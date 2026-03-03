Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έφυγε μέσα στη νύχτα από τη Σαουδική Αραβία με προορισμό τη Μαδρίτη (photos)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο φέρεται να εγκατέλειψε τη Μέση Ανατολή εν μέσω της αυξανόμενης πολιτικής έντασης στην περιοχή, καθώς το ιδιωτικό του τζετ αναχώρησε μέσα στη νύχτα από τη Σαουδική Αραβία με προορισμό τη Μαδρίτη.

Το Ριάντ, όπου ο CR7 αγωνίζεται με την Αλ Νασρ, έχει δεχθεί ιρανικούς βομβαρδισμούς, καθώς η σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες κλιμακώνεται.

credit: Shutterstock

Η αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ επλήγη από δύο drones κατά τη διάρκεια νυχτερινής επιδρομής, ενώ ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ισχυρίζονται ότι κτίριο στο Μπαχρέιν έχει επίσης καταστραφεί. Ξένοι υπήκοοι εγκαταλείπουν τη Μέση Ανατολή υπό τον φόβο για την ασφάλειά τους.

Ο Ρονάλντο ενδέχεται να αποτελεί μέρος αυτής της μαζικής φυγής, μαζί με τη σύντροφό του Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ και τα πέντε παιδιά τους, με τη Daily Mail να συγκαταλέγεται μεταξύ των μέσων που ανέφεραν ότι το πολυτελές ιδιωτικό του αεροσκάφος αναχώρησε από τη Σαουδική Αραβία με προορισμό την Ευρώπη.

Σύμφωνα με εφαρμογή παρακολούθησης πτήσεων, το Bombardier Global Express παρέμεινε στον αέρα για επτά ώρες πριν φτάσει στη Μαδρίτη. Απογειώθηκε στις 8:00 μ.μ. και προσγειώθηκε στην ισπανική πρωτεύουσα λίγο πριν τη 1:00 π.μ. τοπική ώρα.

Το Flightradar24 δείχνει ότι το τζετ του Ρονάλντο πέταξε πάνω από την Αίγυπτο και τη Μεσόγειο πριν φτάσει στον προορισμό του.

