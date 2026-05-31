Ρόδος: Υπέκυψε στα τραύματα του 17χρονος 8 μήνες μετά από σοβαρό τροχαίο με δίκυκλα

Ο νεαρός υπήκοος Αλβανίας είχε υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο τροχαίο που σημειώθηκε μπροστά από πανεπιστημιακό ίδρυμα στη Ρόδο. Μετά από 6 μήνες νοσηλείας και ακόμη 2 μήνες σε κέντρο αποκατάστασης άφησε την τελευταία του πνοή, ενώ η σορός του μεταφέρθηκε στη χώρα καταγωγής του για την ταφή.

Ένα τροχαίο που είχε σημειωθεί στα τέλη του περασμένου Οκτωβρίου και είχε βυθίσει στην αγωνία μια ολόκληρη οικογένεια έμελλε να έχει το πιο οδυνηρό τέλος. Ο 17χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά σε σφοδρή σύγκρουση δύο δικύκλων και έδινε για μήνες μάχη για τη ζωή του δεν τα κατάφερε. Ο θάνατός του σφραγίζει με τον πιο βαρύ τρόπο μια υπόθεση που είχε ξεκινήσει με την ελπίδα πως το παιδί θα ανταποκρινόταν στη θεραπεία.

Το ατύχημα σημειώθηκε την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025, το απόγευμα, μπροστά από πανεπιστημιακό ίδρυμα, όταν δύο δίκυκλα συγκρούστηκαν σφοδρά. Η ένταση της σύγκρουσης ήταν τέτοια που χρειάστηκε η άμεση κινητοποίηση του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και παρέλαβε τους δύο τραυματίες, οι οποίοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Η κατάσταση του 17χρονου κρίθηκε εξαρχής εξαιρετικά σοβαρή, καθώς έφερε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Από τις πρώτες κιόλας ώρες οι θεράποντες ιατροί έδωσαν αγώνα για να κρατήσουν τον νεαρό στη ζωή. Η νοσηλεία του αποδείχθηκε μακρά και επίπονη. Σύμφωνα με πληροφορίες της «δημοκρατικής», ο 17χρονος παρέμεινε περίπου 6 μήνες υπό νοσηλεία, με τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις να καθορίζουν την πορεία της κατάστασής του. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε κέντρο αποκατάστασης στην Λάρισα, όπου νοσηλεύτηκε για ακόμη 2 μήνες, με την οικογένειά του να μην εγκαταλείπει την ελπίδα ότι θα υπάρξει βελτίωση.

Παρά τη συνεχή φροντίδα και τις προσπάθειες σε δύο διαφορετικές δομές υγείας, το παιδί δεν κατάφερε να ανταποκριθεί. Η μάχη που είχε ξεκινήσει το βράδυ της σύγκρουσης τελείωσε άδοξα, με τον 17χρονο να υποκύπτει στα τραύματά του. Όπως αναφέρεται, ο πατέρας του ανέλαβε τη μεταφορά της σορού στη χώρα καταγωγής του, ώστε να γίνει εκεί η ταφή.

