ΤΕΤΑΡΤΗ 29.04.2026 23:08
Η ιστορία του Τσίπρα με τον καθηγητή… ντελίβερι

Με μια εικόνα που αποτυπώνει τη σκληρή καθημερινότητα χιλιάδων εργαζομένων στην Ελλάδα, περιέγραψε ο Αλέξης Τσίπρας στη διάρκεια της ομιλίας του στην Κρήτη.

Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε περίπτωση εκπαιδευτικού που καλείται να εργάζεται σε δύο διαφορετικές δουλειές μέσα στην ίδια ημέρα: Το πρωί βρίσκεται στην τάξη διδάσκοντας μαθητές και το βράδυ εργάζεται ως διανομέας φαγητού.

«Μου έλεγε ένας καθηγητής σήμερα ότι υπήρξε και αυτό το φαινόμενο εδώ στην Κρήτη. Έκανε μάθημα το πρωί στον μαθητή και το βράδυ πήγε ντελίβερι τα σουβλάκια στο σπίτι», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας.

Η συγκεκριμένη αναφορά δεν παρουσιάστηκε ως μια απλή καταγραφή μιας μεμονωμένης περίπτωσης, αλλά ως ενδεικτικό παράδειγμα μιας ευρύτερης πραγματικότητας που, σύμφωνα με τον ίδιο, σχετίζεται με τις χαμηλές αμοιβές στον χώρο της εκπαίδευσης.

Ο Αλέξης Τσίπρας σημείωσε ότι το φαινόμενο της παράλληλης απασχόλησης είναι πλέον συχνό, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «στην πραγματικότητα έχουμε δασκάλους και καθηγητές οι οποίοι επιδοτούν την εργασία τους με άλλους πόρους», και επισημαίνοντας ότι πολλοί εκπαιδευτικοί αναγκάζονται να αναζητούν δεύτερη εργασία για να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

