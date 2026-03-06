search
06.03.2026 23:45

Παναθηναϊκός: Κατέβασε το λάβαρο του Μποντιρόγκα στο ΟΑΚΑ σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη διαιτησία

Σε μια συμβολική κίνηση διαμαρτυρίας προχώρησε ο Παναθηναϊκός κατά τη διάρκεια του ντέρμπι «αιωνίων» στη Euroleague, καθώς στο ημίχρονο του αγώνα αποφασίστηκε να κατέβει από την οροφή του Telekom Center Athens το λάβαρο με τον Ντέγιαν Μποντιρόγκα. Η ενέργεια αποτελεί σαφές μήνυμα δυσαρέσκειας της «πράσινης» ΚΑΕ προς τον πρόεδρο της διοργάνωσης.

Ο Παναθηναϊκός προχώρησε στην απόφαση να κατεβάσει το λάβαρο του Ντέγιαν Μποντιρόγκα από την οροφή του ΟΑΚΑ στο ημίχρονο του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για τη Euroleague.

Η κίνηση αυτή είχε συμβολικό χαρακτήρα και στόχο να εκφράσει τη δυσαρέσκεια της ομάδας προς τον πρόεδρο της Euroleague, «κόβοντας» ουσιαστικά το παρελθόν του με τον σύλλογο.

Η διαδικασία κατεβάσματος του λάβαρου ολοκληρώθηκε κανονικά, παρουσία των φιλάθλων, αποτελώντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τη διοργάνωση.

Διαμαρτυρία για τη διαιτησία

Η απόφαση του Παναθηναϊκού συνδέεται με έντονη δυσαρέσκεια για τη διαιτησία τόσο στο ευρωπαϊκό ντέρμπι «αιωνίων» στο ΣΕΦ, όπου ο Ολυμπιακός επικράτησε με 86-80, όσο και στην προηγούμενη εντός έδρας ήττα των «πράσινων» από την Παρί.

Με την κίνηση αυτή η «πράσινη» πλευρά θέλησε να στείλει μήνυμα προς τη διοίκηση της Euroleague και προσωπικά προς τον Ντέγιαν Μποντιρόγκα, ο οποίος στο παρελθόν είχε συνδεθεί με τον σύλλογο ως παίκτης.

