ΝΔ: «Νεύρα» και για τους… απόντες πρωτοκλασσάτους

Όπως αναλυτικά γράφει το topontiki.gr, η Κ.Ο. της ΝΔ μοιάζει με καζάνι που βράζει και η κυβέρνηση επενδύει πολλά στη συνεδρίαση της 7ης Μαΐου, η οποία – ελπίζει ότι – θα λειτουργήσει ως… βαλβίδα διαφυγής.

Μέσα στα πολλά και διάφορα παράπονα που εκφράζουν οι βουλευτές της ΝΔ, έρχεται να προστεθεί και η γκρίνια για το γεγονός ότι πολλά πρωτοκλασάτα στελέχη της κυβέρνησης και του κόμματος λάμπουν διά της απουσίας τους το τελευταίο διάστημα.

Αυτό που λένε οι βουλευτές είναι ότι θα περίμεναν σε μια τόσο έντονη συζήτηση να υπάρχει τουλάχιστον… input από κορυφαίους υπουργούς και όχι να κάθονται σιωπηλοί και να παρακολουθούν από τις κουίντες.

Μάλιστα, κάποιοι εξ αυτών λένε ότι θα θέσουν το θέμα και στη συνεδρίαση της Κ.Ο. Προβλέπεται… χαμός!

