ΤΕΤΑΡΤΗ 29.04.2026 23:05
«Ανεβαίνει» ο Τσίπρας λέει η Metron Analysis, παραμένει δημοφιλής η Καρυστιανού

Την δυναμική των υπό δημιουργία κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού επιχειρεί να καταγράψει η δημοσκόπηση της Metron Analysis που παρουσιάστηκε στο κεντρικιό δελτίο ειδήσεων του Mega.

Ως προς τον πρώην πρωθυπουργό, η εκτίμηση που κάνει η Metron είναι ότι έως και 21% των ερωτώμενων θα μπορούσαν να ψηφίσουν το κόμμα του, με την πιο ισχυρή παρουσία μεταξύ όσων αυτοπροσδιορίζονται ως αριστεροί. Αναλυτικότερα:

Πιθανότητα στήριξης του κόμματος Τσίπρα:

  • ΠΟΛΥ ΠΙΘΑΝΟ 11%
  • ΑΡΚΕΤΑ ΠΙΘΑΝΟ 10%
  • ΟΧΙ ΚΑΙ ΤΟΣΟ ΠΙΘΑΝΟ 18%
  • ΑΠΙΘΑΝΟ 60%
  • ΔΓ/ΔΑ 1%

Όσο για ένα κόμμα υπό την Μαρία Καρυστιανού, η δημοσκόπηση κάνει την εκτίμηση ότι αυτοί που θα μπορούσαν να το ψηφίσουν φτάνουν στο 27%, με τη δυναμική αυτή να «κόβει» από την Πλεύση Ελευθερίας, την Ελληνική Λύση, το ΠΑΣΟΚ και την αδιευκρίνιστη ψήφο.

Πιθανότητα στήριξης του κόμματος Καρυστιανού

  • ΠΟΛΥ ΠΙΘΑΝΟ 10%
  • ΑΡΚΕΤΑ ΠΙΘΑΝΟ 17%
  • ΟΧΙ ΚΑΙ ΤΟΣΟ ΠΙΘΑΝΟ 23%
  • ΑΠΙΘΑΝΟ 48%
  • ΔΓ/ΔΑ 2%

Ενδιαφέρον έχει ότι η δημοσκόπηση της Metron Analysis, δείχνει ότι παραμένει υψηλή η δημοφιλία της Μαρίας Καρυστιανού, με την απήχησή της να είναι μεγάλη των Κεντροαριστερών, Κεντρώων και Αριστερών ψηφοφόρων, αλλά και μεταξύ των Δεξιών.

