2-0 τον Αστέρα Τρίπολης στο Γήπεδο Τούμπας για την 23η Αγωνιστική της Super League, πλησιάζοντας την κορυφή.

Η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου βρήκε δίχτυα στην αρχή, με τον Δημήτρη Χατσίδη στο 7′, και στο τέλος του αγώνα, με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς στο 90′, χωρίς να απειληθεί ιδιαίτερα από τους Αρκάδες που συνέχισαν τα αρνητικά αποτελέσματα συμπληρώνοντας τρεις διαδοχικές ήττες και επτά στις οκτώ τελευταίες αγωνιστικές.

Οι γηπεδούχοι ευτύχησαν να προηγηθούν νωρίς. Από σέντρα του Τζόντζο Κένι, ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ έκανε τακουνάκι, ο Βασίλης Χατζηεμμανουήλ απέκρουσε το πλασέ του Αλεσάντρο Μπιάνκο, με τον Χατσίδη σε κενή, ουσιαστικά, εστία να σουτάρει για το 1-0. Μόλις στο 7′. Έξι λεπτά αργότερα, ο 19χρονος επιθετικός βρέθηκε και πάλι σε θέση βολής αλλά αστόχησε.

Με εξαίρεση μια ωραία ατομική ενέργεια του Ζίβκοβιτς στο 25′, που όμως δεν έκανε καλό τελείωμα, ήταν ό,τι πιο αξιόλογο σε ένα πρώτο μέρος με τον ΠΑΟΚ να κυριαρχεί και τον Αστέρα να αδυνατεί να κρατήσει την μπάλα. Βλέποντας αυτά, ο Μίλαν Ράσταβατς προχώρησε σε διπλή αλλαγή στην ανάπαυλα.

Χωρίς, πάντως, να αλλάξει κάτι δραστικά, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με το επιθετικό κομμάτι. Ο Χατσίδης έφτασε κοντά σε δεύτερο προσωπικό γκολ λίγο μετά τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού, όμως ο Χατζηεμμανουήλ τον σταμάτησε με δύσκολη επέμβαση σε αυτή την περίπτωση. Στην εξέλιξη της φάσης, στο κόρνερ που ακολούθησε, το σουτ του Μπιάνκο πέρασε εκτός εστίας.

Η είσοδος του Γιάννη Κωνσταντέλια… πανηγυρίστηκε σαν γκολ απο τους φίλους του ΠΑΟΚ – μάλιστα ο 23χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός νικήθηκε από τον Χατζηεμμανουήλ λίγο μετά την είσοδό του στο ματς – με τους φιλοξενούμενους να απειλούν, για πρώτη φορά ουσιαστικά, με την άστοχη κεφαλιά του Στέφαν Μίτροβιτς στο 76′. Όπως εκτός εστίας ήταν κι η κεφαλιά του Γερεμέγεφ, μετά τη σέντρα του Κένι στο 80′.

Ο Χατζηεμμανουήλ σταμάτησε ξανά τον Κωνσταντέλια, που σούταρε από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής, στο 82′, αλλά πιο πολύ ανησύχησε τον Λουτσέσκου ο τραυματισμός του Κένι – έπεσε άτσαλα μετά από εναέρια διεκδίκηση της μπάλας κι έφυγε υποβασταζόμενος – που έγινε αναγκαστική αλλαγή. Το γκολ του Ζίβκοβιτς στο φινάλε, έπειτα από ωραία κίνηση του Χρήστου Ζαφείρη και ασίστ του Ανέστη Μύθου, απλά κλείδωσε τους τρεις βαθμούς για τον ΠΑΟΚ.

Οι Θεσσαλονικείς έχουν την ευκαιρία να ανέβουν στην κορυφή και τους 53 βαθμούς, όσους έχουν Ολυμπιακός και ΑΕΚ, εφόσον κερδίσουν την Τετάρτη (4/3, 20:00) στη Νεάπολη την Κηφισιά σε εξ αναβολής παιχνίδι, πηγαίνοντας μετά στον Πειραιά (Κυριακή 8/3, 21:00) για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για την 24η Αγωνιστική. Ο Αστέρας Τρίπολης, από την πλευρά του, έμεινε προτελευταίος με 16 βαθμούς, πέντε κάτω από Παναιτωλικό και ΑΕΛ, και την Κυριακή (8/3, 16:00) υποδέχεται σε must win αγώνα τον ουραγό Πανσερραϊκό.

Διαιτητής: Αναστάσιος Παπαπέτρου (Αθηνών)

Κίτρινες: Τζανδάρης, Ιβανόφ

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι (86′ Σάντσεζ), Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Καμαρά (77′ Οζντόεφ), Ζαφείρης, Μπιάνκο (73′ Κωνσταντέλιας), Ζίβκοβιτς, Χατσίδης (73′ Ιβανούσετς), Γερεμέγεφ (87′ Μύθου).

Αστέρας Τρίπολης (Μίλαν Ράσταβατς): Χατζηεμμανουήλ, Δεληγιαννίδης, Ιβανόφ, Τριανταφυλλόπουλος, Σιλά (46′ Πομόνης), Γιαμπλόνσκι, Τζανδάρης (46′ Αλάγκμπε), Καλτσάς (72′ Εμμανουηλίδης), Μπαρτόλο (83′ Μεντιέτα), Μακέντα (63′ Τζοακίνι), Μίτροβιτς.

