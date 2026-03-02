Η Εθνική πέρασε νικηφόρα με 79-65 από την Ποντγκόριτσα, απέναντι στο Μαυροβούνιο

Η Εθνική Ανδρών πλήρωσε το Μαυροβούνιο με το… ίδιο νόμισμα και με ένα εμφατικό «διπλό» επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα και μόνη στην κορυφή του 2ου προκριματικού ομίλου.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επικράτησε με 79-65 στην Ποντγκόριτσα, για την 4η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, έχοντας σε… κέφια τον Βασίλη Τολιόπουλο, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με νταμπλ νταμπλ σε πόντους (27) και ασίστ (10).

Με το αποψινό «διπλό» το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη βελτίωσε το ρεκόρ του σε 3-1, ενώ το Μαυροβούνιο υποχώρησε σε 2-2.

Τα δεκάλεπτα: 18-22, 35-44, 53-57, 65-79

