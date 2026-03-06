Παναθηναϊκός: Κατέβασε το λάβαρο του Μποντιρόγκα στο ΟΑΚΑ σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη διαιτησία

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σε μια συμβολική κίνηση διαμαρτυρίας προχώρησε ο Παναθηναϊκός κατά τη διάρκεια του ντέρμπι «αιωνίων» στη Euroleague, καθώς στο ημίχρονο του αγώνα αποφασίστηκε να κατέβει από την οροφή του Telekom Center Athens το λάβαρο με τον Ντέγιαν Μποντιρόγκα. Η ενέργεια αποτελεί σαφές μήνυμα δυσαρέσκειας της «πράσινης» ΚΑΕ προς τον πρόεδρο της διοργάνωσης.
Ο Παναθηναϊκός προχώρησε στην απόφαση να κατεβάσει το λάβαρο του Ντέγιαν Μποντιρόγκα από την οροφή του ΟΑΚΑ στο ημίχρονο του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για τη Euroleague.
Η κίνηση αυτή είχε συμβολικό χαρακτήρα και στόχο να εκφράσει τη δυσαρέσκεια της ομάδας προς τον πρόεδρο της Euroleague, «κόβοντας» ουσιαστικά το παρελθόν του με τον σύλλογο.
Η διαδικασία κατεβάσματος του λάβαρου ολοκληρώθηκε κανονικά, παρουσία των φιλάθλων, αποτελώντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τη διοργάνωση.
Η απόφαση του Παναθηναϊκού συνδέεται με έντονη δυσαρέσκεια για τη διαιτησία τόσο στο ευρωπαϊκό ντέρμπι «αιωνίων» στο ΣΕΦ, όπου ο Ολυμπιακός επικράτησε με 86-80, όσο και στην προηγούμενη εντός έδρας ήττα των «πράσινων» από την Παρί.
Με την κίνηση αυτή η «πράσινη» πλευρά θέλησε να στείλει μήνυμα προς τη διοίκηση της Euroleague και προσωπικά προς τον Ντέγιαν Μποντιρόγκα, ο οποίος στο παρελθόν είχε συνδεθεί με τον σύλλογο ως παίκτης.
Διαβάστε επίσης
Euroleague: Ο «πληγωμένος» Ολυμπιακός επικράτησε με 86-80 του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ και έκανε το 11/11 στα ευρωπαϊκά ντέρμπι
Αθηναϊκός: Στους τελικούς του EuroCup Γυναικών μετά από 16 χρόνια
Χάρι Μαγκουάιρ: 15 μήνες με αναστολή για το επεισόδιο στη Μύκονο
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.