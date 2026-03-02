search
ΤΡΙΤΗ 03.03.2026 04:18
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.03.2026 22:21

Η Εθνική πέρασε νικηφόρα με 79-65 από την Ποντγκόριτσα, απέναντι στο Μαυροβούνιο

02.03.2026 22:21
ethniki-maurovounio

Η Εθνική Ανδρών πλήρωσε το Μαυροβούνιο με το… ίδιο νόμισμα και με ένα εμφατικό «διπλό» επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα και μόνη στην κορυφή του 2ου προκριματικού ομίλου.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επικράτησε με 79-65 στην Ποντγκόριτσα, για την 4η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, έχοντας σε… κέφια τον Βασίλη Τολιόπουλο, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με νταμπλ νταμπλ σε πόντους (27) και ασίστ (10).

Με το αποψινό «διπλό» το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη βελτίωσε το ρεκόρ του σε 3-1, ενώ το Μαυροβούνιο υποχώρησε σε 2-2.

Τα δεκάλεπτα: 18-22, 35-44, 53-57, 65-79

Διαβάστε επίσης:

Euroleague: Αναβολή σε δύο αγώνες λόγω πολέμου στο Ιράν

Επί Κοντώ: Ο Βασιλιάς Ντουπλάντις έχει… αντίπαλο – Τι σημαίνει το 6.17 του Καραλή και πού οδηγεί τον πήχη ο ανταγωνισμός τους;

Βαθμολογία Super League: «Κόλαση» στην κορυφή – Πάτησε τετράδα ο Παναθηναϊκός, όλα τα αποτελέσματα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
roubio new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: Η στρατιωτική δράση των ΗΠΑ στοχεύει στους βαλλιστικούς πυραύλους μικρού βεληνεκούς και το ναυτικό του Ιράν

iran
ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ καλούν τους Αμερικανούς να αποχωρήσουν άμεσα από σειρά χωρών της Μέσης Ανατολής – Η λίστα

khamenei
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Πώς στήθηκε η επιχείρηση εξόντωσης του Χαμενεΐ – Χάκαραν ακόμη και τις κάμερες κυκλοφορίας

mesi-anatoli-23423
ΚΟΣΜΟΣ

Στο «τραπέζι» χερσαία εισβολή σε Ιράν και Λίβανο – «Θα επιτεθούμε στα πλοία στο Στενό του Ορμούζ» απειλούν οι Φρουροί της Επανάστασης, όλες οι εξελίξεις

meloni new
ΚΟΣΜΟΣ

Μελόνι για Μέση Ανατολή: «Με ανησυχεί η κρίση του διεθνούς δικαίου» – Αιχμές για ΗΠΑ και Ισραήλ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karystianou-larisa
ΕΛΛΑΔΑ

Ρήξη Συλλόγου Τεμπών με Καρυστιανού: Γιατί δεν επιτράπηκε στη μητέρα της Μάρθης να μιλήσει στο Σύνταγμα, πού οδηγεί η κόντρα

oikonomia_2602_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα των δύο ταχυτήτων - Το 2,8% κατέχει το 60% των καταθέσεων, το 42% δηλώνει οικονομική αδυναμία

erietta-kourkoulou
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου Λάτση: «Λυπήθηκα για τη κατάντια μας» έγραψε με αφορμή σχόλια για εγκλωβισμένους Έλληνες στο Ντουμπάι

trump
ΚΟΣΜΟΣ

Ερωτηματικά για την κατάσταση της υγείας του Τραμπ – Το κόκκινο σημάδι στον λαιμό του που προκάλεσε προβληματισμό

Charles De Gaulle Faliro
ΚΟΣΜΟΣ

Οι Γάλλοι στέλνουν το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle στην ανατολική Μεσόγειο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 03.03.2026 03:47
roubio new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: Η στρατιωτική δράση των ΗΠΑ στοχεύει στους βαλλιστικούς πυραύλους μικρού βεληνεκούς και το ναυτικό του Ιράν

iran
ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ καλούν τους Αμερικανούς να αποχωρήσουν άμεσα από σειρά χωρών της Μέσης Ανατολής – Η λίστα

khamenei
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Πώς στήθηκε η επιχείρηση εξόντωσης του Χαμενεΐ – Χάκαραν ακόμη και τις κάμερες κυκλοφορίας

1 / 3