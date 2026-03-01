Βόλος-ΑΕΚ 2-2: «Μπλόκο» στην Μαγνησία για την Ένωση

Η φιέστα που οργάνωσαν οι χιλιάδες φίλοι της ΑΕΚ οι οποίοι πλημμύρισαν την πρωτεύουσα της Μαγνησίας δεν είχε το αίσιο τέλος που προσδοκούσαν.

Ο Βόλος υποχρέωσε την Ένωση σε ισοπαλία (2-2) στο Πανθεσσαλικό στάδιο και την ανάγκασε σε συγκατοίκηση με τον Ολυμπιακό στην κορυφή, με τους παίκτες του Νίκολιτς μάλιστα να «σώζουν» το βαθμό στο τελευταίο σουτ του αγώνα!

Ύστερα από 23 αγωνιστικές οι «κιτρινόμαυροι» μετρούν 53 βαθμούς, ενώ οι Θεσσαλοί ξεκόλλησαν από τους 26 κι έφτασαν τον Ατρόμητο στην όγδοη θέση.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με καλό ρυθμό και την Ένωση να απειλεί μόλις στο 2ο λεπτό, όταν ο Ρότα βρήκε τον Γιόβιτς στην περιοχή κι εκείνος πλάσαρε άστοχα, για να ανταποδώσουν οι γηπεδούχοι στο 5΄ με τον Ουρτάδο να εκτελεί και τον Στρακόσα να μπλοκάρει.

Το σκορ στο Πανθεσσαλικό άνοιξε στο 14΄ μετά από λάθος του Ρότα, που έφερε τον Στρακόσα να αποκρούει το σουτ του Ουρτάδο και τον Κόμπα να γράφει το 1-0 στην επαναφορά και σε άδεια εστία. Το γκολ «μούδιασε» για αρκετή ώρα τους φιλοξενούμενους, που όμως βρήκαν τρόπο να φτάσουν στην ισοφάριση.

Ήταν το 34ο λεπτό όταν η σέντρα του Μαρίν από τα δεξιά ήταν… συστημένη για το κεφάλι του Βάργκα, ο οποίος νίκησε τους πάντες με το δυνατό άλμα του και με καρφωτή κεφαλιά έκανε το 1-1. Στο 40΄ ο Ούγγρος φορ απείλησε ξανά, αλλά αυτή τη φορά ο Σιαμπάνης είχε απάντηση στη νέα κεφαλιά του.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου (45΄+1) ο διαιτητής Τσιμεντερίδης έδειξε το σημείο του πέναλτι για χέρι του Μπουζούκη σε πέσιμό του, απόφαση που ανακλήθηκε μετά την κλήση του VAR για on fileld revew, καθώς εκτιμήθηκε ότι επρόκειτο για το χέρι στήριξης.

Με τη λήξη του ημιχρόνου δημιουργήθηκε ένταση, στη διάρκεια της οποίας ο Τσιμεντερίδης έδειξε κίτρινη στον Γιόβιτς για διαμαρτυρία και κόκκινη κάρτα στον Μάρκο Νίκολιτς και τον Δημήτρη Ναλιτζή.

Στο 55΄ ο VAR Παπαδόπουλος κάλεσε εκ νέου τον ρέφερι στο μόνιτορ για χέρι του Πήλιου στην περιοχή της ΑΕΚ. Η ετυμηγορία ήταν πέναλτι, την εκτέλεση του οποίου ανέλαβε ο Ουρτάδο που νίκησε τον Στρακόσα ξαναδίνοντας προβάδισμα στον Βόλο, στο 61ο λεπτό.

Οι «κιτρινόμαυροι» προσπάθησαν να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα και ανέβηκαν ψηλά στο γήπεδο. Στο 69΄ σουτ του Μαρίν έφυγε πάνω από το δοκάρι και στο 71΄ ακυρώθηκε γκολ του Βάργκα για (οριακό) οφσάιντ του Μαγυάρου.

Στο 80΄ σέντρα-σουτ του Κοϊτά κατέληξε στο αριστερό δοκάρι του Σιαμπάνη, για να χαθεί η μεγάλη ευκαιρία της ισοφάρισης στο 86΄, όταν από σέντρα του Ελίασον ο Γιόβιτς πήρε την κεφαλιά αλλά ο Σιαμπάνης απέκρουσε και η μπάλα βρήκε και στο δοκάρι.

Κι ενώ όλοι περίμεναν το σφύριγμα της λήξης, στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων και ύστερα από φάση διαρκείας στην οποία οι παίκτες του Βόλου δεν κατάφεραν να απομακρύνουν την μπάλα, ήρθε ο Ρέλβας να σώσει το βαθμό με μια «φωτοβολίδα» από το ύψος της μεγάλης περιοχής, διαμορφώνοντας το τελικό 2-2.

Διαιτητής: Σταύρος Τσιμεντερίδης

Κίτρινες: Κόμπα, Μπουζούκης, Γκονζάλες, Κάργας, Μακνί, Σιαμπάνης – Γιόβιτς, Κοϊτά, Γκατσίνοβιτς

Συνθέσεις:

Βόλος (Κώστας Μπράτσος): Σιαμπάνης, Κάργας, Χέρμανσον, Τσοκάνης, Μύγας (74΄ Τριανταφύλλου), Αμπάντα, Κόμπα (69΄ Γροσδής), Μπουζούκης, Λάμπρου (46΄ Τζόκα), Χουάνπι (46΄ Γκονζάλες), Ουρτάδο (81΄ Μακνί).

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πήλιος (80΄ Γκατσίνοβιτς), Μαρίν (88΄ Ζίνι), Πινέδα (67΄ Ελίασον), Λιούμπιτσιτς (46΄ Κοϊτά), Μάνταλος (80΄ Ζοάο Μάριο), Βάργκα, Γιόβιτς.

