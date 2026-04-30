Αιχμηρός Γεωργιάδης για τετραήμερη εργασία: Κατάσταση «τρεχαγυρευόπουλος»

Με τη φράση «κατάσταση “τρεχαγυρευόπουλος”» περιέγραψε ο υπουργός Υγείας την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τετραήμερη εργασία, λέγοντας ότι είναι πρόταση «σχεδόν ανεφάρμοστη στην Ελλάδα».

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο Άδωνις Γεωργιάδης σημείωσε ότι «υπάρχουν κάποιες χώρες που έχει επιχειρηθεί να εφαρμοστεί, αλλά υπό πολύ ειδικές συνθήκες και ήδη έχουν ξεκινήσει να τα παίρνουν πίσω. Εκτός των άλλων, δημιουργεί και εργαζόμενους δύο ταχυτήτων, μια νομενκλατούρα υπαλλήλων πολύ ευνοημένων και μία άλλη κατηγορία που δουλεύουν πάρα πολύ», ενώ ισχυρίστηκε ότι «το τετραήμερο δεν έχει εφαρμοστεί πουθενά στο σύστημα Υγείας, αφορά συγκεκριμένες δουλειές γραφείου».

Βέβαια, κάποιος θα μπορούσε να θυμίσει στον υπουργό ότι μόλις πριν από μερικές εβδομάδες, η OpenAI, ο οργανισμός που παράγει το ChatGPT, ενθάρρυνε κυβερνήσεις και επιχειρήσεις να δοκιμάσουν την τετραήμερη εργασία, ενώ το περιοδικό Fortune – που δεν το λες και… σοσιαλιστικό – δημοσίευσε έρευνα που έλεγε ότι κατά την πενθήμερη εργασία, τη μία ημέρα οι εργαζόμενοι δεν κάνουν τίποτα…

